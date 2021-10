Van zelfs maar één clichéoverstijgend element geen spoor in Liefde zonder grenzen ★☆☆☆☆

Liefde zonder grenzen

Soms lijkt Liefde zonder grenzen vooral bedoeld om in losse stukjes te knippen. Een verzameling memes, te delen met mensen die moeten lachen om Yolanthe Cabau die verkleed als sexy verpleegkundige haar geliefde wil verleiden, maar niet weet dat haar vader inmiddels op bezoek is. Jim Bakkum, dansend in z’n boxershort terwijl hij een bloesje strijkt. Weer Cabau, racend op een trike. De plot, een bedenksel van de makers die ook verantwoordelijk zijn voor Fuck de liefde en Just Say Yes: de drie kinderen van een cynische weduwnaar lopen vast in leven en liefde. Er is gedoe met kanker, seksuele geaardheid en uithuwelijking. Er zijn Marokkanengrappen, een reanimatiescène in slowmotion en een boodschapje: dat we ondanks zware tegenslag of existentiële verwarring toch óók lekker moeten genieten. Van enigszins adequaat spel of zelfs maar één romkomclichéoverstijgend element helaas geen spoor.