Vanishing Point is een zachte, masculiene dansvoorstelling over vergankelijkheid ★★★☆☆

Vanishing Point door Panama Pictures Beeld Rob Hogeslag

Denk vooral niet aan wilde achtervolgingen uit de gelijknamige cultfilm (1971). De acrobatische dansvoorstelling Vanishing Point van het Bossche gezelschap Panama Pictures is compleet het tegendeel van het snelheidsspektakel rond Kowalski’s raceweddenschap. Hier kijkt een man juist rustig in de achteruitkijkspiegel. Een fitte grijsaard (Eddy Becquart, 68) wandelt uit een non-descripte tunnel en realiseert zich dat er meer (tijd) achter dan voor hem ligt. Vervolgens dwarrelen vier jongere mannen (alter ego’s? vroegere kameraden?) blootsvoets door en over de betonkleurige constructie, die lijkt op een anonieme bocht in een metrotunnel.

Allemaal dragen ze pakken in grijstinten. Ze trekken zich op aan randen, koorddansen over een H-balk, klemmen zich tussen muren en zijgen neer op de grond. Soms vormen ze een spannende twee-eenheid, glijdend tegen een wand, alsof het ene lichaam het andere spiegelt. Dan weer trekken ze de grijsaard bij de rand weg of hijsen hem omhoog. Rechts leggen de muzikanten Davide Bellotta en Budy Mokoginta een steeds hechter en steviger elektronisch tapijtje onder de voorstelling – de performers (onder wie Bellotta zelf) laten zich voortblazen door de losse akkoorden uit de compositie, gemaakt door Bellotta en het duo Strijbos & Van Rijswijk.

Pia Meuthen trekt in haar choreografie de teugels strak; haar mannen grossieren vooral in ingetogen parcours en wijdbeense radslagen. Geen trauma’s, nauwelijks botsingen. Samen met de live muziek ontstaat zo een troostrijke, melancholieke sfeer waarvan ook een dempende werking uitgaat. Je zou in al die kabbelende grijstinten af en toe ook iets willen zien opvlammen, iemand die crasht, een scheur in het beton. Maar Meuthen houdt het bij het tastbaar maken van vergankelijkheid. Dat lukt aardig in deze zachte, masculiene dansvoorstelling.

Vanishing Point door Panama Pictures. Beeld Rob Hogeslag