Van matig probeersel tot klassieker: de onbekende Parijse hoer werd Roxanne

. Beeld .

Roxanne

You don’t have to put on the red light

The Police, 1978

Het was aan de neoromantische Franse dichter en toneelschrijver Edmond Eugène Alexis Rostand (1868-1918) te danken dat in het muzikale universum van The Police een Roxanne opdook. In zijn toneelstuk Cyrano de Bergerac bracht hij haar tot leven als een personage dat door iedereen werd begeerd.

De cover van de single Roxanne van The Police.

Toen Sting (echte naam: Gordon Sumner) in 1977 zijn pen in de inkt doopte om Roxanne te schrijven, was hij allesbehalve bezig met een 19de-eeuws kostuumdrama. Hij zat in een Parijse hotelkamer en kon zijn ogen niet afhouden van de hoertjes die nabij zijn logement tippelden. Met gitarist Andy Summers en drummer Miles Copeland moest hij de volgende dag in The Nashville Club optreden.

Sting in 1979. Beeld Ebet Roberts/Redferns

In het nummer richtte hij zich tot een van de prostituees. Hou er toch mee op, het is tijd om te stoppen in het red light district. Weg met de make-up en die jurk, hij wil haar niet meer delen met al die anderen. Aan de muur van het hotel hing een poster waarop het toneelstuk Cyrano de Bergerac werd aangekondigd, met daarin het personage Roxanne. En zo werd de onbekende Parijse hoer een liedje dat Roxanne heette.

Cyrano de Bergerac (1619-1655 ) was een Frans schrijver, dichter en militair. Op zijn leven baseerde Edmond Rostand een succesvol toneelstuk. Beeld Getty

Sting, die zijn bijnaam te danken heeft aan een wespachtige jas die hij droeg in de band The Phoenix Jazzmen, beschouwde Roxanne aanvankelijk als een matig probeersel. Beschroomd liet hij het nummer horen aan Miles Copeland, broer van de drummer en manager van The Police. Die vond het fantastisch, het werd in 1978 de eerste single van hun debuutalbum Outlandos d’Amour. Het intro van het nummer bevat ‘een gelukkig ongeluk’. Tijdens de opnamen ging Sting per abuis met zijn achterste op de niet afgedekte pianotoetsen zitten. Dat geluid – ‘butt piano’ – is terug te horen in het intro van het nummer, net als Stings lach.

‘Reggaerock’ was de stempel die The Police kreeg, of ‘white reggae’ (Of Regatta de Blanc, zoals het tweede album heette). Over de invloed van reggae zei Sting: ‘Ik ben opgegroeid in Engeland in de jaren vijftig en zestig, en we hadden een zeer invloedrijke West-Indische gemeenschap, dus ik groeide op met calypso- en ska-muziek en blue beat. En toen Bob Marley naar Engeland kwam, was dat heel revolutionair voor mij omdat hij de rockmuziek op zijn kop zette.’

Bob Marley in 1978. Beeld Watal Asanuma/Getty

The Police werd een wereldberoemde band en de eerste new wave-act die de overstap maakte naar het grote publiek. Als gevolg van onderlinge ruzies ging de band in 1986 na vijf platen uit elkaar, om in 2007 nog een reeks reünieconcerten te organiseren, vooral ingegeven door de centen.

Van Sting is bekend dat hij zich heeft ontwikkeld tot grootgrondbezitter, met huizen overal ter wereld. Op zijn 16de-eeuwse landgoed in Toscane, Il Palagio, verbouwt hij zijn eigen biologische wijn, waarbij hij de Franse sekswerker niet is vergeten: Il Palagio Roxanne, in rood en wit verkrijgbaar. Volgens kenners heeft de wijn een goeie neus – eigenlijk net als Cyrano de Bergerac, die zo verliefd was op Roxanne.