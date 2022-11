Veel behaagzucht op Paris Photo, maar gelukkig ook genoeg gedurfde fotografie

'Portal' van Deana Lawson (2017), en 'Untitled' van Sally Mann (2001). Beeld Thomas Lannes / Gagosian

De reactie van het publiek op de woorden van de Nederlandse fotograaf Rob Hornstra is veelzeggend. Bij zijn presentatie van Our Ancestral Home op de fotobeurs Paris Photo waarschuwt hij dat de Baskische boeren in zijn bescheiden boekje weinig vleiend zijn over rijke stedelingen die hun oude huizen ten behoeve van toerisme opkopen. De oorspronkelijke bevolking wordt weggejaagd en ‘de Parijzenaren’ krijgen de schuld. ‘Leek me goed om dat hier even te zeggen’, benadrukt Hornstra. Maar geen bezoeker in het Grand Palais Éphémère in Parijs voelt zich zichtbaar aangesproken.

Hornsta’s boek, vertaald: ‘ons voorouderlijk huis’, maakt deel uit van zijn en auteur Arnold van Bruggens grote project The Europeans. Met fotografie en reportages onderzoekt het duo gedurende tien jaar de identiteit van en veranderingen in het continent tot in de kleine haarvaten, zoals die in Frans Baskenland. Het soort sociaal bewogen, documentaire werk dat op de beurs ver in de minderheid is, tussen al die hoge kunst waarvan fotografie vanzelfsprekend deel lijkt uit te maken.

Veilige bubble

Dat Hornstra’s steentje in de vijver nauwelijks rimpeling, laat staan onrust veroorzaakt, typeert in zekere zin de veilige bubble waarin de tienduizenden verkeren op de grootste, jaarlijkse, fotobeurs ter wereld. In de eerste plaats gaat het daar om de verkoop en l’art pour l’art. 134 galeries uit bijna dertig landen moeten er van donderdag tot zondag het standgeld (kale huur tussen 15- en 40 duizend euro) zien terug te verdienen. Ook de dertig uitgevers die zich op de beurs presenteren, zijn voor een paar vierkante meters duizenden euro’s kwijt. Logisch dat de gentrificatie van Baskenland die Hornstra aankaart niet de eerste zorg is van de standhouders – noch van het doorgaans bemiddelde publiek.

Particuliere collectioneurs, directies van musea en bedrijven, en talrijke fotoliefhebbers zonder grote budgetten zwerven tussen de galeriestands van de beurs die zijn 25-jarig bestaan viert. Een jubileum dat níét met een 25te editie wordt gevierd; de pandemie sloeg in 2020 toe, vijf jaar eerder sloot Paris Photo halverwege de deuren, na de terreur van IS iets verderop, bij de Bataclan.

Terreurdreiging, pandemie noch oorlog op Europese bodem heeft de leidende positie van Paris Photo klein kunnen krijgen. Wie de beurs sinds 1997 heeft zien groeien, kan moeilijk anders concluderen dan dat de commerciële belangen enorm zijn gegroeid, de prijzen van fotografie flink (maar niet altijd buitensporig) gestegen, de inbreng van Amerikaanse galeries imposant is, en die van Nederlandse galeries (te tellen met minder vingers dan aan één hand) juist is geslonken.

'Wolf' van Anoek Steketee, bij Flatland Gallery.

Het Amsterdamse Flatland is de enige Nederlandse galerie die op bijna alle edities aanwezig was, en galerist Martin Rogge kan nog steeds enthousiast oreren over de ‘fantastische mix van vintage, moderne, vroeg 20ste-eeuwse, en hedendaagse fotografie’ die Paris Photo brengt. ‘Natuurlijk zitten er ook miskleunen tussen, maar dat is onvermijdelijk, en bovendien scherpt slecht werk de persoonlijke smaak van de bezoeker.’

Flatland, op Paris Photo aanwezig met monumentaal werk van gevestigde namen als Kim Boske, Erwin Olaf, Martin Usborne en Hendrik Kerstens, heeft in de loop der jaren ervaren dat zo’n beurs om meer gaat dan om quitte of winst draaien. ‘We worden gezien door andere galeries vanuit de hele wereld. Als we hier goed verkopen en opvallen, zien verzamelaars dat ook, en groeit de interesse’, zegt Rogge.

Zo zag Rogge hoe het werk van Olaf, die inmiddels overigens door een andere galerie wordt vertegenwoordigd, door Parijs terechtkwam bij galeries in New York, Parijs, Madrid, Milaan en Zuid-Korea. ‘Als een werk zich eenmaal in hun hoofd heeft gezet, blijven verzamelaars terugkomen.’ De galerie die investeert en niet na één tegenvaller meteen afhaakt, boekt volgens Rogge resultaat op Paris Photo.

Artistiek statement

Dat de Nederlandse inbreng danig is afgenomen, verklaart Rogge eenvoudig. ‘Vroeger ondersteunde het Mondriaan Fonds de deelnemende kunstenaars met subsidie tot wel 70 procent van hun beurskosten.’ Door de bezuinigingen op de kunsten zijn ook deze subsidies versoberd. Het zijn beknibbelingen die volgens voormalig galeriehouder Willem van Zoetendaal voortkomen uit ‘dedain voor de fotografie.’ Nederland is volgens hem niet vooruitstrevend, ‘het zou jonge kunstenaars moeten ondersteunen, maar doet dat veel te weinig’.

Galerie Van Zoetendaal was meer dan tien keer keer op Paris Photo, toen op de beurs nog wel acht, negen Nederlandse galeries een stand hadden. Zeldzaam is de wijze van presentatie geworden die Van Zoetendaal, net als veel andere galeries, toen huldigde: een artistiek statement maken door voor één thema te kiezen. De wanden van de grote galeries vormen als het ware 3D-etalages, waar de foto’s weliswaar smaakvo,l maar ook in ver uiteenlopende verscheidenheid worden getoond.

Toch draait het niet overal op Paris Photo alleen om geld. Opvallend is dat juist een enorme galerie als het New Yorkse Gagosian wél een inhoudelijk coherente presentatie toont, met werk van Sally Mann en Deana Lawson, twee beroemde Amerikaanse fotografen met vergelijkbare artistieke interesses in intimiteit en menselijke verhoudingen.

'Andreen' (2022) van Deana Lawson, bij de New Yorkse galerie Gagosian.

Voor Paris Photo kozen ze uit elkaars werk foto’s die, als duo gepresenteerd, beeldrijm aangaan. Bijvoorbeeld door de manier waarop twee jongens hun geliefde omarmen. Maar ook: een oude leren bank met een gat in de zitting (kleurige foto van Lawson) naast de splijtende wond aan het been van een ontbindend lichaam (foto in duotone uit Manns ondanks de macabere thematiek smaakvolle serie What remains). ‘We wilden laten zien hoe de artistieke belangstelling van deze twee vrouwen leidt tot treffende overeenkomsten maar ook heel andere fotografische uitkomsten’, legt een medewerker uit.

'I Was Wearing My Little Crochet Leggings, Kabuga, Rwanda, 201', van Barry Salzman.

Zo zijn er meer galeries die niet per se de bezoeker willen behagen, zoals galerie Deepest Darkest uit Zuid-Afrika, dat een solo toont van Barry Salzman. Hij fotografeert wat Armando ooit muntte als ‘schuldig landschap’: plekken waar genocides hebben plaatsgevonden. Salzman maakt de landschapsopnamen met licht bewogen camera, zodat onscherpte ontstaat die de verbeelding prikkelt. De organisatie van Paris Photo gaf de galerie extra ruimte voor Salzmans presentatie van in Rwanda gefotografeerde kledingstukken. De fotograaf was bij toeval ter plekke toen een massagraf werd geopend met slachtoffers uit de genocide van 1994. Via de kledingstukken, een T-shirt, een zwembroek, een slipper, worden de slachtoffers op Salzmans foto’s met treffende pars pro toto, honderd in totaal (voor elke dag die de genocide duurde één beeld), ontdaan van hun anonimiteit.

De Franse galerie Suzanne Traversiere heeft één grote wand gevuld met een foto van de Oekraïener Boris Mikhaïlov, de documentaire fotograaf die al decennia het leven vastlegt in sovjet- en post-communistische tijden. Op de billboard is de chaos te zien op de Majdan in Kyiv, tijdens de opstand in 2013 tegen de toenmalige, Moskougezinde machthebbers. Het is een tafereel dat in omvang en krijgsthematiek doet denken aan Delacroix’ iconische schilderij De vrijheid leidt het volk. Zij het dat de mensen op de foto geen heroïsche poses aannemen, zoals Delacroix’ Marianne, maar uitgeput en koud kleumen bij een vuurtje. Een monumentale foto die, gezien de oorlog in Oekraïne, niets aan geldigheid heeft verloren.

Uit de serie 'Minox Files' van Mark van den Brink, bij galerie Fifty One.

Ze zijn in de minderheid, de galeries die opvallen met solo’s en gedurfde keuzen. Tegelijk zijn zij ook de smaakmakers tussen de duizenden kostbare en magnifieke foto’s op Paris Photo. Om er nog een paar te noemen die zich gunstig onderscheiden: de zeldzaam grote 19de-eeuwse foto van het Colosseum, vintage kleinoden bij een Hongaarse galerie, hergebruikte, tot een collage verwerkte amateurkiekjes uit familiesfeer, kleurrijke collages van Viviane Sassen en (bij de Antwerpse galerie Fifty One voor rond 1.500 euro) nog net betaalbare, met een spionagecameraatje gemaakte miniaturen van Mark van den Brink. Terloopse foto’s, niet al te scherp, dromerig en intiem, in zachte kleuren. Ook te midden van de reuzenprints per vierkante meter blijven die bescheiden Van den Brinks uit de Minox Files fier overeind.