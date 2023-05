interview Mascha Kamphuis en Ronald Giphart

Van vrouw van de wereld naar vrouw van de huiskamer: Mascha Kamphuis over leven met hersenletsel

Ronald Giphart schreef het boek Ik mis mij ook, over de ervaringen van Mascha Kamphuis, die kampt met niet-aangeboren hersenletsel. Ze heeft diverse klachten, maar de vermoeidheid is het zwaarst. Haar baan als jeugdarts moest ze opgeven. ‘Ik kan mijn zoon niet meer met zijn wiskunde helpen. Nu bakken we cakejes samen.’