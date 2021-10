Vanwege het chiptekort laat een nieuwe auto langer op zich wachten dan de komst van een nieuw kabinet

Een Indiase arbeider inspecteert nieuwe auto's bij de Ford-fabriek in Chengalpattu in India. Beeld Idrees Mohammed / ANP

Geen chips, geen auto’s. Geen nieuwe althans, of nou ja, veel minder. Het zijn bijzondere mededelingen, elke week opnieuw, al een jaar. Daardoor kan het gebeuren dat je straks, na lang wikken, je zinnen hebt gezet op iets nieuws, en dan nog langer op levering moet wachten dan op de komst van een nieuw kabinet. Straks blijkt het begeerde (nog) duurder te zijn geworden. Of erger: straks is-ie gewoon op.

‘Probleem’, mompelden we thuis, waar we zijn aangeraakt door de brandende begeerte naar iets nieuws op hoge wielen. Toen viel het oog op een ingezonden brief van Volkskrant-lezer Frank Scimone uit Amsterdam. Ook hij had de alarmerende berichten gelezen.

Dat vorige maand de autoverkoop in Europa inzakte tot het laagste niveau in bijna drie decennia, omdat er te weinig auto’s zijn. Dat Toyota maand na maand blijft aankondigen dat het wereldwijd minder nieuwe auto’s bouwt. Net zoals BMW eerder deed. En Ford, Nissan, Renault, General Motors.

Dat de tekorteneconomie – ingrediënten: te weinig mensen, te weinig grondstoffen, te weinig transportcapaciteit – tot gejammer leidt over prijsstijgingen nu te veel geld op te weinig spullen jaagt. Dat het chiptekort al een jaar wordt gevoeld. Dat er te veel vraag is naar die dingen nu ook ‘slimme’ koffiezetapparaten er vol mee zitten, en dat er te veel afhankelijkheid van fabrieken is met grillige capaciteit in Azië. En dat zonder chips het hele raderwerk stilstaat, aangezien auto’s rijdende computers zijn waarin zelfs het opendoen van een raampje computerchips vergt.

Nou en, zette Scimone ons met beide benen op de grond. Minder auto’s betekent toch minder vervuiling en minder verkeersdoden? Thuis klaarde de lucht meteen op. Zo kan je het ook bekijken.

Nu zijn wij autorijders niet voor één gat te vangen, want minder nieuwe autoverkopen betekenen niet minder autokilometers. Men koopt tweedehands of rijdt langer door met de (viezere) oude. Files zijn langer dan ooit.

Ook de industrie geeft zich niet willoos over. Dinsdagochtend maakte de Financial Times gewag van een brief van de machtige lobby van Europese autobouwers, voorgezeten door BMW-topman Oliver Zipse, aan de Europese Commissie in Brussel. Er moet acuut ‘gezamenlijke actie’ komen, schrijft Zipse, om meer grote Europese chipsfabrieken te bouwen. ‘Gezamenlijke actie’ is synoniem voor miljardeninvesteringen door Europese belastingbetalers, want BMW gaat dit zelf natuurlijk niet betalen.

En toch: de lezer had weer eens gelijk. De tekorteneconomie is een gouden kans om terug te schakelen.