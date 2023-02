Van gele cake tot moksi alesi: de Surinaamse keuken is springlevend en wordt steeds populairder

Heri heri Beeld Anna Boulogne

Om de Surinaamse keuken te begrijpen, zegt Noni Kooiman (30), moet je Suriname begrijpen. Probeer maar eens te bedenken waarom vier continenten en zes bevolkingsgroepen een aandeel hebben in één nationale keuken. Een keuken die gerechten kent als cassavebrood, berlinerbollen, okrasoep, foe yong hai, samosa’s en nasi. ‘Het is raar’, zegt Kooiman, ‘dat juist Nederlanders vaak niet weten waarom de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname uitgerekend in Suriname terecht zijn gekomen. De Surinaamse keuken is een puur koloniale keuken.’

Noni Kooiman, dochter van een Creools-Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, woonde in haar vroege jeugd op het Surinaamse platteland. Voor haar kookboek Switi Sranan (‘lekker Suriname’ in het Sranantongo) ging ze terug naar het land van haar kinderjaren, ‘naar de geur van tropen en het oerwoud’, schrijft ze, ‘en die van masala en verse roti, van gebakken visjes, van kip op een barbecue, van geurige bouillon met veel citroengras en daarbovenop de geur van rijpe manja’s die pronken aan de honderden mangobomen die in Paramaribo voor de nodige schaduw zorgen’.

Geschiedenisles aan het fornuis

Haar boek heeft niet de gebruikelijke indeling van voor-, hoofd- en nagerechten, maar volgt de tijdlijn van de Surinaamse geschiedenis, beginnend bij de inheemse bevolking. Daar vond ze onder meer gerechten als atjoepo: gerookt bosvarken in cassavesap met zo veel madame-jeanettepepers dat de waarschuwing don’t try this at home op zijn plaats lijkt.

Europese, vooral Nederlandse kolonisten haalden tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika en, na afschaffing van de slavernij, arbeidskrachten uit Azië: Hindoestaanse, Javaanse en Chinese contractarbeiders. Het leverde een wereldmix op aan gerechten, zoals snert met pepers en zuurkool met rijst, en Surinaamse varianten van onder meer pindasoep, roti en bami – de laatste niet zelden gemaakt van spaghetti. Switi Sranan is een geschiedenisles aan het fornuis.

Door Kooimans keuken in Amsterdam-Noord trekt de warme geur van soep met citroengras – op het fornuis staat een grote pan bouillon voor saoto-soep te trekken. De Surinaamse saoto is familie van de Indonesische soto ajam, maar heeft net iets andere ingrediënten. Javaanse arbeiders die vanaf eind 19de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog naar Suriname kwamen, gebruikten vaak Zuid-Amerikaanse ingrediënten bij gebrek aan producten uit hun eigen land.

Nieuwe kookboeken en praktische kruidenmixen

Hoewel Nederland in vergelijking met omringende landen vlot is in het omarmen van exotische keukens – zeker als die voorbijkomen in de vorm van praktische kruidenmixen – bleef de Surinaamse keuken lang in de schaduw staan van bijvoorbeeld de Thaise, Japanse of Indonesische keuken. Sinds een paar jaar lijkt daar verandering in te komen. Naast Switi Sranan verschenen nog enkele Surinaamse kookboeken, waaronder Paramaribo van Judith Cyrus en Mijn Recepten van London Loy.

Daarnaast bracht de van oorsprong Surinaamse sterrenchef Soenil Bahadoer (van restaurant De Lindehof, twee Michelinsterren) vorig jaar een serie Surinaamse mixen en sauzen op de markt, en won cateraar Mavis Hofwijk uit Amsterdam Zuidoost de prijs Het Mes van Johannes, als ambassadeur van de Surinaamse keuken in Nederland.

Ondanks die groeiende aandacht blijft de Surinaamse keuken lastig te definiëren, al heeft de in Paramaribo geboren Hofwijk (83) een even simpele als adequate omschrijving: ‘De Surinaamse keuken? Dat is wat Surinamers lekker vinden.’ Oh Nederland, geef mij rijst met kousenband, zong de Surinamer Max Woiski jr. in de jaren zestig, maar dat heimwee-eten kan evengoed roti, pom of barra zijn, weet Hofwijk uit ruim veertig jaar kookervaring in de Bijlmer.

Pom pom pom Als één gerecht de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname verenigt, is het pom. Pom met kip en zoutvlees is het meest geliefd, maar er is ook pom met gehakt en vegetarische pom. Het gerecht is zowel verbonden met de Joodse als de Creoolse geschiedenis. Hoofdingrediënt is de geraspte, zetmeelrijke wortelknol van de tayer, een plant uit Latijns-Amerika. De subtropische tayerwortel is in Nederland ingevroren te koop.

Leren koken van je familie

Vanuit de keuken van haar cateringbedrijf Surinaams Buffet voorziet ze Amsterdam en verre omstreken van ruimhartige porties eten. Op de koelkast briefjes met bestellingen: pomkroketten, moksi alesi, kippasteien, bakkeljauw, gele cake. De basis kreeg ze ooit mee in de keuken van haar tante. ‘Er is geen traditie van geschreven receptuur in de Surinaamse keuken. Je leert koken van je familie, met overgeleverde recepten.’

Hofwijk heeft Creoolse en Chinese genen – haar meisjesnaam is Li Fo Sjoe. Opa van moederskant kwam uit Hongkong. Familierecepten zijn soms nauwelijks veranderd sinds ze mee-emigreerden naar Suriname. Ooit kookte Hofwijk Surinaamse tjauw min naar familierecept voor een groep Chinese artiesten die in Nederland was voor een optreden. ‘Iedereen begon te klappen. Het smaakte net als het eten dat ze kenden uit China, het gerecht wat daar chow mein heet.’

Creoolse knollen en bittere groenten

Hoewel ook Hindoestanen en Creolen thuis weleens bami maken of een banaan frituren – baka bana, de Surinaamse broer van de Indonesische pisang goreng – is een blik in hun pannen vaak genoeg om hun afkomst te herleiden. ‘Ik heb de indruk’, zegt Noni Kooiman, ‘dat iedereen thuis voornamelijk gerechten kookt uit zijn eigen cultuur. Mijn Creoolse vader kookt vaak met knolgewassen. Hij eet het liefst elke dag heri heri, een gerecht met zoete aardappels en bakkeljauw. De stevige aardse smaken hebben een Afrikaanse herkomst. De Javaanse keuken is frisser.’

Improviseren met beperkt beschikbare spullen hoort bij de Surinaamse keuken en veel ingrediënten moeten worden geïmporteerd – cassave, zuurzak en bananen bijvoorbeeld gedijen niet in het polderklimaat. Maar steeds meer groenten komen van de Nederlandse klei. Ron van Zwet (54), tuinder in Almere, begon tien jaar geleden overdekte volkstuintjes te verhuren in zijn (onverwarmde) kassen. Het liep storm, vooral met Surinamers. Op de Almeerse bodem ontstond al snel een eetbare jungle van sopropo, tajerblad, antroewa en bitawiri: heimweegroenten die voordien meestal moesten worden geïmporteerd.

‘Veel Surinaamse groentesoorten’, zegt De Zwet, ‘zijn naar de Nederlandse smaak te bitter. Denk aan de bitterheid van ouderwetse witlof, en daar dan het kontje van.’ Hij is de exotische gewassen inmiddels ook zelf gaan kweken, voor de verkoop. Met vallen en opstaan. ‘Niet alle groenten zijn genoeg veredeld om ze hier zonder problemen te kunnen laten groeien.’

Bakjes in de keuken, bordjes op schoot

De heimweefactor zit niet alleen in het eten en de ingrediënten. Typisch Surinaams: de bakjescultuur. Bij Mavis Hofwijk staan de bakjes hoog opgestapeld, en niet alléén omdat ze een cateringbedrijf heeft. Schalen en bakjes in alle formaten, afgedekt met folie of een deksel, en kartonnen dozen met gulle schotels verlaten haar keuken om bij de klant vaak zonder deftige tafeldekkerij te worden opgediend. Paramaribo zou Paramaribo ook niet zijn zonder de vele rotishops, straatstalletjes en warungs van kokende mama’s: eten dat mee naar huis gaat in maaltijdbakjes en ritselzakjes.

De Surinaamse eetcultuur is gul, informeel en gastvrij, zegt Noni Kooiman. Comfortfood met een bordje op schoot gaat ver boven haute cuisine. ‘In Suriname kan iedereen altijd mee-eten. Surinamers houden er niet van om netjes opgeprikt aan tafel te zitten. Als je met Kerst bij elkaar komt, gaat iedereen gewoon maar ergens zitten en pakt wat hij lekker vindt, er wordt gezellig gekletst, en er is altijd genoeg.’ Geen gefröbel met ingewikkelde garneringen, geen liflafjes, op wat tafelzuur of een sambal na.

Die losse sfeer hoort bij Surinaams eten als bruine bonen bij rijst. ‘Vaak is het: je buik vullen en klaar’, zegt sterrenchef Soenil Bahadoer (52). ‘Gastvrijheid en sociale verbinding worden belangrijker gevonden dan fine dining.’ Mede om die reden kent Paramaribo geen bloeiende gastronomische scene. ‘De redenering is: waarom zou je uit eten gaan als iedereen thuis goed kookt?’ Zelfs voor grote feesten wordt vaak gekookt door familieleden en bekenden. ‘Dat is vertrouwder dan gekocht eten.’

Surinaams in Brabant

Bahadoer woonde tot zijn achtste in Uitkijk, een dorp in de buurt van Paramaribo. Hij keek de Surinaams-Hindoestaanse kookkunst af van zijn moeder toen die zijn zus leerde koken. ‘Koken was niets voor jongens, vond men toen. Ik heb een taboe doorbroken.’ Hij volgde in Nederland een degelijke Frans georiënteerde koksopleiding en was in de leer bij onder anderen sterrenchef Cees Helder voordat hij in 1995 een eigen zaak opende in het Brabantse Nuenen.

Hij draaide zijn hand niet om voor beurre blanc of crème brulée. ‘Maar toen ik in 2004 mijn eerste Michelinster kreeg, dacht ik: waar ben ik mee bezig? Ik doe precies hetzelfde als ieder ander. Met mijn moeder ben ik toen gaan zoeken naar andere smaken, smaken uit onze cultuur.’ Sindsdien zijn zijn roots zichtbaar in het menu. Zeetong tandoori, patrijs met Surinaamse bloedworst: het is signature Soenil.

Er schuiven relatief veel Surinaamse gasten aan in De Lindehof, dat in 2014 een tweede ster kreeg. ‘Ze sparen ervoor en ze komen er speciaal voor naar Brabant. Ze vinden het mooi dat er elementen van hun eigen keuken terugkomen op de kaart. Laatst zei een Surinaamse gast: ik ken jou niet, maar ik ben supertrots op je. Dat is een groot compliment.’

Ook Mavis Hofwijk, de gulle koningin van de Surinaamse keuken, at eens in De Lindehof. ‘Het was heerlijk eten hoor’, zegt ze, ‘maar het was wel een beetje afgepast in porties.’

