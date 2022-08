Van het slijmerige Mona Lisa maakten Hoogovenrockers Kraaijeveld een daverende stamper

Plaathoes van de single Mona Lisa

Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?

Or is this your way to hide a broken heart?





Mona Lisa, Kraaijeveld (1971)

Menig brave muziekliefhebber moest in 1971 even slikken toen twee broers uit Santpoort-Zuid een bekend nummer van Nat King Cole in hun muzikale walserij stevig onder handen namen. De zoete wereldhit Mona Lisa werd door Frank en Arti Kraaijeveld omgebouwd tot een van de vlaggenschepen van de ‘Hoogovenrock’, een ruige, pompende donderslag.

Zoiets was niet eerder vertoond. De ode van Nat King Cole aan het schilderij van Leonardo da Vinci – ja, die glimlach – was sinds 1950 al talloze malen gecoverd, en niet door de minsten. Die andere King, Elvis Presley, waagde zich er in 1959 aan. Hier te lande gingen The Blue Diamonds, The Tielman Brothers en Marco Bakker met het nummer aan de haal.

En dat allemaal dankzij Jay Livingston en Ray Evans, een songwritersduo van allure dat Mona Lisa schreef voor Captain Carey, U.S.A, een avonturenfilm. Ze hielden er een Oscar aan over. Ze schreven ook de muziek voor Bonanza en Mr. Ed, respectievelijk series over een cowboyfamilie en een sprekend paard die in de beginjaren van de televisie ook in Nederland werden uitgezonden. Hun tweede wereldhit werd ook in een film gelanceerd, The Man Who Knew Too Much van Alfred Hitchcock. Doris Day maakte daarin goede sier met Que Sera, Sera, in 1957 een Oscarwinnaar.

Nee, dan Frank en Arti Kraaijeveld uit de gemeente Velsen. In de schaduw van de staalfabriek aan het Noordzeekanaal gooiden de broers er al sinds 1961 de beuk in, met de Bintangs. Nadat ze in 1970 tot hun verbijstering uit hun eigen band waren gezet, organiseerden ze een doorstart onder de naam Kraaijeveld.

‘Onze muzikale plannen waren duidelijk, we zouden meedogenloze gitaarmuziek gaan maken’, schrijft Frank Kraaijeveld in de bandbiografie Be Frank - 60 jaar Bintangs die vorig jaar verscheen. Op een onbewoonde boerderij in Beverwijk werd een oude Bintangs-song gereanimeerd, Mona Lisa. Platenmaatschappij Phonogram ging in zee met de nieuwe viermansband en strikte Boudewijn de Groot als producer. Toen De Groot in de oefenruimte Mona Lisa hoorde, wist hij genoeg, het nummer moest de single worden.

Vijf weken lang stond Mona Lisa in de top-40, Kraaijeveld had de gewenste steun in de rug. Het was, schrijft de oudste van de twee broers in Be Frank, een ‘hit die binnenkwam als een donderslag’. Het effect: ‘De optredens stroomden binnen’.

De Bintangs bestaan nog steeds, met bassist en zanger Frank Kraaijeveld, 77 inmiddels, in het middelpunt. In 1973 keerde hij terug in zijn band. Zijn broer Arti, bon-vivant, gitaarvirtuoos en beeldend kunstenaar, overleed in 2018. Tot op de dag van vandaag staat Mona Lisa op het repertoire van de Bintangs.

De muziekpers was een halve eeuw geleden al zeer te spreken over het nummer. De Telegraaf omschreef Mona Lisa als een ‘enorme giller’ en een ‘daverende stamper’. Dit in tegenstelling tot de versie die volgens de krant door Nat King Cole ‘uiterst slijmerig was vertolkt’. Daar was iets voor te zeggen.

