Vannina Santoni biedt op ‘Debussy: C’est l’extase & La mer’ een gepassioneerde lezing van de verfijnde verbeeldingskracht van Robin Holloway ★★★★☆

In 2012 orkestreerde Robin Holloway de zes Ariettes oubliées en vier andere pianoliederen van Claude Debussy, laste ze aan elkaar met overgangsmuziek en voegde een majestueuze epiloog toe. In deze opnameprimeur krijgt deze ‘nieuwe’ cyclus over extase en hartzeer een gepassioneerde lezing door de Franse sopraan Vannina Santoni.

Haar satijnen stem, die vol maar nooit zwaar klinkt, zwiert en zweeft boven het Orchestre Philharmonique de Radio France. Holloways arrangementen getuigen van een verfijnde verbeeldingskracht. Op het impertinente getokkel dansen de elegante dames in Mandoline wat roekelozer dan op een piano. De treurende hoorn uit de titel van Le son du cor s’afflige ontbreekt uiteraard niet, maar het wordt subtiel omringd door een nevel van houtblazers en violen.

In het symfonische drieluik La mer smoort dirigent Mikko Franck de magie van de dageraad door een overhaast begin, maar daarna laat hij zilveren golfjes stoeien en wind en water magnifiek tegen elkaar racen.

Vannina Santoni & Mikko Franck Debussy: C’est l’extase & La mer Klassiek ★★★★☆ Alpha Classics