Van Gogh Museum koopt een werk met een bijzonder verhaal: Van Gogh bewonderde de maker, een middelmatig talent

Links: ‘Portret van Eugène Benon’ (1882) van de Franse schilder Pierre Puvis de Chavannes. Daarnaast hangt het portret dat Vincent van Gogh schilderde van zijn bevriende huisarts, Dr. Gachet. Beeld LNDW Studio

‘Voor mij is de volmaakte figuur nog altijd het mansportret van Puvis de Chavannes’, schreef Vincent van Gogh aan zijn broer Theo. Onderwerp van de brief uit 1889: het portret dat de Franse schilder Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824-1898) maakte van zijn vriend Eugène Benon, en dat Van Gogh een paar jaar eerder had gezien bij de Parijse galerie Durand-Ruel. Hij was er danig van onder de indruk geraakt. En gebleven.

Vorig jaar kreeg het Van Gogh Museum in Amsterdam de mogelijkheid het schilderij aan te schaffen. ‘We hebben hier een bucketlist van werken die we graag willen aankopen’, vertelt conservator schilderijen Lisa Smit. ‘Al een tijdje geleden had een collega van me gezegd: als dat ene portret van Puvis de Chavannes voorbij komt, moet je gelijk toeslaan. Ik krijg wel tien aanbiedingen per week in mijn mailbox. Vorig jaar zat deze ertussen.’

Verkoper blijft geheim

Het Amsterdamse museum liet het schilderij van Puvis de Chavannes op zicht komen. ‘Je wil het toch in het echt zien. Eerst onder niets verhullend tl-licht, daarna in een stemmiger ambiance op zaal, en tussen andere schilderijen om te kijken of het in de verzameling past.’

Overigens was de eerste reactie binnen het team van conservatoren en restauratoren niet alleen een enthousiaste, herinnert senior restaurator schilderijen René Boitelle zich. ‘Het doek zat onder een dikke laag oppervlaktevuil: nicotine, roetaanslag van kaarsen en de verwarming, en in de rechter revers zat een gaatje. Dat zwart hebben we er vanaf gehaald; het gaatje is gedicht en geretoucheerd. Het ziet er nu een stuk vriendelijker uit. Wat rest is de intacte, zij het wat vergeelde vernislaag. We gaan nog verder onderzoeken of we die eraf kunnen halen.’

Bij die eerste presentatie in het museum werd wel meteen duidelijk dat het museum het schilderij wilde aanschaffen, juist omdat het een ‘persoonlijke favoriet van Vincent van Gogh’ is, zoals het museum de aanwinst aanprijst. Uiteindelijke prijs: 1.150.000 euro. Smit: ‘Normaal zijn we daarover heel discreet, om de markt niet te veel te beïnvloeden.’ Wie de verkoper was, blijft wel geheim.

Uit het leven gegrepen

Blijft de vraag: wat zag Van Gogh nu eigenlijk in dit toch oubollige portret, gepenseeld door een schilder die niet als de meest vooruitstrevende wordt gezien? Wiens oeuvre van klassieke en mythologische thema’s in een wat matte stijl verre stond van de revolutie die Van Gogh zelf ontketende? En die bovendien in zijn eigen tijd ook niet bekend stond als een uitmuntende portrettist?

‘Vergis je niet’, wil Lisa Smit wel kwijt, ‘deze belegen, oude man in een blauwe stoel, lezend in een geel boekje, is veel eigentijdser dan je met de ogen van nu kan beoordelen. Dat de kaft van het boekje geel is, wijst erop dat het om moderne Franse literatuur gaat. Die werd destijds uitgegeven in gele paperbacks. Dat eigentijdse sprak Van Gogh aan. Ook de manier waarop de man door zijn bijziendheid de afstand tot de bladzijden moet inschatten, is ‘uit het leven gegrepen’, zoals Van Gogh aan zijn collega-kunstenaar Emile Bernard schreef. Alsof het een snapshot is.’

Meer dan in zijn landschappen zag Van Gogh, volgens Smit, de toekomst van de moderne schilderkunst in portretten. ‘In zijn Parijse jaren (tussen 1886 en 1888, red.) schilderde hij meer dan 25 zelfportretten, en ze zijn allemaal verschillend. Dat zegt wel wat over het belang van het experimenteren.’

Beeldreferentie

Wat de aankoop van Puvis de Chavannes voor het museum bovenal aantrekkelijk maakte: Van Gogh schilderde in het laatste jaar van zijn leven, 1890, tweemaal een portret van zijn bevriende huisarts, Dr. Gachet. En hij deed dat in een compositie, denkend aan hoe Puvis de Chavannes zijn vriend Eugène Benon op het linnen had gezet: diagonaal, met een bloemetje in de linkeronderhoek, tegen een blauwe achtergrond. Op een van de twee schilderijen zijn gele boeken te zien.

Lisa Smit: ‘Hij heeft het portret van Puvis de Chavannes niet gekopieerd, maar zich erdoor laten inspireren. Hij schilderde de dokter vanuit zijn herinnering aan Puvis. Het is een beeldreferentie. Hij had een enorm goed visueel geheugen en had bovendien veel kunst gezien, ook dankzij zijn eigen kunstverzameling die hij samen met Theo had aangelegd. Die bevatte veel portretten van tijdgenoten, maar ook van de generatie voor hem.’

Dat de nieuwe aanwinst nu evenwel niet wordt gepresenteerd op de expositie Van Gogh in Auvers in het museum, over de laatste maanden van Van Gogh, is een enorm gemis. Want op die tentoonstelling hangt wel een van de twee Gachet-portretten, als bruikleen uit het Musée d’Orsay in Parijs. Terwijl pas in januari volgend jaar Puvis de Chavannes’ portret van Eugène Benon op zaal te zien zal zijn, als de restauratie voltooid is, maar dokter Gachet weer terug naar huis is. Dat er van het tweetal een foto is gemaakt, is een schrale troost.