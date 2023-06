Veel blijft in het midden bij het conceptuele ‘Jérôme Bel’, maar intellectuelen zullen zich vermaken ★★★☆☆

Pankaj Tiwari en Maria Magdalena Kozłowska in 'Jérôme Bel'. Beeld Ada Nieuwendijk

Aan zelfvertrouwen, zelftwijfel én intelligentie geen gebrek bij Jérôme Bel (58), het Franse enfant terrible dat zich ‘identificeert als choreograaf’ en de afgelopen decennia de internationale danswereld heeft opgeschud met extreem conceptuele dansvoorstellingen. ‘Ik heb talent’, laat hij twee in Nederland werkzame performers meermaals uit zijn naam zeggen tijdens de ‘auto-bio-choreo-grafie’, die hij ‘op afstand’ heeft gemaakt met steun van Théâtre Vidy-Lausanne, Frascati Producties en Holland Festival. In 2019 besloot Bel om ecologische redenen nooit meer te vliegen. Waarom hij niet liftend of per trein naar Amsterdam komt voor een terugblik op zijn 30-jarige carrière vol ups and downs, gelardeerd met videofragmenten uit zijn werk, blijft in het midden.

Bel stuurde de Poolse Maria Magdalena Kozłowska en de Indiase Pankaj Tiwari, beiden (deels) in Nederland opgeleid, een script en een set regels. Zo mogen ze geen kostuums of andere spullen kopen. In één schaars moment van woede bekritiseert Tiwari de decadentie achter deze ‘welvaartskeuze voor duurzaamheid’. Zijn familie zou generaties lang moeten sparen om zich überhaupt een vlucht te kunnen permitteren. En zonder internationaal verkeer had Tiwari nooit kunstenaar kunnen worden.

Verder blijft hun commentaar op Bels ‘auto-bio-choreo-grafie’ beperkt tot wat (laser)gimmicks rondom reïncarnatie en ‘het vlees van de kunstenaar’. Het blijft vaag waarom deze twee in Amsterdam woonachtige kunstenaars zijn geselecteerd om Jérôme Bel te vertolken en bijvoorbeeld geen Nederlandse performers uit één van Bels videofragmenten (zoals mimespelers Nicole Beutler en Esther Snelder).

Toch blijft er genoeg leuks over, zeker voor mensen die zelf ooit vertwijfeld, verbaasd, ontroerd of ontstemd in het publiek zaten bij een of meer van Bels controversiële voorstellingen. Gedurende 150 minuten ontrolt zich een gedachtenlijn over het soortelijk gewicht van alle juichende én woedende reacties, die zich invraten in Bels intellectuele bagage.