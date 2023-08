Vechten om een stuk van de strop van de gehangene

Vlugschrift over de moord op Maria Marten door haar geliefde, Willam Corder, op 18 mei 1827 in Polsted, Suffolk. Beeld Getty

Camerton, 14 augustus 1828

Nog steeds afschuwelijk weer. Bij het ontbijt las ik een verslag in de krant van de terechtstelling van William Corder, de verderfelijke moordenaar. Het besloeg bijna twee pagina’s; een beter bewijs van het deplorabele niveau waarop dit land met dank aan onze romanschrijvers is beland, is niet te vinden.

Ik heb eerder iets opgemerkt over de gretigheid waarmee lieden van alle rangen en standen zich verdrongen in de schuur waar het lichaam van de arme vrouw was opgegraven, en hoe deze bedevaartgangers stukken van de planken vloer als relikwie mee naar huis namen.

Het toppunt werd bereikt op de dag van de executie. Tienduizend mensen hadden zich verzameld op het veld waar de galg stond. Welopgevoede dames mengden zich in de ruw opdringende menigte en stelden zich bloot aan de onbehouwen taal van lieden van laag allooi – om getuige te zijn van de dood van een medemens.

En het ergste: de toeschouwers waren zo belust op een souvenir van de terechtstelling, die een­ieder met afschuw had moeten vervullen, dat ze vochten om een stuk van de touw waarmee de man was opgeknoopt. Voor een gienje per stuk werd het verkocht.

De politierechter nam in zijn rijtuig het zwaard en de pistolen mee waarmee de moord zou zijn gepleegd en zei dat hij er voor geen goud afstand van zou doen.