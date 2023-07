Van saxofonist Lakecia Benjamin tot onze eigen Kika Sprangers: 5 niet te missen vrouwen op North Sea Jazz

Lakecia Benjamin Beeld Elizabeth Leitzell

Maria Schneider

Orkestleider en componist Maria Schneider was al vaker op North Sea Jazz te bewonderen, maar ze presenteert nu voor het eerst muziek van haar geweldige album Data Lords dat in 2020 verscheen en waarmee ze een Grammy won. Ze komt naar Rotterdam met het Oslo Ensemble. Dat weet vast wel raad met de complexe en toch transparante orkestmuziek waar Schneider patent op heeft.

Vrijdag 7/7, 16.00 uur, Hudson.

Maria Schneider Beeld Svein Erik Fylkesnes

Over de auteur Gijsbert Kamer is sinds 1992 muziekjournalist. Hij schrijft voor de Volkskrant recensies, interviews en beschouwingen over pop en jazz.

Mette Rasmussen

De Deense altsaxofonist Mette Rasmussen heeft een buitengewoon explosieve speelstijl, waarmee ze onlangs nog veel indruk maakte op het Utrechtse Transition-festival. Daar was ze op diverse podia te zien, maar niet met haar eigen Trio North. In Rotterdam presenteert ze nieuw werk, dat ongetwijfeld wordt getypeerd door haar enorme improvisatiedrang. En het zou zomaar kunnen dat ze zaterdag meespeelt met het Trondheim Jazz Orchestra & Gurls.

Vrijdag 7/7, 18.00 uur, Yenisei.

Mette Rasmussen Beeld Ole Ekker

Kika Sprangers

Op North Sea Jazz is er ook dit jaar ruim baan voor Nederlandse jazz. Zo zal saxofonist Kika Sprangers met haar kwintet muziek brengen van haar vorig jaar verschenen prachtalbum Mind’s Eye. Wonderschoon zoals de altklanken van Sprangers samenvloeien met de zang van Anna Serierse. Sprangers is een veelzijdig componist en geldt als een van de grote beloften in de jazz.

Vrijdag 7/7, 18.00 uur, Missouri.

Kika Sprangers Beeld Tom van Huisstede

Brandee Younger

Een harpist kom je als bandleider niet zoveel tegen in de jazz, maar de Amerikaanse Brandee Younger is met haar trio hard op weg het instrument net zo populair te maken als in de jaren zeventig, toen haar voorbeeld Alice Coltrane datzelfde deed. Freejazz en pop liggen bij Younger vlak bij elkaar, zo bewijst ze op haar onlangs verschenen album Brand New Life, dat afsluit met een fraaie versie van Stevie Wonders If It’s Magic.

Zaterdag 8/7, 19.30 uur, Murray.

Brandee Younger

Lakecia Benjamin

Diverse coververhalen in de toonaangevende internationale jazzpers maakten van Lakecia Benjamin begin dit jaar de meest besproken artiest in de jazz. De Amerikaanse altsaxofoniste maakte dan ook een verrassend sterk album, Phoenix, waarop ze haar fascinatie voor de muziek van John Coltrane origineel gestalte geeft. Haar uitstraling, klank en composities hebben alles in zich om van Benjamin een grote jazzster te maken.

Zaterdag 8/7, 22.00 uur, Madeira.