‘Van somber thuiszitten op je 50ste verjaardag, stukje writen, word je zo een verzetsstrijder’

Voor wie zit te ontbijten, en het interesseert, ik word zometeen 50. Volgens mijn moeder, de autoriteit op dit gebied, vond een en ander plaats om 11 uur ’s ochtends. Beetje laat om te beginnen, maar met wat goeie wil kom je nog wel aan je 750 woorden.

Ik herinner me weinig van die eerste dag. Toch denk ik dat ik de 750 wel heb aangetikt, eerlijk gezegd. Aan het begin van een roman heb je er nog zin in, je wil jezelf nog niet verhangen. Dat komt later pas, na een paar jaar knoeien, het enthousiasme ebt wat weg. Metaforisch gesproken roei je rond op een oceaan, nergens land in zicht. (En o ja, metaforisch gesproken regent het pijpestelen, ook dat komt op volle zee voor. Vergeten mensen weleens.)

Het zegt me overigens weinig, 50 worden. Maar goed ook, want iets eraan doen kan nu niet. Alles is dicht, de bioscoop, poffertjeskramen, Ponypark Slagharen. Ten kastele mogen maar twee gasten komen, dat zou dus streng doorselecteren worden, die wel, die niet, wat gegarandeerd tot scheve gezichten leidt. Nee, na lang beraad lijkt het mij voor iedereen verstandiger er helemaal van af te zien. Wat een pech. Ach, wanneer ik 100 word, doen we het gewoon over.

Toch, alles bij elkaar opgeteld is het een wat sneu weekje. Eerste en Tweede Kerstdag waren we alleen, en tijdens derde kerstdag, een jaarclubuitvinding, hoorde deze meneer bij de helft die zich aan de regeltjes wenste te houden, en dus thuisbleef. (Waardoor voor de tweede keer op rij de brave jaarclubhelft de stoute Rutte-technisch legaliseerde, en waardoor, het leven is hard, laatstgenoemde kloothommels, die met z’n tienen tegelijk ook prima hadden gevonden, prinsheerlijk zaten te dineren, fotootje in de groepsapp, proost!)

Ach, als hunnie maar blij zijn. Van het begin af aan heb ik kofid/krona aangegrepen om tweedewereldoorlogje te spelen, eindelijk eens een bezetting, waarbij de gesteelde balletjes de nazi’s zijn, Wehrmachtsoldaatjes, dat moge metaforisch duidelijk wezen. Hugo is zo bezien natuurlijk ‘Monty’ Montgomery, the Spartan general, en de antivaxers zijn – nou ja, vul maar in. Maar hoe noem je lieden die maar zo’n beetje aanklooien? Mondkapje op halfzeven, toch maar gewoon Kerst vieren met z’n dertienen, de kutdia ervan op into your facebook. Wegkijkers? Collaborateurs?

Ik snap Baudet wel, een beetje fröbelen met metaforen. Leuk. Van somber thuiszitten op je 50ste verjaardag, stukje writen, word je zo een verzetsstrijder.

‘En ik dan?’ vraagt Jet.

‘Jij bent mijn onderduiker. Ik ben Hannie (Schaft, red.), jij Ed (van Thijn, red.).’

Geen antwoord.

Wat ik gedaan heb, tijdens de kerstdagen, en zal doen op mijn verjaardag, zijn twee dingen.

1. Paul Auster herlezen, The New York Trilogy, drie kristallijne romans over eenzame kerels die andere eenzame kerels schaduwen. Als je dat in je uppie zit te savoureren, terwijl een paar steden verderop je g’noten Kerst vieren, en Ed toch maar even naar een vriendin is, wordt eenzame Paul je imaginaire vriend uit 1985. Hele intieme avond hadden we, tegen het mystieke aan.

2. Buck Owens and his Buckaroos draaien, lekker hard voor de buren, en dan bij voorkeur Dust on Mother’s Bible, Bucks lp uit 1966, vol stichtelijke gospel-country, met fiddles en spikey Telecaster-twang. Prachtig. ‘Would you be ready,’ zingt Buck, ‘if Jezus came today. Better have your answer ready, if today should be the day.’

Zalig Pasen.