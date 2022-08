Vandaag: Jumbo is een kritische podcast, tot de makers op bezoek gaan bij Frits van Eerd ★★★☆☆

Wie boodschappen doet bij de Jumbo, krijgt én een breed assortiment én goede service én de laagste prijzen. Deze ‘én-én-én-formule’ staat aan de basis van het succes van de Brabantse supermarktketen met meer dan 100 duizend werknemers, miljoenen klanten en ruim 10 miljard euro omzet. Kan het bedrijf misschien nog een vierde ‘én’ aan zijn missie toevoegen: de duurzaamste supermarkt van Nederland worden?

Dat is een van de centrale vragen in de zevendelige podcast Jumbo: van supermarkt naar supermacht. Van achter de schermen vertelt de podcast hoe het bedrijf in twintig jaar uitgroeide van onopvallende groothandel tot de uitdager van marktleider Albert Heijn. Het is fascinerend om te horen hoe het bedrijf van de familie Van Eerd uit Veghel de ‘supermarktoorlog’ overleefde die Albert Heijn in 2003 ontketende en hoe Jumbo erin slaagde filialen van Super De Boer, C1000 en Konmar in te lijven.

Journalisten Tobias van der Valk en Beike Looijse van onderzoekscollectief Spot On Stories maakten de podcast met BNR. Ze spraken onder anderen met oud-directeuren en met een lid van de raad van commissarissen over het succes van Jumbo. Een leverancier vertelt hoe keihard de supermarktketen onderhandelt om zo goedkoop te blijven. Experts op het gebied van duurzaamheid kraken kritische noten. Op dat vlak bungelt Jumbo volgens onafhankelijk onderzoek onderaan.

Fascinerend is om te ontdekken hoe Jumbo (en de andere supermarktketens) ons koopgedrag beïnvloeden, vaak onbewust. De makers vragen zich af of Jumbo die ‘macht’ niet ook zou kunnen aanwenden om ons te bewegen tot gezondere en meer duurzame keuzes.

Het is een kritische en interessante podcast – totdat de makers in de slotaflevering op het hoofdkantoor bij Frits van Eerd mogen langskomen. De topman steekt de loftrompet over de aard van familiebedrijven en komt weg met weinig concrete antwoorden over duurzaamheid. De interviewers mogen ‘je’ en ‘Frits’ zeggen tegen ‘de grote baas’ en ze verbeteren zichzelf als ze halverwege toch op ‘u’ overschakelen. Zo eindigt een interessante en kritische podcast helaas in een al te gezellig onderonsje.