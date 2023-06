Veel jonge pop, veel jong publiek: Pinkpop slaat echt een nieuwe weg in

Het publiek bij Frenna, die vandaag het grootste podium van Pinkpop 2023 opende. Beeld Ben Houdijk

Het is heet op Pinkpop. Evenemententerrein Megaland ligt te bakken in de zon. Thermometers op bedrijven rond het festivalterrein geven 31 graden aan, zaterdag en zondag zal het naar verwachting nog warmer worden.

We kennen de taferelen nog van vorig jaar: lange rijen voor de kraam waar je je waterfles kunt laten vullen en een gratis Pinkpop-waterzakje kunt krijgen. Een waterpunt, midden op het terrein, om je zakje bij te vullen en een frisse plens in je gezicht te gooien.

Vroeger stapte tijdens dit soort hete edities ‘good old’ Jan Smeets naar voren, de festivalbaas, die je vanaf het zuidpodium steeds weer vaderlijk op het hart drukte om je goed in te smeren en veel water te drinken. Dat advies is er ook nu wel, op borden en van de presentatoren op de podia, maar van Jan Smeets komt het niet meer: vorig jaar nam hij afscheid. Vandaag, op de openingsdag van editie 52, begint het post-Smeets-tijdperk.

Niet dat het afzwaaien van vadertje Pinkpop er de enige verklaring voor is, maar er lijkt warempel écht iets veranderd, in elk geval in de eerste uren. Het publiek, tot aan de gedwongen coronaonderbreking steeds verder vergrijsd, is drastisch verjongd: een invasie van twintigers is waarneembaar.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met het programma: veel lichte pop, wat hiphop hier en daar. De drie grote headliners zijn veteranen, zoals eigenlijk altijd op Pinkpop, maar zelfs van die drie plekken zijn er twee gereserveerd voor betrekkelijk licht entertainment: Pink en Robbie Williams.

Op het grootste van de vier Pinkpop-podia bijt de Ghanese Hagenees Frenna het spits af: een exponent van de Nederlandstalige rapscene, maar zijn ‘Frenna Deluxe’-concert is eerder een soort poprevue, met veel hits, een liedje voor verliefde mensen, een saluut aan Ghana, land van zijn roots, en... een gastrol van zijn niet onomstreden ‘kleine broertje’ Lil Kleine, met wie Frenna onder meer de hit Drank & Drugs uitvoert.

Vermakelijk, dus meteen door naar Stage 4, waar nóg een kind van de Nederlandstalige hiphopscene zal optreden: de Rotterdammer ADF Samski. Maar nee: de presentator heeft ‘slecht nieuws’. Samski is niet op tijd gearriveerd, dus zijn optreden komt te vervallen.

Jonger

Toch is zo wel enigszins geschetst hoe editie 52 van Pinkpop ongeveer aanvoelt. Ze zijn er heus nog wel, de witte rockbands vol mannen van een zekere leeftijd: Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, The War on Drugs, ze maken hun opwachting nog.

Maar daarónder, lager op het affiche, is Pinkpop 2023 net zo goed het festival van – om maar wat voorbeelden uit het vrijdagschema te noemen – de Ier Niall Horan (alumnus van de boyband One Direction, ex-bandmaat van Harry Styles), de eveneens Ierse popband Picture This en prille popzangeressen als Bente (ontdekt via The Voice Kids), Sera (opgekomen via TikTok en Instagram).

Muzikaal gezien is het vederlichte vrijdag. Bij de 22-jarige Engelse spring-in-het-veld Maisie Peters (doorgebroken met haar liedjes op YouTube) wordt de lichtheid ietwat ondraaglijk, maar dat haar jonge, veelal vrouwelijke fans in Landgraaf zijn om haar liedjes mee te zingen, dat is mooi om te zien. Pinkpop had ze nodig.