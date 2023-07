Veel goede, maar weinig geweldige stukken in ‘Ode aan Antwerpen’ ★★★☆☆

Maerten de Vos, 'Mozes met de tien geboden’ omringd door de Antwerpse families Hooftman en Panhuys, 1574-1575, Utrecht, Museum Catharijneconvent, bruikleen Mauritshuis, Den Haag. Beeld Museum Catharijneconvent

Voordat Amsterdam groot werd, was Antwerpen als Amsterdam. Tot ver in de 16de eeuw gold de Scheldestad als Noord-Europa’s belangrijkste centrum op het gebied van handel en cultuur. Er woonden meer schilders dan bakkers, nou ja, bij wijze van spreken dan. Zij vormden een volwaardige Antwerpse school, compleet met eigen stilistische karakteristieken en een eigen artistieke hiërarchie. Na de val van Antwerpen in 1584 vertrokken veel van deze meesters naar het protestantse Noorden, waar ze een flinke shot steroïden zetten in het toen nog iele kunstbedrijf. Zo plaveiden Vlaamse meesters de weg voor hun veelgeroemde Hollandse vakgenoten.

Museum Catharijneconvent in Utrecht wijdt aan deze episode een omvangrijke tentoonstelling: Ode aan Antwerpen. Het geheim van de Hollandse meesters luidt de ondertitel van het project, wat het de schijn geeft van een verborgen geschiedenis. In werkelijkheid wordt de zoete inval van de zuiderlingen in de noordelijke provinciën in bijna elke geschiedenis van de vaderlandse kunst uitvoerig beschreven.

Over de auteur

Stefan Kuiper (1979) is kunsthistoricus en journalist. Hij schrijft sinds 2013 voor de Volkskrant.

Het geheim van de Hollandse meesters is dus een publiek geheim, wat niet automatisch betekent dat de expositie vooral bestaat uit publieksfavorieten. De selectie, die is samengesteld uit werk uit de eigen collectie en uit bruiklenen van de zeer ruimhartig uitlenende Phoebus Foundation in Antwerpen, is daar juist betrekkelijk arm aan. Zij kent veel goede, maar weinig geweldige stukken. Geen showstoppers hier, of het moet dat kleurrijke bakbeest van Maerten de Vos zijn (Mozes en de tien geboden).

Joos van Cleve, 'Maria met kind', ca. 1525, Antwerpen, The Phoebus Foundation Beeld Marco Sweering

De eerste helft van de presentatie is de beste. Sterke werken van onder andere Quinten Massijs en Joos van Cleve demonstreren hoe religieuze kunst in Antwerpen na 1500 opbloeide. Maria met kind van Van Cleve is zo’n werk. De modellering en stofuitdrukking ervan zijn om je vingers bij af te likken, al kost het moeite om in het Christuskind, verzaligd op de moederborst duttend, geen ruw materiaal te zien voor een meme. Werken als dit illustreren hoe profane genres als stilleven en landschap zich geleidelijk losweekten uit hun religieuze context. Even verderop zijn ze daadwerkelijk los: het decor en de rekwisieten zijn veranderd van bij- in hoofdzaak.

Op een aantrekkelijk, klein paneel van Joachim Patinir is de Heilige Christoffel gekrompen tot het formaat van een insect zodat het omringende landschap alle ruimte krijgt. En op een enorm keukenstuk van Joachim Beuckelaer kun je achter het voedsel en keukengerei nog net Jezus ontwaren: de verlosser heeft zijn hoofdrol moeten afstaan aan een bloemkool en een dode fazant. Iets vergelijkbaars gebeurt op een schilderij van Willem Key, waar niet de heiligen maar de opdrachtgevers de blikvangers zijn. Hun precies geschilderde gezichten zijn de voorlopers van de portretten waarmee Hollandse schilders een eeuw later veel lof zouden zaaien.

Joachim Beuckelaer, ‘Keukenscène met Christus en de Emmaüsgangers', ca. 1560-1565, Den Haag, Mauritshuis. Beeld Mauritshuis

Die Hollanders staan centraal in de tweede helft van de tentoonstelling, en daar wordt de presentatie een beetje vaag. Beroemde kunstenaars die opgroeiden of in de leer gingen in Antwerpen, zoals Cornelis van Haarlem of Jacob de Gheyn ontbreken, terwijl in het Noorden geboren en getogen schilders (De Witte, Backer) wel aanwezig zijn. Zij zouden de ‘bloei’ van de Hollandse kunst vertegenwoordigen, maar wat we zien is een dor boeket. Ja, er hangt een mooi huwelijksportret van Hals, en ook diens dubbelportret van twee vissersjongens blijft leuk, maar verder... Die zes bordkartonnen figuren die hier poseren als protestants gezin (door een onbekende schilder) zijn niet bepaald Hollands schilderkunstige glorie. Zo gaat de inzet van de expositie – Noord dankt faam aan Zuid – een beetje mank.

Frans Hals, 'Twee vissersjongens', ca. 1634-37, Antwerpen, The Phoebus Foundation. Beeld Marco Sweering

Temeer omdat er vervolgens nog eens wordt uitgepakt met de thuisblijvers uit Antwerpen. Opeens zijn we weer bij Rubens en Van Dyck, en krabt de kijker zich achter de oren: waarom deze werken, waarom hier? Omdat ze tijdens de door de pandemie geplaagde voorbereiding makkelijk voorhanden waren wellicht? Daar lijkt het op. Had de expositie dan niet beter exclusief over Antwerpse kunst kunnen gaan? Misschien wel.

Joachim Patinir, 'Landschap met de heilige Christoffel', ca. 1520, Antwerpen, The Phoebus Foundation. Beeld Marco Sweering

Fantasievista’s van Patinir Een van de mooiste schilderijen in de tentoonstelling is Landschap met de heilige Christoffel van Joachim Patinir (1480-1524). De uit Wallonië afkomstige en in Antwerpen gevestigde Patinir (‘der gute Landschaftsmaler’ noemde Albrecht Dürer hem) was de grondlegger van het Noordelijke landschap als onafhankelijk genre, al kan men er vaak nog wel een kleine heilige of martelaar in aantreffen. Patinirs landschappen zijn geen bestaande plekken, maar fantasievista’s, ontsproten aan zijn geest. Typisch eraan zijn de hoge horizon, hetgeen de vergezichten een enorme ruimtelijkheid geeft, en de opmerkelijk blauwe kleur. Dat blauw wordt op de meeste Patinirs gebruikt voor de einder, maar op Landschap met de heilige Christoffel (Christoffel was een populaire beschermheilige tegen ziekten) kleurt het ook de voorgrond. Ook de nabije rotsen roepen daardoor een gevoel op van afstand.