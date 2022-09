Van experimentele afkickkliniek in Californië tot geschifte sekte

Podcast The Sunshine Place over Synanon, een Amerikaans drugsafkickprogramma dat uitgroeide tot een gevaarlijke sekte.

Als Paul Morantz in 1978 wordt gebeten door een ratelslang die in zijn brievenbus is verstopt, weet hij direct wie hem dood wil hebben: ‘Synanon did it.’ De advocaat uit Los Angeles voert rechtszaken namens oud-leden die hun kinderen willen bevrijden uit de gelijknamige sekte. Tegen de tijd dat de ratelslang voorbij komt in de Amerikaanse podcast The Sunshine Place, kijk je echt nergens, maar dan ook nergens meer van op.

Synanon begon in 1958 als experimentele afkickkliniek in Santa Monica. Heroïneverslaafden kickten er van de een op de andere dag af. De media spraken vol bewondering over the miracle on the beach, het wonder op het strand. Grondlegger is Charles E. Dederich (1913-1997), alias Chuck, een alcoholist die het licht zag. Geen drugs en alcohol, geen geweld: dat zijn aanvankelijk de grondregels.

Het ‘geheim’ achter het succes is de Synanon Game. In groepsgesprekken maken de leden elkaar uit voor rotte vis en verwijten ze elkaar van alles en nog wat. Daarna volgt de verzoening. Die catharsis blijkt de zucht naar drugs te verdrijven. Synanon groeit uit tot een alternatieve gemeenschap met tweeduizend leden op vijf locaties.

Synanon gaat ook kinderen opvangen die anders in een jeugdgevangenis zouden eindigen. Ze worden op militaire wijze gedrild in de ‘punksquad’. Maar de organisatie heeft totaal geen verstand van jeugdzorg, het zijn voormalige junks die de kwetsbare kinderen moeten helpen.

Synanon groeit uit tot een miljoenenbusiness én een religie. Maar in de jaren zeventig komt het geprezen afkickmodel te boek te staan als de ‘kooky cult’, de geschifte sekte. Chuck Dederich wordt militant en paranoïde. Als hij zelf geen kinderen meer wil, dwingt hij de vrouwen tot abortus en de mannen tot sterilisatie (in een weekend laten 200 mannen zich ‘helpen’). Als zijn eigen vrouw overlijdt, dwingt hij álle koppels te scheiden en een nieuwe partner te zoeken (en ook dat gebeurt).

Geweldloos blijft het evenmin. Een zwaarbewapende militia, de Imperial Marines, weet wel raad met afvalligen en met lastige advocaten als Paul Morantz. De podcast is (terecht) vergeleken met de Netflix-serie Wild, Wild Country over de Indiase goeroe Bhagwan.

The Sunshine Place vertelt het krankzinnige verhaal van Synanon door de ogen van een groot aantal oud-leden. Velen danken hun leven aan het rigoureuze afkickprogramma waar het allemaal mee begon, maar zijn ook totaal gehersenspoeld door Chuck. De podcast is geproduceerd door de Amerikaanse acteur Robert John Downey jr (die zelf ook een aardig afkickverleden heeft, maar nooit bij Synanon zat). Het verhaal is razend spannend en de afloop verbijsterend.