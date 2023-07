‘Vástádus eana’ is een ontroerend eerbetoon aan de overlevingskunst van de Sami ★★★★★

‘City Horses’ van het Zweedse duo Helena Byström (beeldend kunstenaar) en Anna Källblad (choreograaf). Beeld Nataša Cvjetković

Tussen alle geëxplodeerde commercie op het Leidseplein in Amsterdam kun je als hechte groep dansers toch de aandacht opeisen, door het tegenovergestelde te doen van chaotische drukte. Begin deze week trokken tijdens festival Julidans vijftien danseressen in witte, bruine en zwarte kostuums als nieuwsgierige paarden van de schouwburg richting Museumplein, dwars door het stadsverkeer. Ze zetten hun lenige motoriek van het galopperen van benen, het buigen van hoofden en het schudden van manen in als frisse interruptie van de stramme voetgangersstromen.

Eigenlijk zochten deze vrouwen onder leiding van het Zweedse duo Helena Byström (beeldend kunstenaar) en Anna Källblad (choreograaf) een contrast met bronzen ruiterbeelden, om het paard als symbool van masculiene macht te voorzien van een zachte, fluïde tegenpool. Grappig genoeg wilde een politiebusje op het Leidseplein eerst van geen wijken weten en draafden de danseressen langs een machtige vrouw te paard: koningin Wilhelmina op het Rokin.

Vrolijke lunchpauze

City Horses werd zo een vrolijke lunchpauze waarin een lichtvoetige kudde over fietspaden langs het Vondelpark richting de gebleekte grasvlakte van het Museumplein trok. Daar vleiden de danseressen zich neer als wilde merries, rustend op naar binnen geknakte polsen en ellebogen.

‘Vástádus eana/The answer is land’ van de Noorse choreograaf Elle Sofe Sara. Beeld Fleur Mulder

Gewaagd en indrukwekkend was woensdagavond ook een andere start op het Leidseplein, die van Vástádus eana/The answer is land door zeven Sami-vrouwen uit Noorwegen, uit verschillende generaties. Getooid met traditionele hoofddeksels namen ze synchroon stampend op zwarte schoenen beheerst bezit van de cirkelvormige buitenruimte door via megafoons een joik te zingen. Deze traditionele zang uit de bedreigde Sami-cultuur symboliseert een leven in balans met de natuur, hoog in de Scandinavische bergen.

Indringend ritueel

De geheven vuist van de zingende danseressen luidde hun krachtige protest in, tegen de verstoring van hun leefgebied, bijvoorbeeld door grootschalige windmolenparken. Zonder enig tumult nodigden de vrouwen stilzwijgend de toeschouwers uit richting theater. Langs prachtig uitgelichte theaterzuilen van traditioneel gebreide ‘boomstammen’ nam iedereen plaats in de zaal, om vervolgens een uur lang te worden opgezogen in een indringend, emotioneel en diep doorvoeld ritueel.

‘Vástádus eana/The answer is land’ Beeld Knut Aaserud

De Noorse choreograaf Elle Sofe Sara, die na afloop hoogzwanger applaus kwam halen, maakte met deze zeven vrouwen (onder wie geschoolde jonge dansers en iets oudere zangeressen) een ongelooflijk ontroerend eerbetoon aan de overlevingskunst van de enige inheemse bevolkingsgroep in Europa, in Samenland, een gebied in het noorden van Noorwegen, Finland, Zweden en Rusland.

De pijn uitte zich in het woest uitbreken van de jonge danseressen. De gemeenschapszin in de prachtige polyfone vertolking van joiks die wel stopten maar nooit leken te eindigen. De trots in hun krachtige blik richting publiek. Zacht vingen ze elkaar op, wanneer de boosheid bezit nam van benen. Hard klonk de klank als ze weer hun megafoons oppakten, om de bezongen band met de natuur even van een scherpe metaalklank te voorzien.

‘Vástádus eana/The answer is land’ Beeld Antero Hein

Alles leek te kloppen, de ijle composities op band, de sobere reidansen van stampende voeten, het schuilen bij gebreide zuilen en de puur bezongen emoties. Ook al verstond je niet waarover ze zongen, je hoorde en zag van alles voorbijtrekken, van wind tot bergen en sneeuw.

Klungelige seksacrobatiek

Zo precies en geconcentreerd als Vástádus eana was gemaakt, zo rommelig, onaf en slecht voorbereid leek de wereldpremière Don’t clap for Crap (not another shit show) van de queerperformers Vincent Riebeek en Nica Rosés. Getooid met golvende prinsessenkrullen en netpanty’s over alle lichaamsdelen vergaloppeerden ze zich aan een remake van de cultklassieker Kein Applaus für Scheisse (2010). In dat provocerende seksduet wist Riebeek dertien jaar geleden te choqueren door met de onverschrokken performer Florentina Holzinger alle partnering uit showbizz, acrobatiek, revue en klassiek ballet te parodiëren met expliciete erotiek. Van blauw kotsen en geel plassen over elkaars kronkelende lichamen tot lichtgevende dildo’s die verdwenen in alle beschikbare lichaamsopeningen.

Riebeek en Rosés gingen in hun remake volledig onderuit op de ondergezeken vloer. Ingehaald door de tijd bleven hun blote lichamen en schor gezongen kelen steken in klungelige seksacrobatiek en valse showbizzparodieën. ‘What a waste’, ontglipte ergens uit een hunner gulzige monden. Niets te veel gezegd.

Julidans (t/m 16 juli) Vástádus eana/The answer is land

Dans

★★★★★

Van Elle Sofe Sara. 5/7, Internationaal Theater Amsterdam. Aldaar 6/7. Don’t clap for Crap (not another shit show)

Dans

★☆☆☆☆

Door Vincent Riebeek en Nica Rosés. 4/7, Studio 1, Internationaal Theater Amsterdam.

‘Nomadics’ van Lisbeth Gruwez en Voetvolk. Beeld Danny Willems

Ook op Julidans Opvallend veel makers in Julidans verheffen alledaagse motoriek tot een podiumchoreografie. De Nederlands-Griekse maker Andreas Hannes (beroemd vanwege zijn prachtige huppelvoorstellingen) presenteert volgende week de première van zijn solo Sway (13 en 14/7), over het heerlijke gevoel van zwaaien, zwieren, slingeren en schommelen. De Nederlands-Duitse Susanne Marx duikt tijdens Banenzwemmers (6 t/m 15/7) het zwembad in voor een danshoorspel over de kwetsbare routine van het baantjes trekken en de opschudding van een onverwachte sprong (‘geen bommetjes’). Lisbet Gruwez verheft met haar groep Voetvolk het wandelen tot levenskunst. Tijdens de première van Nomadics (14 en 15/7) mogen toeschouwers eerst 12 kilometer facultatief meestappen om te eindigen op de bühne van theater Bellevue, waar de stevige performance begint. Voetvolk belooft een stadstrip zonder boomknuffelen.