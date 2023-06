Van lam tot octopus: Londinium zingt een lofzang op de dieren van componist Kenneth Leighton ★★★☆☆

Lam, tijger en eekhoorn verenigen zich in Laudes animantum (1971) voor koor a capella van de Britse componist Kenneth Leighton (1929-1988). De opname door het kamerkoor Londinium onder Andrew Griffiths is een primeur.

Leighton wilde onze relatie met dieren, en daarmee met de wereld om ons heen, emotioneel, filosofisch en vooral religieus verklanken. Meerdere gedichten (Walt Whitman, William Blake) vormen een opeenvolging van lofzangen op dieren, om te eindigen met een lofzang van de dieren zelf.

De over elkaar gelegde, uitgerekte stemlagen, met onvermijdelijke dissonanten tot gevolg, worden met grote precisie gezongen door Londinium. Toch is de muziek wat voorspelbaar. The lamb is een mak eerbetoon aan Gods creatie uit de keeltjes van de Finchley Children’s Music Group. Opwindender is The kraken: het octopus-achtige monster (onheilspellende bassen) sleurt met zijn tentakels hele schepen naar de bodem van de zee. Het mondt uit in een afrekening van religieuze afmetingen in snerpende sopranen.

Londinium Every living creature Klassiek ★★★☆☆ Somm Recordings