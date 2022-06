Van uitgeverij Das Mag kreeg Nederlands stilste schrijver een Instagramwaardig nieuw omslag

De stilste schrijver van Nederland is hij genoemd: Albert Alberts (1911-1995), de auteur van verhalen waarin weinig lijkt te gebeuren, maar die zo suggestief zijn verwoord dat hij tot de grootste stilisten van het Nederlandse proza wordt gerekend. Niet voor niets werd de schrijver, kort voor zijn dood, de P.C. Hooftprijs toegekend.

Omslag Helmut Salden, eerste druk, 1953. Beeld Van Oorschot

In 1953 publiceerde Alberts De bomen, een kleine roman die Volkskrant-criticus Kees Fens later typeerde als ‘een onzichtbaar verhaal over een onzichtbare hoofdfiguur’, en als ‘het mooiste bosboek uit de Nederlandse letteren’.

Een verkoopsucces is De bomen nooit geworden. Er verschenen drie herdrukken bij Van Oorschot, de laatste ruim dertig jaar geleden. En juist nu Alberts naam begint te verbleken, waagt Das Mag zich aan een heruitgave. In een persbericht legt de uitgeverij uit waarom: ‘Waarom zou je een vergeten schrijver opnieuw uitgeven? We hebben toch Mulisch, Reve, Hermans, Haasse, Claus? Dat zien wij anders. Tove Ditlevsen is ook decennia over het hoofd gezien.’

Das Mag denkt ‘dat de boeken van Alberts miraculeus genoeg niet bij de juiste lezers terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat hij te veel als een writer’s writer werd gezien, terwijl zijn boeken ontzettend toegankelijk zijn’.

Omslag Helmut Salden, 1975. Beeld Van Oorschot

Ook bijzonder: de uitgever probeert oude Alberts-fans aan jonge lezers te koppelen, via een oproep in De Groene Amsterdammer: ‘Uitgever (Das Mag) zoekt A. Alberts fans (m/v/x, 50+) die hun liefde willen overdragen aan jonge lezers (m/v/x, 27-). Je mag namens ons een ex. weggeven. Mail naar hotline@dasmag.nl.’

Omslag Gerrit Noordzij, 1984. Beeld Van Oorschot

Bij dit alles hoort een stevige blikvanger, vindt Das Mag, want de oude omslagen waren wel erg ingetogen: ‘Dat paste bij het werk van de schrijver, maar daarmee beklijft het minder. Je moet een boek willen oppakken, aaien, aanbidden. En Instagram wil ook wat.’

Omslag Gerrit Noordzij, 1991. Beeld Van Oorschot

Zodoende ontwierp Lyanne Tonk een omslag met knaloranje kapitalen en een onorthodox zwevende O.

Omslag Lyanne Tonk, 2022. Beeld Das Mag

Dat de knoestige knotwilgen niet per se rijmen met het Kroondomein waarin Alberts zijn verhaal situeerde, maakt niet uit: ze leveren het meest bomige omslag op dat De bomen heeft gekend.