Van Morrison speelt in Carré uitsluitend covers van muziek uit zijn jeugd, en nog chagrijnig ook ★★☆☆☆

Van Morrison in april vorig jaar. Beeld Getty Images

Meer dan 150 liedjes schreef Van Morrison in zijn carrière, die toch al een jaar of zestig aan de gang is. Maar dat hij tijdens het eerste van twee uitverkochte concerten in het Amsterdamse Theater Carré alleen covers van muziek uit zijn jeugd zou spelen, dat werd vooraf niet medegedeeld.

Geen Caravan, Moondance of Gloria dus, maar louter nummers van zijn onlangs verschenen album Moving on Skiffle. Een dubbelaar waarop de 77-jarige zanger alleen liedjes speelt die hij als jonge skiffle- en r&b-liefhebber in Belfast leerde kennen. Hij is blijkbaar zo in zijn nopjes met zijn laatste plaat dat hij er publieksfavorieten of recent eigen werk voor laat schieten.

Daar kun je mee wegkomen als je Bob Dylan heet, maar Moving on Skiffle is bepaald geen hoogtepunt in Van Morrisons oeuvre, zoals Dylans laatste album Rough and Rowdy Ways dat wel is voor hém. Na een half uurtje skiffle-deuntjes afgewisseld met bijvoorbeeld I’m So Lonesome I Could Cry van Hank Williams, weet je het wel: gezellig, maar niet meer dan dat. Niet iets om een heel concert mee te vullen.

En toch: op papier is het nog altijd leuker dan zijn eigen wat knorrige recente liedjes, waarin hij zich druk maakte over de lockdownmaatregelen, of met een slap nummer als Sometimes It’s Just Blah Blah Blah zijn catalogus meende te moeten aanvullen.

Laat Van Morrison maar lekker de liedjes uit zijn jeugd zingen, denk je als hij begeleid door zes muzikanten en een zangeres met zijn bewerkingen van Freight Train en Take This Hammer zijn intenties van deze avond duidelijk maakt.

Maar erg tevreden over zijn begeleiders is hij niet. De pianist moet harder spelen, gebaart hij; de gitarist moet zijn trompet pakken om de sax van Morrison van repliek te dienen en de drummer ziet zijn broodheer regelmatig wild zwaaiend zijn ontevredenheid met het slagwerkvolume uiten.

Zelf zong Van Morrison redelijk en speelde hij naast altsax ook mondharmonica, akoestische en elektrische gitaar, zonder dat hij met die instrumenten een meerwaarde gaf aan het optreden, dat na drie kwartier zelfs begon te vervelen.

Pas toen tegen het einde Green Rocky Road, het prijsnummer van Moving on Skiffle, werd ingezet, veerde je even op. Ging Van Morrison in Carré net zo diep als op de plaat? Bijna, maar net toen Van Morrison echt even die bezieling kreeg die het concert nodig had, gespte hij zijn gitaar los, nam een microfoon aan en liep zingend het podium af.

Hij leek tevreden, de band leek vooral opgelucht toen ze nog even alleen mochten doorspelen. Je zag ze denken: hèhè, even niet op de vingers gekeken door dat stuk chagrijn. Ze moeten wel wat van Van Morrison gewend zijn en zijn publiek inmiddels ook. Maar eigenlijk zijn dit soort concerten een artiest met zo’n grote staat van dienst onwaardig.