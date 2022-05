Veel fraais van Kendrick Lamar op zijn dubbelalbum Mr. Morale & the Big Steppers ★★★★☆

Kendrick Lamar: Mr. Morale & the Big Steppers

Een dubbelalbum. Als gelauwerd geweten en officieuze messias van zwarte Amerikaanse hiphop ben je het haast aan jezelf verplicht om vijf jaar na je laatste plaat met zo’n magnum opus te komen. Nieuw repertoire van Lamar is altijd materiaal voor duiding. En ja, de rapper met een Pulitzerprijs, die zich weinig aantrekt van de muzikale begrenzingen van hiphop, heeft wat te zeggen. Wat precies, is niet altijd even duidelijk. United in Grief lijkt met die titel alleen al een verwijzing naar de gedeelde rouw van zwart Amerika om slachtoffers van institutioneel geweld. Maar de tekst, die van de losse observaties aan elkaar hangt, en de muziek, die van een kale drumroffel schakelt naar een koortje, naar losse piano-akkoorden, laten je als luisteraar dobberen.

Uit een strofe blijkt dat Lamar in therapie is gegaan om zijn demonen het hoofd te bieden. En zo’n beetje elk nummer lijkt de weerslag van nogal associatieve introspectie. Daardoor krijgt MM&TBS hier en daar het karakter van een langgerekt hermetisch gedicht waarvan je de voetnoten mist.

Maar er staat veel fraais tegenover. The Big Steppers, het tweede deel van het album, biedt zowel muzikaal als tekstueel meer houvast. Count Me Out koppelt een vette trapbeat aan heerlijk golvende vocale melodieën. Auntie Diaries groeit uit tot een geëxalteerd en verheffend pleidooi voor acceptatie van transgenders. En het slotnummer Mirror voelt als een persoonlijke catharsis. Een pulserende beat en strijkers geven Lamar vleugels van zelfvertrouwen in een bevrijdend feest van zelfrealisatie. Dan blijkt dat de verlosser zijn plaat toch ietsje meer voor zichzelf heeft gemaakt, en wat minder voor de luisteraar. Het refrein dient tegelijk als disclaimer en als mantra: ‘I choose me, I’m sorry.’

Kendrick Lamar Mr. Morale & the Big Steppers Hiphop ★★★★☆ Universal