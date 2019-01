Van Gogh Museum leent zijn Zonnebloemen niet meer uit

Senior restaurator Rene Boitelle legt uit wat er gerestaureerd is gedurende zes weken. Beeld EPA

Het Van Gogh Museum leent het beroemde schilderij Zonnebloemen niet meer uit. Het Amsterdamse museum heeft daartoe besloten na onderzoek naar de conditie van het schilderij en de materialen die Vincent van Gogh ervoor heeft gebruikt. Conclusie was dat, hoewel schilderij stabiel is, het ook te kwetsbaar is om te worden vervoerd. Vooral omdat het ‘zeer gevoelig is voor trillingen en veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur’, zoals directeur Axel Rüger liet weten.

Het schilderij werd sowieso maar spaarzaam uitgeleend. De laatste keer, in 2014, was aan The National Gallery om daar naast de Zonnebloemen uit de Londense collectie te worden getoond. Vincent van Gogh schilderde vijf versies van het thema. Ze zijn in musea over de hele wereld te zien, naast Amsterdam en Londen ook in München, Tokio en Philadelphia, en behoren tot het bekendste werk van de schilder.

Het exemplaar van het Van Gogh Museum, uit 1889, is uitzonderlijk omdat het aan de bovenzijde een toevoeging heeft: een geel geschilderd latje. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat Van Gogh het latje eigenhandig aan het schilderij heeft bevestigd. Blijkbaar kwam hij er al schilderend achter dat het oppervlak van het opgespannen canvas te klein was om alle bloemen er ruim genoeg op te krijgen.

Het schilderij in Amsterdam ondergaat nu een kleine restauratie en zal vanaf 22 februari weer op zaal hangen.