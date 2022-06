Van geel hesje tot grijze roodstaart: zangvogels bootsen het geluid van protestleuzen na

Lotte Geeven, Echo Chant. Beeld Natascha Libbert

Geen gerechtigheid, geen vrede. De Engelse versie van deze zin, No justice, no peace, klonk in de zomer van 2020 overal in de straten van Amerikaanse steden. Het is al jaren de strijdkreet van Black Lives Matter-activisten. Nu, twee jaar na de protesten die volgden op de moord op George Floyd, hoor je de woorden bijna niet meer. Hoewel… Wie goed luistert kan misschien op East Lake Street in Minneapolis, het epicentrum van de protesten, nog een echo van de leus opvangen. Hoor die vogel, is het niet net alsof die scandeert? Zonder woorden, maar met dezelfde intonatie, hetzelfde ritme. Tu tu tu, tu tu. Tu tu tu, tu tu.

Deze spotlijster in Minneapolis en meer activistische vogels zijn te horen in de installatie Echo Chant van Lotte Geeven. In een donkere ruimte van Machinery of Me, in de bossen bij Arnhem, staat een grote tafel met daarop twaalf platenspelers in een cirkel. Op elke platenspeler ligt een witte grammofoonplaat die oplicht in het donker. Als in een estafette spelen de platenspelers om beurten hun platen af. We horen het gekras van een Incagaai op het dak van een hotel in Bogotà, een grijze roodstaart in Hong Kong en een fluitende zanglijster bij de Arc de Triomphe in Parijs. Allemaal plekken waar de afgelopen jaren luide en langdurige protesten plaatsvonden.

Protestgeluiden en geluiden van vogels die de geluiden nabootsen wisselen elkaar in de installatie af. Zo kun je er niet omheen. De roep van de zanglijster klinkt precies zoals de Black Lives Matter-activisten, en in het gefluit van de Parijse vogel herken je het fluitje van de gele hesjes.

Tegelijkertijd vraag je je tijdens het luisteren af: hoor ik dit niet alleen omdat ik het wil horen? Juist die twijfel is interessant. Echo Chant speelt zich af in een sluimergebied waarin dingen plausibel lijken maar niet volledig te verklaren zijn. Wat als vogels na een tijdje onze protestgeluiden overnemen? Je wil het vooral heel graag geloven.

De link die Geeven legt tussen dierengeluiden en mensen deed me denken aan een ander indrukwekkend geluidskunstwerk: The Great Animal Orchestra (2016) van Bernie Krause. Krause maakte geluidsopnamen diep in de natuur, waar dierengeluiden juist niet door de mens beïnvloed worden. Met behulp van lichtgolven laat hij zien hoe ieder dier, van krekel tot poema, een eigen plek in het geluidslandschap inneemt. Net als musici in een orkest. Bij Krause gaat het om de harmonieuze afstemming van dierengeluiden onderling, terwijl Geeven je de samenklank van dieren- en mensengeluiden laat ervaren.

Vogelgezang was er ver voordat er mensen waren, en zal waarschijnlijk, hopelijk, ook nog klinken lang nadat wij van de aardbodem zijn weggevaagd. Wie weet is de Black Lives Matter-leus tegen die tijd wel overgedragen van spotlijster op spotlijster, en onderdeel geworden van het vaste repertoire.

Zo ver is het gelukkig nog niet. Tot die tijd blijven er mensen bestaan die luid en duidelijk roepen om een betere wereld en zullen er stemmen zijn die dat geluid korte tijd versterken, om daarna weer te verstommen. Zo ging het met Black Lives Matter: even was racisme het gesprek van de dag, nu is het voor de meeste mensen weer een van vele onderwerpen. Dankzij Lotte Geeven is er nu de troostrijke gedachte dat het geluid uit de protesten toch door blijft klinken. Niet alleen in het werk van mensen die het gesprek voortzetten, ook in het gezang van de vogels die hun stemmen laten nagalmen.