Van kikkererwtenkaas tot de vele kanten van prins Bernhard: de Jan van Eyck Academie laat kunstenaars hardop dromen

De werkplaats van de Litouwse kunstenaar-kok Jonas Palekas. Beeld Sas Schilten

Na een strenge selectieprocedure komen kunstenaars vanuit de hele wereld naar de Jan van Eyck Academie in Maastricht, een internationaal postacademisch instituut voor beeldende kunst, om zich een jaar lang verder te ontwikkelen. Tijdens de jaarlijkse Open Studio’s presenteren de deelnemers – van ontwerpers en architecten tot schrijvers en onderzoekers – drie dagen lang hun werk.

Multidisciplinair karakter Dit jaar hadden duizend kandidaten uit 92 landen zich aangemeld bij de Jan van Eyck Academie; daaruit zijn er 32 geselecteerd. Bijzonder is het multidisciplinaire karakter van deze postacademische instelling. Naast kunstenaars kunnen ook koks, (mode)ontwerpers, curatoren, architecten en schrijvers zich aanmelden voor een werkperiode. De instelling biedt werkplaatsen met speciale aandacht voor diversiteit en ecologie. De standaard werkperiode is elf maanden, maar er zijn ook kortere programma’s. Nieuw dit jaar is de Future Materials Fellowship: een programma van een half jaar dat onderzoek naar duurzame materialen wil stimuleren.

Charlie Clemoes en de tegenstrijdige prins

Charlie Clemoes Beeld Sas Schilten

Het atelier van Charlie Clemoes (33) is volledig gewijd aan een opvallende figuur, namelijk prins Bernhard. ‘Ik wilde iets heel anders gaan onderzoeken tijdens mijn verblijf hier, maar raakte door hem afgeleid’, zegt de Engelse schrijver, redacteur en podcastmaker.

Clemoes, opgeleid als historicus, kwam de naam van de grootvader van koning Willem-Alexander min of meer toevallig tegen en besloot zich in diens verleden te verdiepen. ‘Dat kent nogal wat tegenstrijdigheden: hij was lid van de SS, later was hij betrokken bij de Navo. Bovendien was hij medeoprichter van het Wereld Natuur Fonds, terwijl hij in de jaren vijftig ook enthousiast op olifanten en luipaarden jaagde.’

In kleurrijke tekeningen, een muurschildering en een video brengt Clemoes de vele kanten van Bernhard in beeld. Daarbij belicht hij ook, met veel humor, zijn eigen tegenstrijdige relatie tot de prins. De residentie van Clemoes werd namelijk financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds. ‘Daar ben ik ze oprecht dankbaar voor, want daardoor kon ik experimenteren met voor mij nieuwe media zoals tekenen en film.’ Best ingewikkeld, als je de naamgever van dat fonds tegelijkertijd kritisch tegen het licht houdt.

Chih-Chung Chang: kopje-onder

Chih-Chung Chang Beeld Sas Schilten

Niet bang voor natte voeten? Neem dan zeker een kijkje in het atelier van de Taiwanees Chih-Chung Chang (37). Alles is hier nat: van de muren en de vloer tot het scherm waarop hij zijn video-installatie presenteert. Van tijd tot tijd wordt de ruimte in een dunne nevel gehuld. Aan de muur hangen foto’s en kaarten waarvan de afbeelding alleen zichtbaar wordt in contact met water: ze zijn ingesmeerd met speciale witte verf die eenmaal nat doorzichtig wordt. Ook het zwarte videoscherm is voorzien van een laag van die verf, maar daarbij is het effect andersom: de projectie is alleen te zien op de droge, witte stukken.

‘Ik wil bezoekers onderdompelen’, aldus Chang. Hij is geïnteresseerd in water omdat het een desoriënterende kracht is, die mensen maar moeilijk kunnen beheersen. ‘Al denken jullie in Nederland dat dat wel mogelijk is.’

Die drang naar beheersing komt terug in de video, over VOC-boekhouder Hendrick Hamel die in 1653 schipbreuk leed in de Straat van Taiwan. Geïnspireerd door het verhaal van Hamel maakte Chang een fascinerende totaalervaring, die je inderdaad even kopje-onder trekt.

De helende naalden van Cristina Flores Pescorán

Cristina Flores Pescorán Beeld Sas Schilten

Naalden zijn een terugkerend thema in het sfeervolle atelier van Cristina Flores Pescorán (36) uit Peru. Ze gebruikte ze om de vele kunstwerken en voorwerpen in haar atelier aan de muur te hangen: tekeningen, kleine textielkunstwerken, strengen katoen en close-upfoto’s van stukjes huid. In de grote, paars gevlekte gaasdoeken die dwars door de ruimte hangen, maakte ze verfijnde patronen door het weefsel met naalden open te werken. Verspreid door de ruimte liggen bovendien verschillende setjes naainaalden. Alsof de kunstenaar ze ieder moment op kan pakken om een van haar kunstwerken af te maken.

Hoewel ze een onmisbaar gereedschap zijn in haar textielkunst, roepen naalden niet alleen positieve associaties op bij Pescorán. Een aantal jaar geleden kreeg ze huidkanker. In totaal werden bij haar zeven biopten afgenomen. ‘Tijdens de behandeling in het ziekenhuis heb ik meer naalden gezien dan me lief is.’ Vooral het hechten van haar wonden door verpleegkundigen vond ze zo onprettig dat ze het op een gegeven moment wilde overnemen.

In haar werk probeert ze de vervreemdende ziekenhuiservaringen een plek te geven. Haar presentatie is een persoonlijke interpretatie van een Noord-Peruaans genezingsaltaar, waarin ze objecten die horen bij haar ziekte zoals naalden en verbandgaas, verbindt met textieltechnieken, kleuren, en materialen uit de inheemse tradities van haar familie.

De voedseldromen van kok-kunstenaar Jonas Palekas

Jonas Palekas Beeld Sas Schilten

In de weelderige tuin van de Jan van Eyck Academie verleidt Jonas Palekas bezoekers met de geur van vers, op vuur bereid eten. Tijdens de Open Studio’s kun je hier plaatsnemen aan de door Palekas ontworpen tafel met ingebouwde houtgrill, en genieten van gerechten die zijn klaargemaakt met ingrediënten uit Palekas’ zelfgebouwde, ondergrondse koelkelder. In die kelder verzamelde hij de afgelopen tijd verschillende ‘voedselexperimenten’ die hij, samen met andere residenten uitvoerde, van banenenwijn tot kikkererwtenkaas, tot lokaal gevangen snoekbaars uit de Maas.

‘Ik wilde naar de Jan van Eyck Academie komen omdat het een van de weinige postacademische instellingen is waar je als kok welkom bent’, vertelt de Litouwse Palekas. Hij is medeoprichter van Delta Mityba (2017-2023), een door kunstenaars gerund café-restaurant dat een belangrijke rol speelde in de kunstscene van Vilnius.

Zijn werk, vindt hij, bevindt zich ergens tussen kunst en culinair in. Hij houdt zich niet alleen maar bezig met het bereiden van lekkere gerechten, maar doet ook veel onderzoek naar ingrediënten, lokale voedselsystemen en alternatieve bereidingswijzen. Tijdens het serveren vertelt hij daar verhalen over. ‘Hardop dromen over de mogelijkheden van ons voedsel’, zo noemt de kunstenaar-kok het zelf.