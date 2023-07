Van skateboard naar tabla en van Friesland naar India: hoe werd Heiko Dijker meester op de Indiase trommels?

Heiko Dijker met zijn tabla op de Zaanse Schans. Beeld Erik Smits

Soms maakt Heiko Dijker (51) een wandeling langs de Zaanse Schans, waar hij vlakbij woont. Als hij Indiase toeristen ziet, zijn ze vaak niet eens verrast als Dijker ze in het Hindi aanspreekt. Zijn kapsel, zijn houding, zijn kleding (kurta, een lang traditioneel shirt), zijn stijl van koken: behalve zijn paspoort is alles aan Dijker Indiaas.

Feitelijk gezien is hij een in Groningen geboren Fries die in de Zaanstreek woont, ‘maar ik voel me een Indiase Fries’, zegt Dijker. ‘Ik wil iedereen de mooiste muziek van de wereld laten horen, dat is mijn drijfveer. En die mooiste muziek komt uit India. Of ik nou in China, Mexico of Nederland optreed: ik ben een muzikaal ambassadeur van India.’

Over de auteur

Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek van de Volkskrant. Hij publiceerde twee boeken: Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek, en Oude Maasweg kwart voor drie.

Dijker is musicus, bespeler van de tabla: het paar van Indiase trommels dat met zijn rijke klankpalet levert het ritmisch fundament van de Indiase klassieke muziek. Hoewel hij uitzonderlijk laat begon met muziek maken, op zijn 21ste, speelt hij inmiddels met enkele van de groten der aarde.

Hoe is dat zo gekomen? Het antwoord op die vraag duurt ongeveer anderhalf uur en is te fascinerend om te onderbreken. Dat hij voor de tabla viel, kwam door het skateboard.

‘Ik was als puber heel fanatiek skateboarder’, zegt Dijker, die opgroeide in Oentsjerk, tussen Leeuwarden en Dokkum, en trouwens – tot zover de vooroordelen – niet aan yoga doet en geen vegetariër is. ‘We hadden in het dorp met geld van de gemeente een halfpipe laten maken. Een vader van een skateboardvriendje was aannemer, dat werd echt een vette ramp, helemaal te gek.

‘De skatecultuur is heel internationaal. Met vrienden lifte ik naar wedstrijden door heel Europa, waar je dan weer andere vrienden maakte. Als skateboarder op straat kom je allerlei soorten mensen tegen, van zwervers tot bankdirecteuren, want je skate vaak bij grote gebouwen. Dat skaten heeft me enorm streetwise gemaakt. Dan lag er een zwerver op een plek waar jij wilde skaten, en dan moest je onderhandelen: als ik je een biertje geef, wil je dan weggaan?’

De tabla levert het ritmisch fundament van de Indiase klassieke muziek. Beeld Erik Smits

Wereldreis

Muziek speelde nog amper een rol in zijn leven. Al stond er thuis – vader seksuoloog en gezinstherapeut, moeder docent Nederlands voor nieuwkomers – wel vaak wereldmuziek aan: het VPRO-radioprogramma De wandelende tak van Walter Slosse. ‘Hij nodigde allerlei entnomusicologen uit om hun ontdekkingen te laten horen. Zelf speelde ik niets, afgezien van een kortstondige poging op accordeon. Bij de skatecultuur hoorden bands als Suicidal Tendencies. Ik hing met veel muzikanten rond en wilde ook wel muziek maken, maar vond mijn instrument niet.’

Toen ze klaar waren met de middelbare school was het plan om met de vriendengroep te gaan liften, de hele wereld rond. Afgekeurd worden voor de dienst: dat lukte. Maar de reis liep iets anders dan gepland.

‘Het was 1993, we hadden eindexamen gedaan en met vrienden zouden we een busje kopen voor onze wereldreis. De een na de ander haakte af. Die ging in dienst, de ander wilde studeren. Een maand voor vertrek realiseerde ik me: o, ik ben de enige die nog wil gaan. Ik dacht: fuck it, ik ga gewoon. Ik wilde uit het Nederlandse systeem stappen.

‘Om geld te verdienen werkte ik bij de fabriek van Friesche Vlag in de ploegendienst. Dat had net een chocomelkmerk gelanceerd, Choq, en ik moest de machine in de gaten houden. Soms valt er een blikje om en dan moet jij er heel snel naartoe om de machine uit te zetten, en dat gebeurt dan twee keer per dag. Het meest stupide werk ever, geestdodend. Een beetje alsof je in een symfonie als paukenist maar twee paukenslagen hebt, maar op het moment dat je moet slaan, moet je wel wakker zijn.’

Hij ging via Griekenland naar Turkije, via Iran naar Pakistan, waar hij zeven maanden bleef. Hij trok er door de bergen, werd ziek, werd beter, werkte voor Artsen Zonder Grenzen en ging met die organisatie naar het in een burgeroorlog verkerende Afghanistan. Hij zag kinderen met kalasjnikovs groter dan henzelf en besloot terug te keren naar Pakistan, om uiteindelijk de beladen Wagah-grens naar India over te steken. Aan de Pakistaanse zijde vertelden ooggetuigen hem over de treinen die bij de afscheidingsoorlog in 1947 tussen India en Pakistan (bij het vertrek van de Britse kolonisator wensten steeds meer moslims een eigen staat, red.) moslims naar Pakistaanse, en hindoes en sikhs (die in het nu Pakistaanse grondgebied woonden) naar de Indiase zijde brachten.

‘Dan stonden er families de trein op te wachten, maar toen de trein op het perron aankwam, was het stil, hoorden ze alleen het druppen van vocht. Toen ze de deuren openden, zagen ze allemaal in mootjes gehakte mensen. Er zijn in die oorlog duizenden slachtoffers gevallen aan alle kanten.’

Hij was inmiddels een jaar uit Nederland weg, zijn ouders belde hij eens in de drie à vier maanden (‘dat koste veel geld’), toen hij in India kwam. Meteen voelde hij zich thuis. ‘Ik wist niet dat ik naar India wilde, nu weet ik dat India mij riep.’

Heiko Dijker: ‘Vaak merk ik dat westerlingen moeten wennen aan Indiase zang, maar bij mij kwam hij meteen binnen.’ Beeld Erik Smits

Betoverd

Levensveranderend was het concert dat hij in Delhi hoorde van de zangeres Kishori Amongkar. ‘Een waanzinnige zangeres die me nog steeds raakt, een superster. Vaak merk ik dat westerlingen moeten wennen aan Indiase zang, maar bij mij kwam hij meteen binnen. En toen hoorde ik ook voor het eerst bewust die klank van de tabla. Ik was zo betoverd, ik had geen keus: ik moest dat gaan spelen.

‘In de bus terug naar mijn hotel zag ik een jongen met zijn handen op een rugleuning tikken. Ik vroeg aan hem waar ik een tabla kon kopen. De volgende ochtend ben ik naar dat stadsdeel gegaan en vond ik er een in een winkel. Ik kreeg er een boek bij: How To Play Tabla in 24 hours. Nou, dat schoot voor geen meter op. Ik wist: ik heb een leermeester nodig.’

Bij een meditatiecursus in de Himalaya had hij gehoord over een betoverend plaatsje waar de ziel van de god Shiva begraven ligt: Gokarna. Het werd Dijkers volgende halte. ‘Daar ben ik gaan wonen en vond ik mijn eerste leraar. Het was heel frustrerend: je moet voor de tabla in kleermakerszit zitten. In die tijd hield ik dat maximaal 10 minuten vol. Nu doe ik dat gerust zeven uur zonder op te staan.

‘Het was de bedoeling dat ik een jaar weg zou blijven en dan een studie zou zoeken, maar ik ben anderhalf jaar weggeweest. In twee maanden ben ik terug naar Nederland gelift. Ik dacht: misschien moet ik dan maar bosbouw gaan studeren in Wageningen, dan kan ik wat goeds doen voor de wereld en lekker door de bergen lopen. Ik had al een kamer gevonden, ik moest alleen nog een handtekening zetten. Toen ging ik nadenken: is dit waarvoor ik naar India ben gegaan? Nee.

‘Ik wist niet wat een tablastudie me zou brengen, ook financieel niet. Voor mijn ouders was het wel even schrikken, maar ze wisten dat ik het echt wilde, volhartig. Ze vonden het oké, op voorwaarde dat ik dan wel heel serieus zou gaan studeren, en ook echt theorie zou leren. Want zo doe je dat hier in het Westen.’

Hieronder een afspeellijst met alle opnamen waarop Heiko Dijker te horen is:

Hij lifte terug naar India, waar hij leefde van 100 gulden per maand. ‘Daarvoor had ik een kamer, drie maaltijden per dag en elke dag muziekles. Ik deed niks anders, kocht geeneens een ijsje. Het was hemels. Ik luisterde alleen Indiase muziek.’

Heiko Dijker met toeristen op de Zaanse Schans. Beeld Erik Smits

Grootmeester

Voor de Indiërs was hij in het begin een curiositeit: de westerling die tabla komt leren, grappig. ‘Je wordt een beetje bekeken. Ik werd weggespeeld door jongens die het natuurlijk al vanaf hun zesde deden, die zaten al heel virtuoos te spelen terwijl ik op mijn basistechniek zat te oefenen. Maar ze zagen al snel dat ik toegewijd was en ook vooruitgang boekte. Indiërs zijn heel stimulerend, ze waarderen het enorm als je echt interesse toont in hun cultuur.’

Hij zat bij elkaar genomen al drie jaar in India toen hij erachter kwam dat hij ook gewoon tabla kon leren spelen in Nederland. Het conservatorium in Rotterdam had een wereldmuziekafdeling opgezet en enkele van de beste Indiase musici naar Rotterdam gehaald die daar dan enkele maanden verbleven. Zijn moeder schreef hem met zijn toestemming in voor een auditie.

‘Ik zat een beetje vast in India, ik ging niet genoeg vooruit. Mijn leraar toen was blind, dus die lette niet heel erg op mijn techniek. Bij de auditie in Rotterdam zat ik in ineens tegenover drie grootheden: de bansuri-speler Hariprasad Chaurasia (de bansuri is een bamboefluit, red.), de sitarmaestro Budhaditya Mukherjee en mijn latere docent, Faiyaz Khan. Die zaten gewoon een kopje chai te drinken daar. Ik heb vreselijk gespeeld, maar ze zagen wel dat ik toegewijd was. Het gaat er bij zo’n toelating ook om of ze zien dat je de mogelijkheid hebt je te ontwikkelen.’

Aan de muur in de keuken hangt een grote foto van Faiyaz Khan, Dijkers tablaheld. Khan werd niet alleen zijn guru. Dijker noemt hem ‘mijn vader, mijn broer, mijn vriend’. Met een ceremonie werd Dijker opgenomen in de familie van de in 2014 overleden grootmeester.

‘Hij heeft eindeloos geduld met me gehad, maar hij was ook heel streng. Hij hamerde op basistechniek: alle soorten klappen van de tabla duiden we aan met een bepaalde lettergreep. Mijn guru riep mij – en andere zelfs verder gevorderden – zelfs na jaren studie terug naar de basisslag, de Ta. Hij kon dingen zeggen als: je ziet eruit als een kameel als je speelt. Maar dat is niet erg. Als hij me niet de moeite waard had gevonden, was hij niet zo betrokken geweest. Juist met degene die je het meest liefhebt, ga je door de moeilijkste dingen heen.’

Beeld Erik Smits

Stuiterbal

En ook klusjes hoorden erbij. ‘In India heb je een begrip dat guru sewa heet. Je kunt het vergelijken met de meesters en gezellen uit Rembrandts tijd. Je helpt je guru, dat hoort erbij. Ik heb bijvoorbeeld eindeloos door Rotterdam gefietst om de juiste pruimtabak voor hem te vinden. Als hij in Nederland was, kookten we altijd samen. En als hij in slaap viel en lag te snurken, ging ik studeren. Maar ook in zijn slaap bleef hij scherp: als ik een fout maakte werd hij wakker en zei hij hoe ik het beter moest doen.

‘Hij leerde me effectief studeren. In het begin speelde ik soms dertien uur per dag, nu kan ik in twintig minuten net zoveel resultaat halen. Hij leerde me over de zwaartekracht, het momentum van de worp: je vingertoppen moeten een soort stuiterbal zijn. Maar hij leerde me bovenal dat je hard moet werken, in de muziek nooit ruzie moet maken en niet jaloers moet zijn. Er is een Indiase spreuk die luidt: op iedere rijstkorrel staat de naam geschreven van degene die hem op zal eten.’

Een samenwerking met Scapino Ballet in 2003 opende de deur naar samenwerkingen met artiesten uit andere disciplines. Sindsdien treedt hij ook vaak met westers geschoolde klassieke musici op, zoals violist Emmy Storms, harpist Lavinia Meijer en het Matangi Strijkkwartet. Op het Delft Chamber Music Festival, dat vrijdag begint, geeft hij zowel een recital op z’n Indiaas (maandag met violist Sharat Chandra Srivastava) als op z’n westers (dinsdag met onder meer pianist Nino Gvetadze).

‘Ik ben nog steeds bezig mijn weg te vinden’, zegt de man die in vrijwel alle belangrijke Indiase kranten is geprezen. ‘Waarschijnlijk komt dat doordat ik zo laat ben begonnen. Ik ben absoluut niet de beste tablaspeler, verre van, maar heb gelukkig geleerd dat het daar niet om gaat. Ringo Starr was ook niet de beste drummer, maar wel perfect voor The Beatles.

‘Wat me veel vertrouwen heeft gegeven, was dat na een van mijn eerste concerten mijn guru zei: ‘Heiko plays with Indian feeling’. Dat was een van de mooiste complimenten die ik kon krijgen. Het is dus niet dat ik wat probeer na te doen: het klopt wat ik doe.’

De grote tablaspelers herkent hij inmiddels binnen een paar seconden. De moderne speelstijl, waarin iedere aanslag scherp, crispy moet zijn, spreekt hem minder aan – ‘dan is het alsof iedere lettergreep in een zin de klemtoon moet krijgen’. Hij droomt zelfs over de oude tablameesters. Over Ustad Ahmed Jan Thirakwa bijvoorbeeld, de meest legendarische maestro van de vorige eeuw. En over de huidige god van de tabla: Ustad Zakir Hussain, ‘een vernieuwer met diep respect voor de traditie.’

Maar Dijkers ideaalbeeld blijft de warme, open klank van Faiyaz Khan. Zijn guru, zijn vader, zijn broer, zijn vriend.

Heiko Dijker is te horen op het Delft Chamber Music Festival op 31/7 en 1/8. delftmusicfestival.nl