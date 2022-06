Van sciencefiction tot giftige mannelijkheid: dit was het beste toneel van het seizoen

Ook dit theaterseizoen was niet makkelijk voor makers, maar wat werd er desondanks veel moois gemaakt.

'Trojan Wars' door HNTJong. Beeld Bowie Verschuuren

Hoe de balans op te maken van een verbrokkeld theaterseizoen? Want met vier maanden van halve en hele lockdowns was ook dit theaterjaar weer ernstig gemankeerd. Hoeveel makers hebben zich niet tevreden moeten stellen met slechts een handvol speelbeurten, of, erger nog: alleen de gevreesde ‘interne première’? Dat maakt terugblikken een onvolledige en pijnlijke exercitie.

En toch. Als er iets bijblijft van die ploeterende sector na twee pandemiejaren is het wel de onvolprezen veerkracht. Want wat werd er desondanks veel moois gemaakt. En als dat niet in een theaterzaal kon, dan maar bij maker of toeschouwers thuis. De huiskamervoorstelling is een corona-innovatie om te koesteren, zeker als die ook nog over iets zinnigs gaat, zoals de voorstudie van Salomonsoordeel, waarvoor Ilay den Boer zeven maanden bij de IND werkte. De pandemie heeft die prangende voorstelling over het vluchtelingenbeleid danig dwarsgezeten, maar dat leverde dan wel weer een belangwekkende ‘lecture performance’ in huiskamers in heel Nederland op.

Onvermijdelijk sloop het virus, expliciet of niet, vele voorstellingen binnen. Ziekte, dood en rouw komen als thema vaker terug. Bijvoorbeeld in het schitterende Verdriet is het ding met veren, strikt genomen van vorig seizoen, maar na de tournee hier toch opnieuw het vermelden waard.

In de quasi-scifi-jeugdproductie Oma is een avatar combineert Eva Line de Boer het thema rouw hoogst actueel met ons steeds verder uitdijende online bestaan. Kunnen we rouw en verdriet bevredigend digitaal vormgeven? Is er in de virtuele wereld ruimte voor die aspecten van mens-zijn? Mooi dat De Boer erover meedenkt.

Ook Davy Pieters houdt zich bezig met rouw, het afscheid van de ‘oude mens’, en de eventuele geboorte van een nieuwe soort, zoals in CRSPR. Het Antropoceen, en dan vooral het mogelijke einde daarvan, is iets dat meer theatermakers fascineert. Zie – onder meer – Club Gewalts Antropoceen – de musical, Met voorbedachte rade van De Warme Winkel, Untitled_21 van Nineties Productions en A Play for the Living in a Time of Extinction, van Floor Houwink ten Cate. De klimaatneutrale opzet van die laatste voorstelling mag meer theatermakers ten voorbeeld dienen. Al werd er dit seizoen gelukkig al vaker duurzaam geproduceerd, met bijvoorbeeld het hergebruik van decors.

Sciencefiction is een dankbare vorm voor theatermakers die zich zorgen maken over de planeet, bleek ook recent op Oerol, in voorstellingen als The Sacred Life of Plants van Project Wildeman, en Komt goed… van Toneelgroep Oostpool. De natuur keerde zich op het theaterfestival passend tegen de menselijke hybris in de vorm van een knuttenplaag die het de groep onmogelijk maakte om ’s avonds spelen. Ja, moeder aarde vindt er wat van; niet voor niets dook godin Gaia dit jaar plotseling her en der als personage op.

Naast het klimaatvraagstuk is ook dat andere grote thema, de identiteitspolitiek, verre van uitgeput. Soms raken de thema’s aan elkaar, want klimaatverandering treft de minderbedeelden het hardst, en een ander soort (matriarchale?) samenleving zou in de toekomst wellicht voor meer balans kunnen zorgen. Zulks werd bijvoorbeeld onderzocht door Houwink ten Cate in A Play, en door het duo Hannah van Wieringen (tekst) en Eline Arbo (regie) in Witch Hunt bij het Noord Nederlands Toneel.

Onvervalst feministisch theater zagen we voorts bij Girls and Boys (Daria Bukvic bij Toneelgroep Oostpool), De Uren (Eline Arbo bij ITA), Lolita van Club Lam en Emma Watson van Caro Derckx. Aan het andere uiterste bevindt zich giftige mannelijkheid, en die werd dan weer subliem blootgelegd door Floor Houwink ten Cate en Benjamin Moen in het ijzingwekkende One Man Show (Frascati Theaterproducties).

Ook was er volop onderzoek naar seksualiteit en gender, zoals in Lady Chatterley’s Lover van De Warme Winkel en Edward II, The Gay King in regie van Char Li Chung bij Toneelgroep Oostpool. Wat betreft de emancipatie van ‘queer theater’ mogen zeker de fenomenale genderfluïde kostuums van Carly Everaert voor Trojan Wars (Het Nationale Theater/HNTJong) niet ongenoemd blijven.

In hoognodige theatrale verkenningen van het Nederlandse koloniale verleden, richtten theatermakers de blik dit seizoen voorts opvallend vaak op Nederlands-Indië. Dat leverde fraaie studies op naar historische misstanden (Nina Bobo van Koen Verheijden, Lichter dan ik bij Korthals Stuurman) en de pijnlijke erfenis van een migratieverleden, in onder meer De Eeuw van mijn moeder (Eric de Vroedt bij Het Nationale Theater) en Rumah saya van het jonge collectief Meraki Theaterproducties.

Het complete identiteitsdebat kwam op sublieme wijze voorbij in De dokter van Internationaal Theater Amsterdam. In zijn geactualiseerde bewerking van Arthur Schnitzlers Professor Bernhardi (1912) weet regisseur Robert Icke overtuigend alle pijnpunten van vandaag te verknopen: racisme, antisemitisme, misogynie, feminisme; blinde vlekken en wit privilege. Afgepeld brengt dit Icke bij het failliet van het verlichtingsdenken, en hoe de wetenschap tekortschiet bij de zingevingsvraag. Adembenemend.

Ondanks de radicale bewerking kun je stellen dat De dokter een van de weinige repertoirestukken was dit seizoen, waarmee de trend doorzet dat die terrein verliezen aan boekbewerkingen en nieuw geschreven werk.

Aan de andere kant: onze nummer 1 is vintage klassiek Grieks materiaal, oer-epos De Ilias, maar dan helemaal van nu: brutaal en spitsvondig bewerkt door Peer Wittenbols, en buitengewoon feestelijk, kleurrijk en gedurfd geënsceneerd door Noël Fischer. Trojan Wars was in maart 2020 het eerste grote slachtoffer van de pandemie in het theater, en triomfeert nu terecht alsnog. Op naar een ononderbroken en volwaardig volgend seizoen.

De beste volgens de jury Vorige week maakte de Nederlandse Toneeljury haar selectie van de twaalf beste voorstellingen van het jaar bekend, plus de nominaties voor de toneelprijzen. Recent was er nog meer te vieren, met de nominaties voor de (onlangs uitgebreide) VSCD Mime/Performance Prijs. Kanshebbers zijn Jakop Ahlbom Company, Urland, Miet Warlop, Tuning People met Feikes Huis en Theater Artemis met Mimetheatergroep Bambie. Veel van dit moois is te zien op het Nederlands Theater Festival, van 1 t/m 11 september in Amsterdam.

'Trojan Wars' van Het Nationale Theater en HNT Jong Beeld Bowie Verschuuren

Top 10 toneel 1. Trojan Wars van Het Nationale Theater/HNT Jong: onovertroffen feestje van een voorstelling, episch, hilarisch en dieptragisch, klassiek én hyperactueel. 2. Girls and Boys van Toneelgroep Oostpool: ijzingwekkend gezinsdrama begint als innemende stand-up. Hadewych Minis pakt het publiek in en sleurt het mee de diepte is. Mooi; schrijver Dennis Kelly kijkt voorbij het allerergste. 3. Lady Chatterley’s Lover van De Warme Winkel ism Frascati Producties: het boek van D.H. Lawrence dient als startpunt van een treffende en kwetsbare zoektocht naar rolmodellen en zielsverwanten, op toneel en in de liefde. 4. One Man Show bij Frascati Producties: ontluisterende vivisectie van giftige mannelijkheid in overweldigende solo van Benjamin Moen. 5. De Leedvermaak-trilogie van Het Nationale Theater: groots familie-epos van Judith Herzberg, voor het eerst in één avond op toneel, in een prachtig precair evenwicht van onverwerkt trauma en overlevingsdrang. 6. Een Meeuw van Toneelgroep Maastricht: met de bouwstenen van Tsjechovs klassieke tekst creëerde schrijver Ilja Leonard Pfeijffer een gloednieuw, wonderschoon spiegelpaleis. 7. Sartre & De Beauvoir door Het Zuidelijk Toneel: formidabele prestatie van Vlaamse topacteurs Sien Eggers en Frank Focketeyn als kleurrijk filosofenechtpaar. 8. Mann Mann Mann door De Warme Winkel: hoe verging het de kinderen van Thomas Mann? Dat komen we te weten in deze hallucinante, smakelijke en uitzinnige theatrale therapiesessie. 9. De dokter door Internationaal Theater Amsterdam: duizelingwekkende weergave van het identiteitsdebat is een verbluffend ideeënstuk dat niettemin sprankelt en bruist. 10. BAAAAAA van Circus Treurdier: ingenieus muzikaal onderzoek naar groepsdynamiek en identiteit is vernuftig en verrassend, en even scherpzinnig als hilarisch. Dit is een gezamenlijke, gewogen top-10 met bijdragen van Yasmina Aboutaleb, Annette Embrechts, Hein Janssen, Vincent Kouters en Herien Wensink

'Trojan Wars' door HNTjong & Het Nationale Theater Beeld Bowie Verschuuren

Top 5 Jeugdtheater 1. Trojan Wars (14+) door HNTjong en Het Nationale Theater: de ultieme theaterervaring voor jong en oud: episch verhaal, dito kostuums, draaitoneel, beats, alles. 2. Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht (8+) door het NUT: aanstekelijk verhaal vol naïviteit, humor en verbeelding, een zeer geslaagd (jeugd)regiedebuut van Joep Hendrikx. 3. Anders is een hele normale Zweedse voornaam (6+) door Bambie en Artemis: een hilarische ontdekkingsreis door de wereld van taal en dingen met beroepsabsurdisten. 4. De baron van Münchhausen (7+) door Dieheleding en Theater Sonnevanck: liegen is leuk, liegen is goed! Prima boodschap van rapper Münchhausen die je meeneemt door een wonderlijke wereld van aliens, koningen en FBI-agenten. 5. Koning Bowi (4+) door Theater Sonnevanck: toegankelijke mini-opera over hoe mensen, klein en groot, strijden voor het behoud van identiteit. (Vincent Kouters)

14 de musical Beeld Ben van Duin

Top 5 musical 1. 14 de musical : inventieve, informatieve, vaak geestige en frisse voorstelling; een mix van rockopera en warmbloedig volkstoneel. 2. Aladdin: spectaculaire Broadway-show met alles erop en eraan. Amerikaanse import, maar ook met scherpe Nederlandse vertaling en glansrol van Stanley Burleson. 3. Titanic: strak uitgevoerde musical van klassieke makelij rond de scheepsramp uit 1912. Met pakkende melodieën en fantastische (koor)zang. Vakwerk. 4. Dagboek van een herdershond: nostalgie uit het rijke roomse leven, nu in een modern jasje, inclusief homoseksuele pater. 5. Hij gelooft in mij: een van de beste Nederlandse biografische musicals, blijkt ook in deze herneming. Het leven van André Hazes wordt rauw en emotioneel verbeeld. (Joris Henquet en Hein Janssen)

Cabaretier Wim Helsen in 'Niet mijn apen, niet mijn circus' Beeld Karolina Maruszak

Top 5 cabaret 1. Niet mijn apen, niet mijn circus van Wim Helsen: Helsen brengt een absurde vertelling vol geestige zijpaden, waarin hij uiteindelijk ook mooi persoonlijk wordt. 2. Thuis praat ik bijna nooit van Daniël Arends: virtuoos verteller Arends doet een duit in het zakje over de discussies van nu, en niemand doet dat scherpzinniger, grappiger en wijzer. 3. De mens en ik van Tim Fransen: in dit warme pleidooi tegen cynisme en vóór de kracht van verbeelding vindt Fransen de perfecte balans tussen ideeën en geestigheid. 4. Voor iedereen beter van Richard Groenendijk: een sterk staaltje totaalcabaret met komische verhalen over het leven als getrouwd (homo)man, mooie liedjes en maatschappelijke statements. 5. Uit het niets van Pieter Derks: Derks’ analyse van de hedendaagse manier van problemen oplossen en controle krijgen is gelardeerd met superactuele grappen en scherpe sneren. (Gidi Heesakkers en Joris Henquet)

Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones Beeld Phile Deprez