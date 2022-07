Van kleine acteur tot groot leider: twee biografieën over de verbluffende metamorfosen van Zelensky

Beeld Avalon Nuovo

Als Vladimir Poetin niet had geprobeerd zijn land te veroveren en hem een kopje kleiner te maken, had Volodymyr Zelensky nu geen twee biografieën in het Nederlands gehad. Dan zou Zelensky nog worden geschreven als Zelenski en Kyiv als Kiev. Dan zouden Nederlandse kinderen de kleuren van de Oekraïense vlag niet kennen en volwassenen bij ‘Zelensky’ nauwelijks meer associaties hebben dan bij ‘Porosjenko’ of ‘Koetsjma’.

Als Poetin op 24 februari Oekraïne niet was binnengevallen, had Zelensky het nu nog moeten doen met één niet zo vleiende biografie van de door de wol geverfde Kyivse journalist Serhi Roedenko. Oekraïense lezers liepen er vorig jaar niet warm voor. Roedenko had al kritische biografieën van Zelensky’s voorgangers op zijn naam staan. Er zit een taks aan wat mensen willen lezen over corruptie en gebroken beloften.

Toen begon die oorlog, toen wist Zelensky tot de verbeelding te spreken van de hele wereld, toen werd zijn verschijning in legergroen T-shirt in een mum van tijd iconisch. En toen dongen ineens uitgevers uit zestien landen naar de vertaalrechten van de enige beschikbare Zelensky-biografie. Nog in de schuilkelder in Kyiv zette Roedenko zich aan het lastige karwei om het boek aan te passen aan een nieuw tijdperk. De Nederlandse vertaling, Zelensky – De biografie, is alleen al fascinerend omdat zo duidelijk is wat de auteur voor en na 24 februari heeft geschreven. De toon kan van de ene op de andere pagina veranderen van cynisch in respectvol. Een situatie kan de manier waarop we naar iemand kijken volledig veranderen.

In het jaar voor de oorlog boekte Zelensky in populariteitspolls dezelfde laagterecords als voorgangers. Wie was Zelensky vroeger? Een acteur-komiek van 1 meter 70 die jarenlang succesvol was met zijn eigen productiebedrijf Kvartal 95; die in Kvartals tv-serie Dienaar van het volk de goudeerlijke geschiedenisleraar Vasyl Horoborodko speelde die per ongeluk president wordt en dan de strijd aanbindt met corrupte oligarchen; die met die serie welbeschouwd een sublieme verkiezingscampagne voerde. In 2019 werd hij met 73 procent van de stemmen gekozen. In 2021 had hij in polls nog 17 procent over.

‘Geen nepotisme en vriendjespolitiek in de regering!’ was een leuze van de naar de tv-serie vernoemde politieke beweging Dienaar van het Volk, maar de goudeerlijke geschiedenisleraar was audiovisuele fictie. In het hoofdstuk ‘Kvartal 95 – één grote familie’ somt Roedenko de vrienden en vertrouwelingen op die in het kielzog van Zelensky in het centrum van de politieke macht belandden. Hun incompetentie kon zich meten met die van de vertrouwelingen van Zelensky’s vijf voorgangers. Voor 24 februari 2022 was Zelensky voor veel Oekraïners gewoon nummer zes in de rij winnaars van het spel ‘Wie licht de meeste kiezers op?’.

Een ander mens

Maar dan. Roedenko schrijft het letterlijk in zijn epiloog: ‘We hebben een totaal ander mens leren kennen. Een man met echte emoties. De Oekraïense samenleving staat achter hem – eensgezind, taai en onoverwinnelijk.’ Uit het hoofdstuk daarvoor: ‘Deze beproevingen hebben ons de ware Zelenksy getoond. Zonder grime.’ Maar wie die ware Zelensky is, blijft in deze biografie ambivalent. We leren op zijn minst twee ware Zelensky’s kennen.

Een belangrijke vraag is of een andere Oekraïense president, bijvoorbeeld zijn voorganger Porosjenko, in dezelfde positie net zo veel eensgezindheid onder zijn inwoners had weten te bewerkstelligen, en net zo veel internationale goodwill voor Oekraïne. Was een andere president óók een icoon van verzet geworden tegen Russisch revanchisme? Steven Derix, oud-Rusland-correspondent van NRC, schreef met Marina Shelkunova de biografie Zelensky – De oorlogspresident. Na lezing daarvan ben je geneigd die vraag met néé te beantwoorden. Het is typisch Zelensky om vriend en vijand te verrassen met een nieuwe versie van ‘Zelensky’. De afgelopen maanden ontpopte hij zich tot oorlogspresident, maar dat was geenszins zijn eerste opvallende metamorfose. Als er in zijn leven een continuïteit valt te ontwaren, dan zit die in die verbazingwekkende reeks gedaanteveranderingen.

Derix en Shelkunova schreven hun biografie ná 24 februari. Ze wisten wat er met hun hoofdpersoon ging gebeuren, dus doken ze niet te diep in vooroorlogse corruptieschandalen. Volodymyr Zelensky werd in 1978 geboren in een familie van gesovjetiseerde Joden in de zuidelijke provinciestad Kryvyi Rih. Hij was een kind van de nadagen van de Sovjet-Unie en een jongvolwassene van ‘de wilde jaren negentig’. Veel generatiegenoten uit provinciesteden in het uiteengevallen Sovjet-rijk raakten in dat decennium verzeild in maffiapraktijken, of verslaafd aan heroïne. Die ‘tijd waarin alles kon en mocht’ was óók de grote bloeiperiode van het vrije cabaret en de ongecensureerde komedie. Al voor zijn 20ste wist Zelensky dat hij een natuurtalent was op de bühne. Het comedygezelschap Kvartal 95 beleefde in de late jaren negentig zijn doorbraak in Oekraïne. Zelensky was in én buiten het theater de leider. Deze kleine acteur was een workaholic en een perfectionist, creatief en gedisciplineerd.

Rond de eeuwwisseling was Kvartal 95 ook geliefd in Rusland. Het is vandaag de dag bijna niet meer voor te stellen, maar twintig jaar terug stond Zelensky met Kvartal 95 nog in uitverkochte zalen in Moskou. Ook nauwelijks meer voor te stellen: de man die de verpersoonlijking werd van het Oekraïense verzet tegen Rusland, sprak amper vijf jaar geleden nog nauwelijks Oekraïens. Zoals zoveel kinderen uit stedelijke Sovjet-families was hij opgevoed in het Russisch. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2019 werd nog gevreesd dat zijn Oekraïens niet goed genoeg zou zijn om voldoende kiezers te paaien.

Nieuwe uitdaging

Waarom een man die op de bühne twee decennia Oekraïense politici had gepersifleerd besloot zelf zo’n politicus te worden, is een veelgestelde vraag. Derix en Shelkunova hebben een simpele verklaring: in de wereld van film, tv en theater had hij rond zijn 40ste bereikt wat er te bereiken viel, hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Na zijn verkiezingsoverwinning in 2019 werden de grappen van de overgebleven leden van Kvartal 95 tandenloos. Zelensky begon als president veelbelovend, maar ontsloeg al in zijn eerste jaar gekwalificeerde mensen die hun banen hadden opgegeven om voor hem te kunnen werken. Toen kwamen de Panama Papers, waaruit bleek dat hij er offshorefirma’s op nahield. Journalist Olena Loginova zei het hem recht in zijn gezicht: ‘Het betekent dat je geen vertrouwen hebt in het land waarin je je bedrijf hebt opgebouwd.’

Zo impopulair was Zelensky in 2021 dat Poetin nauwelijks lijkt te hebben getwijfeld dat dit bewind in Kyiv in een middagje omver kon worden geblazen. Het Kremlin gokte dat ‘de kleine acteur’ bij een Russische invasie óf snel zou vluchten óf zich snel zou overgeven. Toen beide scenario’s uitbleven, gingen de Russen voor zijn hoofd. En ze kregen het niet.

Een conclusie die Roedenko en Derix en Shelkunova in hun biografieën delen, is dat Poetin Zelensky fors heeft onderschat, en niet als eerste. Zelensky wordt aangezien voor een nar en blijkt vervolgens veel meer dan alleen maar een nar. Hij blijkt niet alleen taai, hij blijkt zichzelf steeds opnieuw te kunnen uitvinden, en in zo’n nieuwe gedaante boven zichzelf te kunnen uitstijgen. Met het volgende citaat, van een vriend, hadden vijanden hun voordeel kunnen doen: ‘Deze man is geen lafaard, geen dief, hij heeft geen compromissen gesloten, hij is niet gevlucht en heeft zich niet overgegeven. Hij vecht.’

Serhi Roedenko: Zelensky – De biografie. Uit het Oekraïens vertaald door Roel Schuyt, Henky de Vries en Tobias Wals. Atlas Contact; 222 pagina’s; € 20. ★★★☆☆

Beeld Atlas Contact

Steven Derix, met Marina Shelkunova: Zelensky – De oorlogspresident. Alfabet; 254 pagina’s; € 19,99. ★★★★☆