Van schapentrui tot revenge dress: 25 jaar na haar dood is Lady Di meer dan ooit een stijlicoon

De 'black sheep trui' Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Het was natuurlijk gewoon een designgrapje van de ontwerpers van het Britse merk Warm & Wonderful, toen ze tussen alle witte schaapjes op hun rode gebreide trui één, eenzaam zwart schaapje zetten. Ze hadden vast niet kunnen bedenken dat dit ene zwarte schaapje tot op de dag van vandaag onderwerp van gesprek zou zijn. En dat allemaal vanwege de beroemdste drager van die trui: Diana, prinses van Wales.

Veertig jaar nadat ze de trui droeg en zeker nu haar 25-jarige sterfdag nadert, wordt er nog steeds over dat schaapje gespeculeerd (de Google search ‘Diana black sheep sweater’ levert meer dan een miljoen resultaten op). Want was dit geen geheime boodschap van Diana over hoe zij zich voelde binnen de Britse Royal Family? De eerste keer dat ze de trui draagt is echter nog voordat ze getrouwd is en (waarschijnlijk) nog droomt van een sprookjeshuwelijk. Maar het is – vooral achteraf gezien – zeker plausibel om die betekenis er wél in te zien als ze de trui een tweede keer in het openbaar draagt, in 1984. Op dat moment voelt Diana zich ongelukkig, eenzaam en onbegrepen door haar schoonfamilie, en is ze in de greep van boulimia.

Saillant detail: het is een nieuw exemplaar van de trui (het zwarte schaap zit op een andere plek); ze heeft hem dus blijkbaar nóg een keer aangeschaft. Wilde ze ons iets duidelijk maken? Dit voorbeeld illustreert niet alleen onze fascinatie met het leven en de tragische dood van de people’s princess, het geeft ook aan hoezeer Diana’s levensverhaal is verbonden met de kleding die ze op cruciale momenten droeg.

En dat is al zo sinds het moment dat we in 1981 officieel kennis met haar maken als verlegen 19-jarige verloofde van de dertien jaar oudere kroonprins Charles. In dat KLM-blauwe mantelpak met, voor extra stewardess-vibes, een witte blouse met pussybow-strik. Die jonge vrouw – een meisje eigenlijk nog – gekleed in dat ouwelijke pakje naast die stijve, veel oudere man, met tuttige flatjes aan de voeten omdat ze anders met haar bijna 1 meter 80 boven hem uit zou torenen. Je hoefde Charles niet eens de fameuze, smalende zin ‘whatever ‘in love’ means’ uit te horen spreken om aan je water te voelen dat ‘lang en gelukkig’ misschien niet was weggelegd voor deze twee.

Diana en Prins Charles bij de bekendmaking van hun verloving in 1981. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Bij herdenkingen en in documentaires, films en series over haar leven wordt vaak de nadruk gelegd op de tragiek van Diana – haar ongelukkige huwelijk, haar psychische problemen en haar noodlottige levenseinde – maar de laatste vijf jaar zien we steeds meer een verschuiving van aandacht naar Diana als stijlicoon.

In ons collectieve geheugen steekt mode-Diana de tragische Diana inmiddels steeds meer naar de kroon en begint die zelfs bijna te overschaduwen. Maar de twee zijn eigenlijk niet van elkaar te scheiden, want elk hoofdstuk in het leven van Diana – van verlegen Sloane Ranger (waarover zo meteen meer) tot glamoureuze, gescheiden vrouw – ging gepaard met een andere stijl van kleden. Daarmee communiceerde ze wie ze was en stuurde ze op vaak subtiele, en soms weinig subtiele wijze boodschappen de wereld in.

En niet alleen hebben veel van die onvergetelijk looks – van de gekreukelde trouwjurk tot de revenge dress – een plaats veroverd in de modegeschiedenis, als stijlicoon is Diana meer dan ooit relevant nu een heel nieuwe generatie haar heeft ontdekt als modevoorbeeld.

Hoofdstuk 1 – Shy Di, de Sloane Ranger

Op de dag van haar verloving op 24 februari 1981 is Diana in het bezit van ‘letterlijk één lange jurk, één zijden blouse en één paar nette schoenen’, zoals ze later aan journalist Andrew Morton vertelt (tijdens de interviews die ze in het geheim aan hem geeft voor het boek Diana: Her True Story).

Een shopping trip met haar moeder om ‘zes van alles’ te kopen is dus geen overbodige luxe. Die winkelsessie blijkt niet genoeg: ‘Bedenk dat ik me soms vier keer per dag moest verkleden, en plotseling werd mijn garderobe dus enorm uitgebreid. Vandaar waarschijnlijk alle kritiek dat ik áltijd nieuwe kleren droeg, toen ik aan het begin ten tonele verscheen.’

Prins Charles en Diana Spencer tijdens hun verloving. Beeld Getty Images

Op het moment dat de Engelse pers lucht krijgt van Diana als mogelijke nieuwe vriendin van prins Charles, in de zomer van 1980, is de jacht op foto’s van haar geopend. Aan Arthur Edwards van The Sun de primeur als hij haar bij een polowedstrijd weet vast te leggen. Ze draagt die middag een blouse met pofmouwen en kanten kraagje en een mouwloos vestje boven een wijde, gebloemde rok, typisch voor de Sloane Ranger-stijl.

Dat is de lichtelijk spottende benaming voor de stijl van de jonge upperclass-vrouwen, die wordt gekenmerkt door een mix van tuttig (Laura Ashley- en Liberty-prints, fluwelen haarbanden, bloesjes met kanten kraagjes) en outdoorsy (Barbour-jassen en -bodywarmers, paardrijbroeken). Niet bepaald hip dus, in de tijd dat het modebeeld in Londen wordt gedomineerd door punk, new wave en de New Romantics, maar wel typerend voor iemand uit haar klasse.

Zonder dat ze het heeft gepland, laat staan met behulp van een stylist, en met een maar zeer beperkte garderobe, zorgt Diana nog voor haar huwelijk voor een ware manie. Haar Sloane Ranger-kledingstijl wordt, ook buiten het kleine groepje posh girls in Engeland, een enorme rage, evenals haar korte kapsel met de typerende lok, van waaronder ze zo charmant-verlegen de wereld inkijkt. Het is Diana’s eerste kennismaking met de impact die haar stijl heeft op de buitenwereld.

Hoofdstuk 2 – Van sprookjesprinses naar Dynastie Di

Hoewel ze per ongeluk een wereldwijde trend heeft gelanceerd, is Diana in die tijd niet overmatig geïnteresseerd in kleding en mode. Wel moeten er zodra ze verloofd is dus veel nieuwe, gepaste outfits komen, en rap een beetje. Sturing vanuit het koninklijk huis krijgt ze daarbij nauwelijks en alleen als ze in de fout gaat, wordt dat duidelijk gemaakt. Op z’n Engels uiteraard.

‘Trek je dat aan?’, is bijvoorbeeld de dodelijke reactie van Charles op de zwarte baljurk van David en Elizabeth Emanuel (het jonge ontwerpersechtpaar dat ook haar trouwjurk ontwerpt) die Diana wil aantrekken naar een gala, de eerste officiële gelegenheid die ze bezoekt sinds de verloving. Ze heeft de jurk zien hangen in hun atelier en is als een blok gevallen voor de glamour ervan, ondanks dat hij al door iemand anders is gedragen. Het blijkt faux pas op faux pas: niet alleen is de jurk zwart, een kleur die in koninklijke kringen is gereserveerd voor de rouw, hij is ook nog eens strapless, waardoor er op het moment dat ze bij aankomst uit de auto stapt aan omstanders een iets te onthullende blik op haar decolleté wordt gegund.

Diana voorafgaand aan het liefdadigheidsbal. Ze draagt de jurk die voor foto's van haar ‘royal cleavage’ zorgen in de Britse pers. Beeld Getty Images

De volgende dag zijn de voorpagina’s van de kranten dan ook gereserveerd voor de royal cleavage van de verloofde van de kroonprins, niet het soort aandacht waar de koninklijke familie dol op is. Misschien drijft het trauma van deze misser haar er wel toe het voorlopig verder te houden bij keurige, traditionele prinsessenjurken en Disney-achtige creaties van tafzijde met veel volume, keurige halslijnen en schattige kleuren als roze en lichtblauw.

Haar stijl voor overdag is een curieuze combinatie van aan de ene kant een wat ouwelijke bedaagdheid (rokken tot over de knie, schotse ruiten, enorme kragen) en aan de andere kant ingrediënten uit de kleutergarderobe (matrozenkragen, strikken, pastelkleuren). En dan te bedenken dat ze in deze tijd nog geen 25 jaar oud was.

Prinses Diana valt in slaap tijdens een gala in het Victoria en Albert Museum. De volgende dag werd bekend gemaakt dat ze in verwachting was. Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Halverwege de jaren tachtig, als Diana al moeder is geworden van William (in 1982) en Harry (in 1984), begint haar stijl te veranderen en gaat ze er steeds meer als een volwassen vrouw uitzien, in plaats van als sprookjesprinses. De eindeloze kraagjes en strikken verdwijnen en de volumineuze baljurken worden ingeruild voor strakkere en sexyer avondjurken. Denk aan de sensationele goudkleurige, geplisseerde glamourjurk die ze in 1985 draagt bij de première van de James Bondfilm A View to a Kill (de inspiratie voor een soortgelijk exemplaar dat haar schoondochter Kate vorig jaar droeg naar de première van de Bondfilm No Time to Die).

Natuurlijk voltrekt deze stijlverandering zich niet ongemerkt, noch ongestraft. De pers geeft haar de bijnaam Dynastie Di, naar de beroemde, Amerikaanse rijkemensensoap, en dat is niet als compliment bedoeld. Ze verwijten haar spilzucht en oppervlakkigheid, en worden daarbij onverwacht gesteund door prins Charles himself, die zich in het openbaar meerdere keren laatdunkend uitlaat over de shophobby van zijn vrouw. Dat Diana vaak haar kleding op een andere manier opnieuw draagt, roept overigens bijna net zo veel ergernis op bij de pers.

We zien Diana ook op een andere manier terug in de details van haar garderobe. Zo draagt ze, in tegenstelling tot veel vrouwelijke leden van het koninklijk huis, bijna nooit handschoenen. Tijdens haar officiële bezoeken wil Diana écht contact maken met de mensen, en het moment dat ze in 1987 bijvoorbeeld de hand schudt van een aidspatiënt, in een tijd dat veel mensen daar nog gevaar in zien, is legendarisch geworden.

Ook draagt ze liever geen enorme hoeden: die zitten maar in de weg bij het knuffelen van onderdanen. Volgens Vogue-styliste Anna Harvey, met wie ze vanaf het begin van haar openbare leven veel samenwerkte, omschreef Diana dit als haar ‘caring wardrobe’.

Haar stijlkeuzes zijn dus een wezenlijk onderdeel van haar rol als people’s princess, zoals ze zich begint te manifesteren. Dat ze zich op deze manier ook subtiel afzet tegen ‘the firm’, de koninklijke familie die ze steeds meer als tegenstander ziet, is vast een leuke bijkomstigheid.

Hoofdstuk 3 – De gelukkige divorcée

Naast haar trouwjurk, die enorme, overweldigende slagroomtaartcreatie, is Diana’s beroemdste outfit ongetwijfeld de jurk die bekend is geworden als de revenge dress. Op 29 juni 1994 zendt de BBC een portret uit van prins Charles (van wie ze dan al gescheiden leeft), waarin hij onder meer toegeeft Diana tijdens zijn huwelijk te hebben bedrogen met Camilla Parker Bowles, zijn oude, grote liefde. Diezelfde avond verschijnt Diana op een diner dat Vanity Fair geeft voor het goede doel in een killer van een little black dress van ontwerper Christina Stambolian. Een middelvinger in textielvorm, want de volgende dag is het een stralende Diana die de voorpagina’s van de tabloids ermee domineert. ‘The thrilla he left to woo Camilla’, rijmt The Sun. Wraakmissie geslaagd.

Prinses Diana komt aan bij de Serpentine Gallery in Londen, in wat later de ‘revenge dress’ is gaan heten. Beeld Getty Images

De revenge dress is tekenend voor de stijl die Diana ontwikkelt als gescheiden vrouw. Het decolleté, de korte rok, de hoge hakken van Manolo Blahnik; het kan allemaal, want ze hoeft niet meer bang te zijn dat ze te veel cleavage toont, dat ze zwart draagt of dat haar schoenen haar langer maken dan haar ex. Wat anderen ervan vinden kan haar niet meer schelen. ‘Wat ik ook aantrek, ik krijg toch wel kritiek, dus laten we er maar voor gaan’, zegt ze bijvoorbeeld eens tegen ontwerper Roland Klein als ze wil dat hij een rok nog wat korter maakt.

Ze is vrij en nu, als ze halverwege de dertig is, zien we misschien wel voor het eerst de échte Diana: zelfverzekerd en niet bang om haar lichaam te tonen. Ze heeft haar eetstoornis inmiddels overwonnen en dankzij (veel) bezoekjes aan de sportschool ziet ze er fit, slank en statig uit. Haar stijl onderstreept dat, helemaal in de kleding van haar nieuwe lievelingsontwerper: Gianni Versace. Die twee blijken het beste in elkaar naar boven te halen.

Diana op bezoek bij de St Helen's Rugby Club in Wales. Beeld Getty Images

Versace, die bekendstaat om zijn extravagante en soms ook ietwat schreeuwerige glamour, blijkt ook over een ingetogen kant te beschikken en zijn mooiste ontwerpen maakt hij voor Diana, van mantelpakjes tot avondjurken. Zijn creaties maken van haar een soort supermodel en zij voorziet zijn ontwerpen van klasse.

Diana is niet van plan om van het publieke toneel te verdwijnen en richt zich fanatiek op de maatschappelijke doelen die ze steunt. De professionele garderobe die daarbij hoort is sophisticated, veel meer carrièrevrouw dan decoratief prinsesserig. Als definitieve breuk met de oude Diana besluit ze in 1997 om 79 jurken uit haar vorige leven te veilen voor het goede doel bij Christie’s (opbrengst: 3,25 miljoen dollar).

Diana op weg naar de sportschool. Ze draagt de sweater met ‘Fly Virgin Atlantic’ erop, die in 2019 voor 43.000 pond wordt geveild. Beeld WireImage

De paparazzi lijken wel meer dan ooit door haar geobsedeerd en volgen haar overal en altijd, waardoor we ook meer van haar casual garderobe te zien krijgen. Daarvan is haar op-weg-naar-de-gym-look misschien wel de bekendste geworden. Haar outfit, bestaande uit sportelementen, zoals het wielrenbroekje, de oversized sweater en sneakers aan de ene kant en chique details zoals een designertas van Dior of Gucci aan de andere (en vergeet ook niet de kracht van de autosleutels in de hand of mond als onverwacht stijlstatement), is iconisch geworden. We zouden Diana welhaast de grondlegger van de hedendaagse athleisure-trend (sportkleding buiten de sportschool) kunnen noemen.

Dat in de sportschool verkregen lichaam krijgen we vervolgens vaak te zien in een van de vele badpakken die Diana bezit. Vooral de laatste zomer van haar leven, die ze veelal doorbrengt op het jacht van haar nieuwe liefde Dodi Fayed, is Diana-in-badpak een geliefd onderwerp van de pers. De ontwikkeling van deze post-scheidingsstijl, die zo precies past bij die nieuwe levensfase, is op een hoogtepunt als ze op 31 augustus 1997, samen met Fayed, in Parijs verongelukt, achtervolgd door een horde paparazzi.

Diana tijdens een vakantie in St Tropez in de zomer van 1997. Kort hierna zou ze in Parijs verongelukken. Beeld WireImage

Hoofdstuk 4 – Diana-mania

Hoewel haar kleding altijd volop in de aandacht stond, is het een betrekkelijk nieuw fenomeen dat Diana wordt gezien als stijlicoon en inspiratie voor een nieuwe generatie. Het startschot hiervoor komt van ontwerper Virgil Abloh, wiens zomercollectie van 2018 voor zijn merk Off-White volledig door haar was geïnspireerd. ‘Ze was een sterke persoonlijkheid, met, ondanks haar positie, een eigen smaak die tot uiting kwam in haar kleding. Haar persoonlijke smaak verschilde heel erg van wat ze zou móéten dragen. Dat is inspirerend’, aldus wijlen Abloh over zijn muze.

Misschien wel de beroemdste jurk van Diana: haar trouwjurk. Beeld Getty Images

Twee jaar later presenteert de hier iets minder bekende Amerikaanse ontwerpster Tory Burch ook een eerbetooncollectie aan Diana. Ondertussen worden beelden uit het enorme kledingarchief van Diana de laatste vijf jaar een favoriet onderwerp op Instagram. Het bekendst is misschien wel @ladydirevengelooks, door de Britse journalist Eloise Moran. Zij raakt na haar scheiding op 25-jarige leeftijd betoverd door wat zij de revenge looks van Diana noemt, de outfits die de prinses na haar scheiding draagt. Onlangs publiceerde ze zelfs een heel boek – The Lady Di Look Book – over Diana’s stijl.

Met de opkomst van athleisure de afgelopen jaren worden vooral de paparazzifoto’s van de gymlooks van Diana eindeloos gedeeld op sociale media. De Franse Vogue publiceert in september 2019 zelfs een hele modeserie geïnspireerd door die looks, met als model een van de grootste paparazzidoelwitten van nú: Hailey Bieber. Diana’s favoriete sportschoolsweater, met ‘Fly Virgin Atlantic’ erop (die ze ooit cadeau kreeg van Richard Branson), wordt in 2019 voor 43.000 pond geveild.

Dat de sweater een gewild item is, bewijzen de talloze neppers die online verkrijgbaar zijn voor een fractie van die prijs. Daarnaast kunnen we sinds 2020 ook zelf communiceren met de Black Sheep-trui, want het Amerikaanse label Rowing Blazers heeft de trui – nog steeds met de hand gebreid door Warm & Wonderful – weer in productie genomen. Het prijskaartje van 295 dollar voorkomt niet dat hij voortdurend uitverkocht is.