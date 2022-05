Vanessa Van Durme (74): ‘Als je ons ziet, denk je misschien: stop toch met optreden! Maar dat doen we dus niet’

De voorstelling Gardenia Beeld Luk Monsaert

‘Wat moet ik anders? Ik kan niet breien, en macrameeën zegt me ook niks. Dus ik hees me weer in mijn jurk en ging het podium op.’

De Vlaamse actrice Vanessa Van Durme (74) is samen met haar zeven generatiegenoten – allemaal tussen de 70 en 80 jaar – wederom te zien in de voorstelling Gardenia, nu met de toevoeging ‘10 jaar later’. Deze coproductie van NTGent en Les Ballets C. de la B. toerde vanaf 2010 een paar jaar de hele wereld over, van Taipei via Parijs naar Montreal en Amsterdam. Er waren 216 voorstellingen in negentig steden.

Gardenia is een revue met een donker randje, opgevoerd door artiesten die hun beste tijd hebben gehad, maar zich daardoor niet laten kisten. Een show vol paradijsvogels op leeftijd – travestieten, transseksuelen en alle varianten daartussen. Maar ook met een stoere danser in hun midden – verval naast kracht. Ze eerden idolen als Shirley Bassey, Marlene Dietrich, Tina Turner en Norma Desmond. Het werd geen platvloerse travestieshow, maar een indrukwekkend bal masqué over vergankelijkheid. Een voorstelling over de achterkant van de showbizz, over jurken aantrekken en pruiken opzetten om de grauwe alledaagsheid te lijf te gaan.

Gardenia is destijds naar een idee van Van Durme gemaakt, op basis van ervaringen van lotgenoten en de Spaanse film Yo soy así, over de teloorgang van een travestiebar in Barcelona. Dat de voorstelling nu weer terug is, heeft vooral te maken met de grote vraag ernaar. In 2019 polsten regisseurs Alain Platel en Frank Van Laecke de artiesten of ze tijd en zin hadden om de jurken weer uit de kast te trekken. Het antwoord luidde alom ja, maar toen de tournee net was begonnen, sloeg corona toe. Intussen toert Gardenia weer, deze week is het stuk in Amsterdam te zien.

Vanessa van Durme in Gardenia Beeld Luk Monsaert

Vanessa Van Durme: ‘Ik denk dat de voorstelling beter is geworden, juist omdat we ouder zijn. Hoe ouder, hoe breekbaarder, en hoe zieliger ook. Als je nu die oude mannen of die vrouwen in die jurken ziet, denk je misschien: stop toch met optreden! Maar dat doen we dus niet, en juist daarover gaat het: de vergankelijkheid de pas afsnijden, dat is wat deze show wil laten zien’.

Van Durme is bij het Nederlandse theaterpubliek vooral bekend van de voorstellingen van de Vlaamse theatermakers Alain Platel en Arne Sierens. Haar levensloop is bijzonder: in de jaren zestig ging zij naar Casablanca voor een geslachtsoperatie. Ze werkte een tijdje in de prostitutie om haar operaties te kunnen betalen, was artiest in louche clubs en werd later gevierd actrice. Over haar opmerkelijke levenswandel maakte ze de bejubelde solovoorstelling: Kijk mama, ik dans!.

Van Durme: ‘Gardenia is voor mij vooral a celebration of life. Vier het leven, wie of wat je ook bent, daar gaat het over. En over vriendschap, verbondenheid, durven tonen wie je bent, wat je bent. We zijn intussen allemaal tussen de 70 en 80 jaar maar alive and kicking. We vinden onszelf geweldig in die glitterjurken, maar weten dat we aan het aftakelen zijn, en ook dat laten we vol overgave zien. Wat ik wel merk, is dat ik na de voorstelling kapot ben, totaal uitgeput. Wat dat betreft zijn de jaren van samen na afloop naar de kroeg gaan en zuipen voorbij.

‘Dat Gardenia zo’n wereldwijd succes is, komt ook omdat de voorstelling een hommage aan de glitter van de showbizz is. Maar het laat ook de keerzijde zien: wij zijn een stel oude variétéartiesten die de schone schijn proberen op te houden en een beetje staan te playbacken op Shirley Bassey. Intussen voelen we ons ook daadwerkelijk Shirley Bassey of Marlene Dietrich, zo zijn we ook wel weer.’

Gardenia Beeld Luk Monsaert

Van Durme realiseert zich dat er de afgelopen jaren in de positie van transgender personen veel is veranderd. In de jaren zestig moest zij nog heimelijk naar Marokko voor een operatie, tegenwoordig heeft het Universitair Ziekenhuis Gent een wachtlijst van 1.300 mensen die een geslachtsverandering willen ondergaan. Tegelijk ligt het tegenwoordig nogal gevoelig hoe je iemand noemt, hij, zij, of hen.

Van Durme: ‘Men is heel voorzichtig geworden met het benoemen van wie of wat je bent. Maar we moeten daarin niet overdrijven, I don’t care hoe ze me noemen. Wij hebben het toch goed hier? Je mag zijn wie je wilt zijn, je mag je kleden zoals je wilt. We moeten gewoon niet zo zeuren en trots zijn op onze vrijheid. Maak je niet druk om hoe je wordt bestempeld.’

Andrea, een van de artiesten uit de oerversie van 2010, is een paar jaar geleden overleden. Haar collega’s herdenken haar nu door de paillettenjurk die zij droeg in haar Tina Turner-act over een stoel te draperen. Een klein eerbetoon aan degene die de groep het eerst heeft moeten verlaten.

Van Durme: ‘Er is nog even sprake van geweest haar te vervangen, maar dat voelde niet goed. Jazeker, het is een gemis en we hopen nu maar dat er binnenkort niet nog iemand omvalt, want dan is het gedaan met de vertoning. Mocht ik als allerlaatste overblijven, kan ik altijd nog solo het podium op gaan.’

Gardenia, 10 jaar later door Les Ballets C. de la B. en NTGent. Van 2 t/m 4/6 in Internationaal Theater Amsterdam, daarna tournee.