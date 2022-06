Van Nick Cave tot Kate Bush: dit zijn de hits die al die goede series nog beter maken

Sadie Sink als Max in Stranger Things.

Running Up That Hill, Kate Bush (1985). In: Stranger Things, seizoen 4, aflevering 4.

Het is niet nieuw, oude hits die dankzij handig gebruik in films of tv-series een tweede leven krijgen, of gewoon dankzij filmpjes op TikTok ineens weer viraal gaan. Maar het succes dat het liedje Running Up that Hill van Kate Bush nu al wekenlang wereldwijd beleeft mag toch echt een unicum heten. De single haalde in 1985 weliswaar in veel landen de top-10, maar kwam zelfs in haar eigen Groot-Brittannië niet hoger dan een derde plaats. De makers van de serie Stranger Things hebben beslist vermoed dat hun gebruik van het liedje in de vierde serie, eind mei op Netflix in première gegaan, succes zou opleveren. Er was een handige marketingcampagne aan verbonden, die ertoe leidde dat Running Up That Hill in luttele dagen voor tiktokgebruikers onontkoombaar werd. Maar dat het liedje zou belanden tussen het nieuwe werk van Bad Bunny en Harry Styles in, dat zal niemand hebben voorzien.

De popgeschiedenis kent eigenlijk geen voorbeelden van liedjes die dankzij een tv-serie of film zo populair worden, laat staan een liedje dat 37 jaar oud is. Hoe is dit succes te verklaren? In de eerste plaats dankzij de rol die het nummer in de serie heeft. In de eerste aflevering van het vierde seizoen is er nog niks aan de hand. We zien Max (Sadie Sink) met walkman op door de gangen van haar school lopen en horen Kate Bush zingen. Is dat nou alles? Nee, de scène waarom het gaat zit aan het slot van episode vier. Max belandt in een levensbedreigende, nachtmerrie-achtige situatie, en er is maar één ding dat haar kan redden: het horen van haar favoriete liedje. Haar vrienden zoeken in haar - o jaren 80!- muziekcassettes en stoppen die waarop het album Hounds of Love staat, in haar walkman.

Het eerste nummer, Running Up that Hill, doet wat het moet doen. Muziek als redder in nood: het is een prachtig gegeven dat hier door de makers van Stranger Things perfect wordt uitgewerkt. Dat miljoenen kijkers zo werden geraakt dat ze naar het liedje gingen zoeken om het te kopen of eindeloos te streamen, had niemand verwacht. Ook Kate Bush niet, vertelde ze onlangs tijdens een zeldzaam interview aan de BBC. Ze is blij dat een nieuwe generatie met haar muziek kennismaakt. Muziek die nog net zo opzienbarend, nieuw en anders klinkt als destijds.

Want dat is reden twee voor dit hernieuwde succes: Running Up that Hill is een verdomd goede popsingle. Dat was het al toen het in de zomer van 1985 verscheen, en Bush na drie jaar stilte eindelijk weer een grote hit bezorgde. Haar gebruik van de Fairlight computer, de originele compositie: het was allemaal zo hemelbestormend mooi. Bush belooft dat het liedje in de seizoensfinale, vanaf 1 juli te zien, nog een keer gebruikt wordt, dus het succesverhaal is nog niet over. (Gijsbert Kamer)

On a Clear Day (You Can See Forever), The Peddlers (1968).

In: Breaking Bad, seizoen 5, aflevering 3.

Soms was het genoeg om Walt en Jesse hun ding te zien doen, al was het ding hier het bereiden van superieure, levens ontwrichtende crystal meth. In deze aflevering gaan ze samenwerken met de criminele ongediertebestrijders Vámonos Pest (briljante naam natuurlijk), die de huizen uitlenen als drugslab. Zij pakken die huizen in voor een volledige vergassing van het ongedierte. Voordeel: niemand loopt zo’n huis binnen. Het inpakken van het huis krijgt de verrukkelijke lome versie van On a Clear Day (You can See Forever) van de Engelse band The Peddlers op de achtergrond mee. Oorspronkelijk de titelsong van de gelijknamige musical uit 1965, en vooral bekend geworden in de versie die Barbra Streisand zong toen de musical werd verfilmd. Maar wat organist Roy Phillips hier doet met een paar welgeplaatste akkoorden is magisch en het summum van cool. On a clear day/Rise and look around you/And you’ll see who you are. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. (Mark Moorman)

This Woman’s Work, Kate Bush (1989).

In:The Handmaid’s Tale, seizoen 2, aflevering 1.

Het tweede seizoen van The Handmaid’s Tale opent met een horrorscène, waarin we de aanloop zien naar de massa-executie van een aantal rebellerende dienstmaagden, waaronder onze heldin June (Elisabeth Moss). Je vergeet er adem bij te halen. En als dan die eerste zachte pianoakkoorden klinken, gevolgd door de stem van Bush, die aanloop naar de eerste regel ‘Pray God You Can Cope’. Denk hier zelf de blik van Elisabeth Moss bij. Maar het is de stem van Kate Bush die hier het emotionele duwtje geeft, helemaal richting het refrein met: ‘I know you’ve got a little life in you left’. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven voor de soundtrack van de film She’s Having a Baby (1988). Kate Bush als emotionele drager van de strijd van de vrouwen in Gilead kwam in het derde seizoen nog een keer ijzersterk langs bij het gebruik van het nummer Cloudbusting, terwijl een aantal vrouwen een plaats delict opruimen. (MM)

Gotta Get Up, Harry Nilsson (1971).

In: Russian Doll, eerste seizoen, meerdere afleveringen.

Elke keer als hoofdpersoon Nadia (Natasha Lyonne) in de meesterlijke tijdlusserie Russian Doll sterft en terugkeert naar het toilet op het feestje voor haar 36ste verjaardag horen we de opgewekte klanken van Gotta Get Up van Harry Nilsson, tot de waanzin er op volgt. Het grootste deel van het muziekbudget voor de Netflix-serie werd gebruikt voor het verwerven van de rechten om dit nummer keer op keer (twaalf maal, om precies te zijn) te mogen afspelen. De manier waarop het nummer gebruikt wordt, is ontleend aan de manier waarop I Got You Babe van Sonny & Cher werd gebruikt in de tijdlusklassieker Groundhog Day. De makers van de serie vielen voor de vrolijke pianoklanken die contrasteren met de tekst waarin afscheid genomen wordt van de jeugd van de vertolker. ‘We used to carry on and drink and do the rock and roll/ We never thought we’d get older’. Ideale soundtrack voor een 36ste verjaardag. En om nooit meer te vergeten. Zelfs als je het probeert. (MM)

Bury a Friend, Billie Eilish (2019).

In: Dickinson, seizoen 1, aflevering 1.

De Amerikaanse serie Dickinson, over de beroemde 19de-eeuwse dichteres Emily Dickinson (Hailee Steinfeld), krijgt het ogenschijnlijk makkelijk voor elkaar: een brug slaan tussen haar meer dan 150 jaar oude dichtregels en een jong publiek in deze tijd. Niet door eenvoudigweg de hits van vandaag over de kostuums van toen te leggen, maar door de sensibiliteit van de poëzie van toen te laten rijmen met de muziek van nu. En nergens overtuigender dan in die allereerste aflevering, als we de geboorte van de dichteres en haar beroemdste gedicht meemaken: ‘Because I could not stop for death/he kindly stopped for me’. In een scène waarin we Emily het rijtuig van De Dood zien betreden (Wiz Khalifa) horen we het nummer Bury a Friend van het debuutalbum van Billie Eilish, met de zin ‘When we all fall asleep, where do we go?’ Dickinson zou het geschreven kunnen hebben. (MM)

Breathe Me, Sia (2004)

In: Six Feet Under, seizoen 5, aflevering 12.

Het slot van de klassieke HBO-serie Six Feet Under (2001-2005) wordt in de meeste lijstjes gerekend tot de beste finales uit de televisiegeschiedenis. In stijl rijdt Claire, het jongste personage, de serie uit, naar een nieuwe bestemming in haar leven. Haar vriendje heeft een mix CD gemaakt, die hij Ted’s Deeply Unhip Mix noemt. Claire zet de muziek aan en we horen Sia’s Breathe Me, dan nog een onbekend nummer. En daar komen de tranen al, en het houdt niet meer op, want we krijgen in de slotmontage precies te zien hoe en wanneer al onze geliefde personages aan hun einde zullen komen. Inclusief Claire zelf die een lang en rijk leven tegemoet rijdt. Everything. Everyone. Everywhere. Ends, luidde de slagzin van dat hartbrekende laatste seizoen. De carrière van Sia kreeg echter vleugels. (MM)

We Do What We’re Told (Milgrams’ 37), Peter Gabriel (1986).

In: The Americans, seizoen 6, aflevering 1.

Engelse art-rocker Peter Gabriel schreef naast monsterhits als Sledgehammer ook sobere nummers, zoals We Do What We’re Told (Milgram’s 37). De ongrijpbare new wavesfeer van het nummer sluit perfect aan bij het onechte leven van Philip en Elizabeth Jennings, een KGB-koppel dat is gestationeerd en geïnfiltreerd in Amerika. Ze voelen zich daar uiteraard niet thuis, maar ondertussen vervreemde ze ook steeds verder van de opdrachtgevers uit de Sovjet-Unie. We Do What We’re Told (Milgram’s 37) sluipt haast onmerkbaar de scène in waarin de loyale Elizabeth ingehouden geschokt instructies ontvangt voor moreel gezien haar meest compromitterende missie ooit. Als de missie mislukt, is zelfmoord de enige uitweg, luidt de boodschap terwijl Gabriel steeds indringender zijn mantra ‘We Do What We’re Told’ herhaalt – als het stemmetje in het hoofd van Jennings dat haar moet overtuigen van de noodzaak van de missie. (Cecile Koekkoek)

Drover, Bill Callahan (2011).

In: Wild wild country, aflevering 6.

De opzienbarende documentaireserie Wild Wild Country volgt de aanhangers van de controversiële Indiase goeroe Bhagwan Shree Rajneesh tijdens hun pelgrimstocht begin jaren 80, die uitmondt in het stichten van de gemeenschappelijke stad Rajneeshpuram. Hun kastanjebruine kleding, wilde dansfeesten en polyamoreuze relaties verontrusten de conservatieve buren uit de arbeidersklasse in het kleine stadje Antelope. In plaats van het exotiseren van de Bhagwanbeweging door een soundtrack van sitar en psychedelische rock, is gekozen voor ingetogen hedendaagse americana-artiesten. Met een zin uit Drover levert Bill Callahan de titel van de serie, zo blijkt aan het begin van de laatste aflevering, als de val van de beweging wordt ingeluid met de ontsnapping van de goeroe en de acties van de FBI die daarop volgen. Het meedogenloze getokkel en de onverstoorbaar krachtige stem van Callahan verwoordt de voortdurende worsteling van Amerika met verworven vrijheden versus extreem conservatisme. ‘One thing about this wild, wild country / It takes a strong, strong mind’. (CK)

Hollow Talk, Choir of Young Believers (2009).

In: The Bridge, titelsong.

Hollow Talk van de Deense band Choir of Young Believers is absoluut onontbeerlijk voor de overgang van een zonnige dag naar een duistere aflevering van de Zweeds-Deense crimi The Bridge. Gruwelijke openingsscènes (de steniging van het bovenlichaam van een half begraven vrouw bijvoorbeeld) gaan met de aarzelende pianoklanken van de titelsong over in nachtelijke beelden van de Sontbrug, de brug die Denemarken en Zweden met elkaar verbindt. De serie( 4 seizoenen) opent met de vondst van een lijk op de geografische grens tussen beide landen. In The Bridge zijn alle scènes donker, regenachtig en voorzien van een zweem grauw blauw – een kleurenkaart die zorgvuldig is vastgelegd in een stijlboek. Dankzij de hoge nasale zang van Choir of Young Believers-frontman Jannis Noya Makrigiannis en de sfeer die hij weet op te roepen met piano, viool en synthesizer glijdt de kijker moeiteloos de donkere kant van Scandinavië in. (CK)

The Mercy Seat, Nick Cave and the Bad Seeds (1986).

In Peaky Blinders, seizoen 4, aflevering 2.

Red Right Hand van Nick Cave and the bad Seeds is het themanummer van historisch drama Peaky Blinders, over de gelijknamige criminele en zeer gewelddadige bende die kort na de Eerste Wereldoorlog huishield in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn tour Conversations with Nick Cave deed de zanger ook Birmingham aan, standplaats van de serie. Vraag uit het publiek: ‘In de openingsscène loopt bendeleider Thomas Shelby (Cillian Murphy, red.) door een modderige straat. Is de aandacht voor je muziek onder invloed van de serie toegenomen?’ Antwoord: ‘Fucking Birmingham. Sommige mensen hebben mijn muziek daardoor nu pas ontdekt, maar was het hier echt zo?’ Het publiek: ‘It still is.’ Zelden was de match tussen hedendaagse muziek en historisch drama zo goed als in deze serie. Hoogtepunt is de indringende akoestische versie van The Mercy Seat: Thomas Shelby staat naakt voor het raam en overdenkt zijn zonden, doorsneden met bloederige scènes zoals Nick Cave ze zich tijdens het schrijven moeten hebben voorgesteld. (CK)

Don’t Go Breaking my Heart, Elton John en Kiki Dee (1976).

In De Verschrikkelijke Jaren Tachtig, aflevering 6.

Er breekt paniek uit in de woongroep die centraal staat in de tv-serie De Verschrikkelijke Jaren Tachtig. We zijn in aflevering zes als de kinderen uit huis dreigen te worden geplaatst. Piet (Rosa van Leeuwen) moet in therapie en haar maatje Donnie (Kylian de Pagter) lijkt zich steeds meer van haar te verwijderen. Eigenlijk moet Piet hem uit haar hoofd zetten, maar dat is moeilijk. Een van de meest ontroerende scènes in deze tragikomische serie zit aan het slot van deze aflevering als de eerste noten van het liedje Don’t Go Breaking My Heart klinken. Er komen in de serie veel jaren tachtig hits voorbij, maar deze van Elton John en Kiki Dee stamt al uit 1976. Geen probleem: het blijkt de ideale soundtrack bij het dansje van Piet en Donnie, die het nummer playbacken met douchekoppen als microfoon. (GK)

Venus, Shocking Blue (1969).

In The Queen’s Gambit, aflevering 6.

Het gaat slecht met het schaakwonder Beth Harmon ( Anya Taylor-Joy) inde zesde aflevering vanThe Queen’s Gambit. Het is 1967, we zijn in Parijs waar ze in een hotelkamer een mede door drank veroorzaakt psychisch dieptepunt bereikt. Waar wij als Nederlandse kijker heel vrolijk van worden is dat op tv Shocking Blue met de hit Venus voorbij komt. Dat de band van Mariska Veres en Robbie van Leeuwen dit liedje pas twee jaar later uitbracht, mag de pret niet drukken. De beelden van Shocking Blue en het dronkemansdansje van Beth maken dit tot een onvergetelijke scène. (GK)

N.Y State of Mind, Nas (1994).

In Ozark, seizoen 4, aflevering 8.

Dat Ruth (gespeeld door Julia Garner) de wellicht eerlijkste persoon in de Netflix-serie Ozark is, maakt haar al innemend. Dat ze ook nog een groot liefhebber van hiphop uit de jaren 90 is, neemt haar nog meer voor ons in. In de aflevering waarmee de tweede helft van het vierde seizoen onlangs begon, staat het debuutalbum Illmatic van rapper Nas centraal. Ruth heeft het in haar doppen als ze op weg gaat naar Chicago om wraak te nemen op de moordenaar van haar maatje. De mooiste scène vindt plaats in een diner, als ze rapper Killer Mike ziet zitten en hem complimenteert met zijn muziek. De rapper wil weten waar ze naar luistert. Ruth laat hem N.Y. State of Mind van Nas horen, wat zijn goedkeuring kan dragen en een mooi gesprekje over hiphop oplevert tussen Ruth en de rapper. (GK)

A Song For You, Donny Hathaway (1971).

In Euphoria, seizoen 1, aflevering 8.

In deze mede door Drake geproduceerde serie wemelt het van de raak gekozen hiphop en duikt er ook af en toe een geweldige popklassieker op, zoals in aflevering 6 Bronski Beats Smalltown Boy (1984). In series is niet vaak een compleet nummer van vijf minuten te horen, maar in de slotaflevering van het eerste seizoen van Euphoria gebeurt dat wel. Daarin stapt een door verdriet en melancholie overmande Rue Bennett (Zendaya) niet in de trein bij haar vriendin Jules (Hunter Schafer). De pianonoten van Donny Hathaways soulklassieker A Song For You dwarrelen binnen, waarna we zijn hele versie van dit door Leon Russell geschreven liedje horen. Dit alles over een onvergetelijke montage van blije en verdrietige herinneringen van Rue. Alsof je naar een hedendaagse videoclip kijkt. (GK)