Van jazz tot Eefje de Visser: festival November Music richt zich op moderne alleseters

Slagwerker Agostinho Sequeira in actie tijdens November Music 2022. Beeld Jostijn Ligtvoet Fotografie

Vorige week werd er in het Concertgebouw een concert verstoord door een klimaatactivist en dat leidde de aandacht nogal af van een belangrijke discussie: moet jazz terug op Radio 4? De zender gaat vanaf volgend jaar verder onder de naam NPO Klassiek. Wat de programmeurs van November Music in Den Bosch ervan denken, hoeven we niet eens te vragen. Van dit grootste Nederlandse festival voor eigentijdse gecomponeerde muziek is jazz een belangrijke pijler, zeker van deze 30ste editie.

Neem het concert van Steve Coleman met het Amstel Saxofoonkwartet, zondag in de volle Clubzaal van de Verkadefabriek. Het werd een interessante stijlenclash: de Amerikaanse altsaxofonist en componist had nieuwe muziek geschreven om zelf uit te voeren met het kwartet dat nou juist een klassieke klank heeft en naar het strijkkwartet is gemodelleerd.

Heel evenwichtig was het niet. Bedeesd, misschien zelfs een beetje starstruck, legde het kwartet akkoorden neer terwijl alle aandacht uitging naar het karaktervolle, onontkoombare, hier-sta-ik-spel van Coleman. Muzikaal charisma zonder enig machtsvertoon: nooit moffelde hij eens een toon weg, en waarom zou je als je zulke melodische invallen krijgt. Pas in de laatste minuten speelde het kwartet de schroom van zich af.

Later die avond namen de microfoons van Radio 4 nota bene een stuk op dat toch ook meer naar jazz neigde. Een opdrachtcompositie van Corrie van Binsbergen, de gitarist die het zwaartepunt van haar muzikale praktijk naar het componeren heeft verlegd. Toen ze de dichter Antjie Krog een gedicht hoorde voordragen en overrompeld werd door de dictie en klank van het Afrikaans, moest dat wel tot een stuk leiden. In Een huid van klank vormen samples van Krogs voordracht het raamwerk voor de compositie.

Die tekst alleen zorgt nog niet voor een coherent geheel: het voelt als een stel aan elkaar geregen nummers. Maar wat, anders dan bij Coleman en het Amstel, wél goed lukt, is het vloeiende samengaan van speeltradities. Asko|Schönberg en het trio van jazzgitarist Vuma Levin zijn even één. De solo’s van meesterrietblazer David Kweksilber, thuis in beide werelden, waren de hoogtepunten.

Beeld uit de voorstelling ‘Angel City’ van Bart van Dongen, te zien op November Music. Beeld Jostijn Ligtvoet Fotografie

De opvallendste naam op de poster dit jaar is die van Eefje de Visser, gevierd singer-songwriter, labeltje ‘pop’, waaruit blijkt dat November Music nog veel meer smaken aanbiedt. Er zijn meer festivals die van het omverwerpen van de schotten tussen de genres hun handelsmerk hebben gemaakt, zoals Le Guess Who?, dat donderdag in Utrecht begint. Maar op een middag in Den Bosch vraag je je wel af wat November Music nou eigenlijk is: een festival voor muzikale alleseters of een festival als een restaurant waar je vooral goede rijsttafel kunt eten, maar dat klanten probeert te lokken met een grote pizza op het raam.

Voor die hardcore liefhebbers van eigentijdse genoteerde en conceptuele muziek is er gelukkig meer dan genoeg over, zodat de angst om iets te missen altijd aanwezig is. Maar op de Muziekroute, een dwarsdoorsnede van het aanbod met korte concerten door heel Den Bosch, merk je ook dat de kwaliteit nogal wisselt. Dat is niet per se slecht: een stuk mag mislukken. Tegenover elk werk uit 1790 dat we nog interessant genoeg vinden om te spelen, staan er duizenden die ons niets zouden doen – en door gespeeld te worden, kan een componist zich ontwikkelen.

Een van de positieve uitschieters was het optreden van violist Joshua Tavenier die dit jaar het Davina van Wely Concours (14-17 jaar) won. Daar maakte hij kennis met de muziek van Joey Roukens. Met pianist Peter Sluijs speelde hij in de Toonzaal twee van Roukens’ stukken: Riffs en Sarasvati. Spannend én vrolijkstemmend: die zien we vast nog terug.

Het festival duurt tot en met zondag, met als een van de ‘hoofdacts’ Bryce Dessner. Klassiek, maar ook een beetje populair: de bezoekers van buiten de nieuwenotenbubbel zullen hem vooral kennen als gitarist van rockgroep The National.