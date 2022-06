Nieuws

Van seksuele intimidatie beschuldigde dirigent Pieter Jan Leusink legt werk neer na bedreigingen

De van seksuele intimidatie beschuldigde barokdirigent Pieter Jan Leusink legt per direct zijn werk neer als dirigent van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Recente bedreigingen aan Leusinks adres zouden de aanleiding vormen.