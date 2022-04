Van het sterrenteam in de supergroep 3rd Secret verwacht je een beter album ★★☆☆☆

3rd Secret - 3rd Secret

Verrassing voor grungefans: maandag stond ineens het titelloze debuutalbum van 3rd Secret online, een Seattle-supergroep van een fors soortelijk gewicht.

Bassist Krist Novoselic (Nirvana), gitarist Kim Thayil (Soundgarden) en drummer Matt Cameron (Pearl Jam, Soundgarden) zijn de blikvangers. Verder treffen we Jon ‘Bubba’ DuPree (van hardcoreband Void en een andere grunge-supergroep met Matt Cameron: Hater) en twee zangeressen aan: Jennifer Johnson en Jillian Raye, die ook met Novoselic in Giants in the Trees zit.

Opnameleider was Jack Endino, befaamd grunge-huisproducer. Het moet een gezellige reünie zijn geweest.

Hier en daar horen we een Soundgarden-riff (I Choose Me) of -solo (Lies Fade Away) van onmiskenbare Thayil-signatuur, maar verder biedt 3rd Secret vooral vrouwenstemmen, folkrock en twaalfsnarige gitaar, waardoor het album de sfeer heeft van Led Zeppelin in pakweg The Battle of Evermore, maar dan veel minder memorabel, helaas.

Het samenzijn heeft geen liedje opgeleverd dat er echt uitspringt (Somewhere in Time komt nog het dichtst bij). Het blijft bij aanzetten, vaak uitgewerkt tot net wat te lange nummers.

Van dit sterrenteam hadden we toch meer verwacht.

3rd Secret 3rd Secret Pop ★★☆☆☆ Eigen beheer