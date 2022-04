Van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde theatermaker Jan Fabre: ‘Ik dacht dat ik een empathische kunstenaar was’

Uitvoering van 'Mount Olympus', een voorstelling van 24 uur van Jan Fabre. Beeld ANP / EPA

Hij is een boef, een man zonder binding met de hedendaagse maatschappij, een arrogante hedendaagse aristocraat. Maar hij kent zijn gebreken, en is zeker geen opperhoofd dat geen tegenspraak duldt. Hij is geen god en hij waant zich geen god.

Dat beeld schetste advocaat Eline Tritsmans vrijdag van haar cliënt, de Belgische kunstenaar Jan Fabre. Hij staat in Antwerpen terecht wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesterijen en machtsmisbruik bij zijn theatergezelschap, Troubleyn. Deze zaak is volledig ontspoord, er is een karikatuur van hem gemaakt, zei ze. Ze vroeg vrijspraak voor haar cliënt.

Tegen hem werd op 25 maart drie jaar cel geëist. Fabre zelf was ook op deze tweede zittingsdag niet aanwezig – vanwege hoog oplopende emoties, volgens zijn advocaat. Aan het slot werd een brief van zijn hand voorgelezen. ‘Ben ik te gedreven en te emotioneel als ik aan het werk ben? Ja’, schreef hij. ‘Ik dacht altijd dat ik een empathische kunstenaar was, ik kende mezelf niet goed genoeg.’

Giftig werkklimaat

Wel aanwezig was een deel van de elf danseressen die zich als slachtoffer hadden gemeld. Tegenover hun getuigenissen, waarin seks in ruil voor een solo of een beter contract een hoofdrol speelden, kwam de verdediging met een gezamenlijke brief van 163 (oud-)medewerkers die zich niet herkennen in het giftige werkklimaat dat bij Troubleyn zou heersen. Ze spreken van een creatief proces op basis van diep respect en wederzijds vertrouwen. Bovendien: wie besluit met Fabre te werken, weet dat het heftig kan worden. ‘If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen’, vatte de advocaat samen.

Bij de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de Vlaamse theatermaker speelt volgens de verdediging collaborative storytelling een grote rol. Dat betekent dat de slachtoffers hun verhalen met elkaar deelden en daardoor op elkaar gingen afstemmen. Dat zou tot selectieve herinneringen leiden; wat past bij de eigen opvattingen, wordt beter onthouden. Eenzelfde verweer had een half jaar geleden de Vlaamse tv-maker Bart De Pauw. Hij kreeg wegens seksuele intimidatie een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

De verdediging van Fabre verbaasde zich erover dat de eerste klacht terugging tot 2002, maar dat er al die tijd geen melding was gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Pas toen in 2017 een – volgens Fabres advocaten slecht uitgevoerd – onderzoek was gedaan naar seksisme in de danswereld, kwam de bewustwording op gang. De stroom zwol aan door een interview waarin Fabre zei dat er bij zijn gezelschap nooit iets gebeurd was, ‘jamais’.

Verjaard

Een flink deel van de andermaal zeven uur durende zitting werd ingeruimd om getuigenverklaringen te demonteren. Niet alleen zouden veel verklaringen zijn verjaard, ook zou de onderzoeksrechter slordig te werk zijn gegaan en zich veelal hebben gebaseerd op geschreven herinneringen, zonder de slachtoffers persoonlijk te ondervragen.

Asperge, Giraf, Canada, Prince of Sardinia, The Writer, Kikkerke – Fabre geeft zijn dansers graag bijnamen. Volgens justitie was dat om dansers te treiteren. De verdediging noemde het juist typerend voor de liefdevolle omgang bij Troubleyn. Om dat te onderstrepen, liet de verdediging beelden zien uit de repetities voor het 24 uur durende Mount Olympus, waarin te zien was hoe Fabre oplossingen zocht voor vermoeidheid en fysiek ongemak bij zijn dansers.

‘Geen zwijgcultuur, maar open omgang’, concludeerde de advocaat. ‘Alle clichés die ze over Fabre vertellen, zijn waar’, lacht Fabre zelf in zo’n fragment. Een groot deel van de dansers verliet voor het begin van de vertoning de rechtszaal.

‘No sex, no solo’

Centraal in de klachtenreeks is de kreet ‘no sex no solo’. Daarbij zouden fotoshoots een rol spelen waarin Fabre, buiten het gezelschap om, dansers vroeg voor erotische opnamen. ‘Dat die pervers zouden zijn, is van de pot gerukt’, vond de advocaat: Fabre deed een beroep op performers als model vanwege zijn werk als beeldend kunstenaar. Daar was niks geheims aan, zei de advocate, omdat de foto’s werden gepubliceerd in zijn tijdschrift Janus. Dat Fabre met wederzijds goedvinden seksuele relaties had met danseressen, daarover hoefde een rechter zich niet te buigen.

Van de kathedraal van Antwerpen krijgt Fabre vooralsnog het voordeel van de twijfel. Daar glanst, links bij de ingang, nog meer dan levensgroot het beeld van Fabre die een kruis balanceert op de palm van zijn hand. Op de website keert dat beeld terug bij de rubriek ‘Zoekend christen’.

De uitspraak volgt half mei.