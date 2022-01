Vasi’s dynamiek en Gulikers’ lyriek en vibrato zijn genoeg redenen om Red Diamonds te beluisteren ★★★☆☆

Na twaalf jaar samen optreden presenteren violist Maxime Gulikers en pianist Andrea Vasi hun debuutalbum met 20ste-eeuwse sonates, gecomponeerd in tijden van oorlog en onderdrukking. Dat is het laatste waaraan je denkt bij de verrukkelijke Sonatina, opus 80 van Jean Sibelius. Het is springerig en zorgeloos, een nostalgisch tegenwicht tegen de donkere onderstroom in de andere drie werken.

Of de stemming onbekommerd is, of ronduit dreigend, als in Sergej Prokofjevs Sonate nr. 1, het duo sleept je mee met zijn overtuigende spel. Leos Janáceks nerveuse zinnen, vol abrupte rusten en onzekere figuurtjes, klinken als een geanimeerd, intiem gesprek. Knap hoe de broosheid van Debussy’s Sonate in g-klein bewaard blijft, zelfs in de onrustige rappe streken en akkoorden.

Gulikers had een beetje ongeremder kunnen spelen, vooral in Janácek, maar zijn beheerste lyriek en intelligent gebruik van vibrato, samen met Vasi’s soepele dynamiek, zijn drie redenen om deze opname aan te bevelen.

Maxime Gulikers & Andrea Vasi Red Diamonds Klassiek ★★★☆☆ 7 Mountain Records