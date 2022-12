Van kerstmusical tot eindejaarsconference: steeds meer theaters brengen eigen producties

‘Diner veur ene’ , een eigen productie van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.

‘Op een gegeven moment had ik wel genoeg van weer een Notenkraker of een kozakkenkoor uit Oezbekistan. Kunnen we voor het eind van het jaar, als mensen behoefte hebben om met elkaar iets leuks te doen, niet iets anders bedenken? Dat was in 2013 de vraag, en toen hebben we hier bij het Wilminktheater in Enschede heel voorzichtig een eindejaarprogramma bedacht’.

Aldus Simone Kratz, artistiek directeur van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, een grote schouwburg en concertzaal met vijf zalen, variërend van 200 tot 1800 plaatsen.

Die voorzichtige start in 2013 is intussen uitgegroeid tot een waar evenement met negen premières van in totaal veertig voorstellingen waar intussen meer dan 25 duizend kaarten voor zijn verkocht. Van een grote kerstmusical en een kerstmeezingspektakel tot eindejaarsconferences en kleine voorstellingen waar regionaal bekende acteurs en artiesten als André Manuel, Nathalie Baartman en Laus Steenbeeke aan meedoen.

Voor deze gelegenheid is de decemberagenda van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede nagenoeg leeggeveegd en staan er in de diverse zalen dus enkel eigen producties. Enschede is niet de enige stad waar het plaatselijke theater zelf voorstellingen produceert. Steeds meer theaters in het land doen dat intussen, vooral in de zomermaanden, als er grote locatieproducties worden gemaakt, en in december. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Zwolse Theaters in Zwolle, De Maaspoort in Venlo, De Lawei in Drachten en ook de Stadsschouwburg Haarlem, waar komend weekend de première is van Moby Dick, de musical. De eigen producties worden gefinancierd door subsidies, fondsen, sponsoring en inkomsten uit kaartverkoop. De praktijk leert dat deze producties steeds beter worden bezocht en nieuw, vooral regionaal publiek genereren.

Flesje wijn en hapjes erbij

Kratz: ‘Ik ben ook adviseur van het Fonds Podiumkunsten en daar zie je ook dat er veel aanvragen voor regionale en lokale producties binnenkomen met verhalen en onderwerpen uit de regio, met artiesten uit de regio – het spreekt toch een behoorlijk groot publiek aan. Waarbij we natuurlijk hopen dat de mensen later nog eens terugkomen.’

Kratz stelt dat het aanvankelijk moeilijk was voldoende publiek op de been te brengen. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet – daarvan had het Twentse theater in de eerst jaren zeker last. Maar intussen is het eindejaarsprogramma niet meer weg te denken. ‘Mensen reserveren tegenwoordig een jaar van tevoren voor het grote kerstconcert en als de Twentse eindejaarsconference is afgelopen, gaan de kaarten voor volgend jaar al in de verkoop. De Twentenaar is misschien geneigd te denken: oké, we gaan naar het theater, we gaan zitten, en verder geen poeha. Dus wij maken er juist iets bijzonders van. Zo wordt de musical Scrooge gespeeld op een enorme catwalk. En bij het kerstconcert zit het publiek er aan tafeltjes vooraan. Wij zorgen voor een flesje wijn en hapjes erbij.’

‘De magische kerstmusical Scrooge’, ook in Enschede. Beeld Willem van Walderveen

Edwin van Balken is sinds 2019 directeur van de Haarlemse Schouwburg, waar al een paar jaar een kersttraditie bestond, en ook hier was dat de musical Scrooge. Maar nu gooit het theater het over een andere boeg met Moby Dick, de musical, in regie van Orkater-acteur Leopold Witte, met Erik van Muiswinkel in de rol van kapitein Ahab. De voorstelling wordt gemaakt met Club Kenau, een groep talentvolle jonge theatermakers met wie ook al enkele eigen zomerproducties werden geproduceerd.

Van Balken: ‘Vorig jaar waren we van plan rond deze tijd een coproductie met de Ashton Brothers te maken, maar dat ging vanwege de lockdown niet door. Dit jaar dus een geheel eigen Haarlemse versie van het klassieke Moby Dick-verhaal. Dit is onze manier om het publiek bij de schouwburg te betrekken. We zien hier veel mensen die normaal niet naar theater gaan, ook groepen en familie-uitjes.’

Concurrentie van Netflix

Er was dit jaar inde cultuursector veel zorg over het teruglopend aantal bezoekers, zeker ook in het theater. Mogelijke oorzaken: post-corona-angst bij met name ouder publiek, veel mensen zitten financieel krap (eerst gas, dan kunst) of ze kiezen voor andere manieren van vrijetijdsbesteding (Netflix, horeca). Is het succes van deze eigen producties in die zin ook een opsteker?

Repetitie van ‘Moby Dick, de musical’ in de Haarlemse schouwburg. Beeld Soraya Riem

Van Balken: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons heel goed gaat. De toneelvoorstelling De eeuw van mijn moeder bijvoorbeeld is hier drie avonden uitstekend bezocht en ook moderne dans is populair. De bezoekersaantallen overtreffen onze verwachtingen, dus ik zit hier sowieso niet te tobben. Maar ik hoor van acteurs en artiesten wel dat het zo heerlijk is hier voor een volle zaal te spelen, dus kennelijk is dat niet overal het geval. De mensen zijn afwachtender en kopen meer dan voorheen last minute kaartjes.’

Kratz: ‘Ik ga zeker geen hoera-verhaal vertellen, wij zien dat de loop er nog niet helemaal in zit. Klassieke muziek heeft het bijvoorbeeld lastig, het publiek daarvoor is toch vooral de oudere generatie, die vanwege corona misschien nog wat afwachtend is. Maar pas nog hadden wij hier De jaren van Het Nationale Theater staan en daar zaten op een dinsdagavond toch maar mooi 650 mensen. In de randstad wordt vaak gedacht dat wij hier nog op klompen lopen, bij wijze van spreken, en dat alles dáár te beleven is. Maar die tijd is voorbij.’

Huize Enschede Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is niet alleen actief in decembersferen. Eerder dit jaar werd de vierdelige online-theaterserie Huize Enschede gemaakt. Regisseur Anne de Blok en een groep jonge acteurs doken daarmee in het leven van Enschedese studenten anno 2022. Over studeren, feesten, katers en een ongewisse toekomst. Huize Enschede werd een enorm succes, vooral bij een jong publiek.