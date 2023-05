Van honingbij tot ‘killer bee’: drie podcasts over bijen voor Wereld Bijendag

Vroege vogels

Het gaat niet goed met de wilde bijen. Natuurprogramma Vroege vogels van BNNVara sprak erover met bijenonderzoeker Linde Slikboer. Zij vertelt dat er in Nederland ruim 360 soorten wilde bijen te zijn, met mooie namen als de ‘grote zijdebij’. Slikboer legt ook uit waarom zij uit principe geen honing eet. De naam van de aflevering geeft alvast een hint: Verdringen de honingbijen de wilde bijen?

De troost van de bijen

Zo gauw Koos zijn imkerpak aantrekt en de bijenkast opent is hij met zijn gedachten ‘helemaal in dat volk.’ Een prettig gevoel: ‘Alles wat er om je heen zit, valt van je af. Dat ben je kwijt, want je bent met dat volk bezig, en je bent één met dat volk.’ Dat is een troost, want Koos rouwt om zijn zoon. In radiodocumentaire De troost van de bijen vertelt hij erover aan Geert van de Wetering.

Echt gebeurd

Marike Maijers is revalidatiearts en een avontuurlijke reiziger. Zo maakte ze toen ze nog student was een reis door Zuid-Amerika. Dat leidde tot een levensgevaarlijke tocht op een boot door het Boliviaanse oerwoud. Met een alligator en een zwerm heel boze bijen, killer bees, zelfs. Gelukkig kan ze het navertellen, in de podcast Echt Gebeurd (aflevering 367).