Van het geweldige The Bear 2 knapt je mensbeeld enorm op ★★★★★

Jeremy Allen White als chefkok Carmy Berzatto en Ayo Edebiri als zijn co-chef Sydney Adamu.

Aan het slot van onze vijfsterrenrecensie van The Bear, een van de beste series van 2022, schreven we dat er nog een hele wereld viel te ontdekken rond het restaurant van Carmen ‘Carmy’ Berzatto. Speelde dat eerste seizoen zich voornamelijk af boven de hete fornuizen van een lunchrestaurant in Chicago, waar het dwingende ritme van de keuken in contrast stond met verlies, hoop en ambitie, in het tweede seizoen vouwt de wereld van de serie zich open.

Veel meer dan een serie over een jonge topkok die het verlies van zijn broer achter zich wil laten door op een onwaarschijnlijke locatie een toptent te runnen, is het steengoede tweede seizoen van The Bear een ensembleprestatie waarbij de types van weleer allemaal hun eigen verhaallijnen krijgen, en een opmerkelijke stoet gaststerren (van Bob Odenkirk tot Olivia Colman en vele anderen) zich bij de cast voegt.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

De spanning rond de dagelijkse deadlines in een keuken, geregeerd door bestellingen en keukenwekkers, wordt in dit tweede seizoen vervangen door een project van een geheel andere orde. Carmy en zijn co-chef Sydney (de geweldige Ayo Edebiri) willen een nieuw restaurant openen. Hun belangrijkste investeerder is ‘oom’ Jimmy (Oliver Platt), een oude familievriend met niet al te duidelijke inkomsten. De rode draad is de race tegen de klok om openingsdag te halen. Obstakels zijn de condities van het pand, het ondoorzichtige lokale vergunningensysteem en de torenhoge ambities van Carmy en Sydney, waarmee ze zichzelf in de weg zitten.

De naderende opening zou je als de ritmesectie van deze belachelijk onderhoudende serie kunnen beschouwen, terwijl alle personages in overtuigende solo’s de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. In een aantal van de beste en ontroerendste afleveringen volgen we personages uit de oude, krappe lunchtent die proberen om een stap in hun culinaire carrière en daarmee hun leven te zetten. Keukenhulp Tina (Liza Colón-Zayas) krijgt de kans om chef van de keuken te worden en begint aan een opleiding. Dessertchef Marcus (Lionel Boyce) gaat stage lopen in een toprestaurant in Kopenhagen.

En in een van de sterkste episodes (aflevering 7: Forks) gaat ongeleid projectiel Richie, manager van het oude restaurant, op advies van zijn jeugdvriend Carmy stage lopen bij een toptent, waar hij tot zijn ergernis dagenlang niets anders doet dan vorken poetsen. Als dat lukt, promoveert hij naar lepels, wordt hem verteld. Ebon Moss-Bachrach vertolkt de route van frustratie naar zelfontdekking volkomen overtuigend, bekroond met een prachtige kleine scène als hij uiteindelijk de eigenaar van het restaurant (Olivia Colman) ontmoet.

Het sterkste aspect van de serie is de overtuiging dat deze personages stappen kunnen zetten. Nog meer dan het eerste seizoen lijkt de combinatie van spanning, wervelend camerawerk en montage, en een voortdurend realistisch en geestig script de basis voor het portret van een overtuigende wereld waar je je in wilt onderdompelen. Seizoen 2 van The Bear is een topserie, waarvan je mensbeeld enorm opknapt.

Na het enorme succes van het eerste seizoen meldde zich ongeveer elke acteur van naam om desnoods een eitje te bakken in de tweede serie. Het resulteert in de lange zesde aflevering (titel: Fishes), een flashback naar een spectaculair uit de hand lopend kerstdiner, met Jon Bernthal als de betreurde broer Mikey. Het is alsof Robert Altman terug op aarde was om de definitieve kerstepisode van een serie te draaien. Het geeft het achtergrondverhaal van Carmy en zijn familie veel meer diepgang.