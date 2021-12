Van exclusief clubhuis naar verlaten chatrooms: waarom ging het mis bij audio-app Clubhouse?

Het was de internetsensatie van de tweede lockdown: audio-app Clubhouse. Beroemde acteurs en gewone mensen laafden zich er aan het gevoel dat ze in een onlinekroeg stonden. Waarom is iedereen weer weg?

Wie herinnert zich Clubhouse nog? Begin dit jaar hield die audio-only app – een soort samenkomst van Facebook en de voicemessage, een soort openbare podcast – ons nog massaal in de ban. Supersterren als Elon Musk en Oprah zaten er meteen op, net als MC Hammer, Lindsay Lohan en Roger Stone. In Nederland volgden acteurs Achmed Akkabi en Georgina Verbaan, voetballer Wesley Sneijder en influencers Kaj Gorgels en Gwen van Poorten al snel.

En ja, ook ik meldde me meteen aan, onder het mom van journalistieke interesse – om er later een stuk over te schrijven voor de Volkskrant. Even was er weer sprake van zien en gezien worden in een tijd zonder borrels, premières of boekpresentaties – of nou ja, horen en gehoord worden dan.

Binnen Clubhouse kon je praten in rooms, openbare of besloten digitale kamers, waarin iedereen zomaar kon deelnemen aan het gesprek. Om toegang te krijgen tot de app moest je worden uitgenodigd door een bestaande gebruiker – op een bepaald moment werden invites op eBay voor 400 dollar aangeboden.

Clubhouse vormde aan het eind van de tweede lockdown een kortstondig moment van verlichting in de vorm van onlinevermaak. Oké, we konden al maanden niet naar het café, maar hier was Clubhouse, soort kroeg in tijden van sociale drooglegging. Een plek om met bekende en minder bekende mensen te praten over werkelijk alles.

Inmiddels lijkt die onlinekroeg uitgestorven. Als ik de app open, zie ik geen van de eerdere stamgasten. Van mijn eigen contacten – ik volg tweehonderd mensen, variërend van collega-journalisten tot Hollywoodster Jared Leto – is zo te zien niemand actief. Als ik dan maar op een willekeurige room klik waarin ik niemand ken – een gesprek over coaching en winnaarsmentaliteit – hoor ik alleen ruis, en daarna een mannenstem die van heel ver lijkt te komen: ‘Verstaan jullie mij nu wel weer? Hallo?’

Verveling

Uit een kleine rondgang langs mijn eigen (digitale) omgeving, blijkt dat zo’n beetje iedereen die begin dit jaar op de app rondhing daar weer weg is. ‘Ik kom er nooit meer’, zegt actrice Anna Drijver – afgelopen februari nog heel enthousiast over de app. Schrijver en presentator Cesar Majorana schreef begin maart een jubelcolumn in de VPRO Gids over het platform, dat volgens hem een verfrissend alternatief kon bieden aan de vier digitale grootmachten: Amazon, Apple, Facebook en Google. ‘Zelden zo ongelijk gehad’, zegt hij nu. Ronald Giphart, veel geziene Clubhouse-gast in de hoogtijdagen, hield het na drie weken alweer voor gezien. ‘De verveling begon toe te slaan.’

Begin dit jaar was Clubhouse een van de populairste socialemedia-apps in de Apple store. Alleen al in de maand februari werd de app wereldwijd 9,6 miljoen keer gedownload. Een paar maanden later werd de geschatte waarde van de app bijgesteld van 1 naar 4 miljard dollar. Het aantal medewerkers groeide van acht tot vijfentachtig man tussen februari en nu.

Ondertussen daalden de populariteitscijfers meteen na die piek in februari hard: in maart werd de app 2,6 miljoen keer gedownload, een daling van zo’n 370 procent. In april waren er nog maar 900 duizend downloads over. Het aantal actieve gebruikers nam net zo snel af: in Engeland waren dat volgens de data-app Annie in februari 550 duizend en nog maar 160 duizend in september. En hoewel Clubhouse momenteel geen openheid over de cijfers wil geven, lijkt eenzelfde trend in zo’n beetje de hele wereld op te gaan. Wie vandaag ‘clubhouse’ googlet, krijgt vooral analyses over de vraag hoe de app zo snel aan populariteit heeft kunnen inleveren.

Inmiddels hangt Clubhouse in de ranglijst van de Nederlandse Apple store ergens rond de dertigste plaats van de socialemedia-apps, omringd door communicatie-apps voor zorgmedewerkers en de app van lijstje.nl - hét online verlanglijstje!

Snel rijk worden

De exclusieve onlinekroeg is veranderd in een uitgestorven, aftands buurtcentrum. ‘De enige keer dat ik terug kwam, was tijdens de socialemediablackout’, zegt Anna Drijver over die ene avond in oktober dat we niet konden instagrammen en whatsappen. ‘Iedereen wilde praten over wat er aan de hand was, dat kon alleen daar.’ Clubhouse voelde niet meer als de place to be van voorheen, eerder als ‘een tankstation waar we samenkwamen omdat al het andere dicht was.’

Wat Drijver opviel: de app leek volledig overgenomen door de thema’s ‘snel rijk worden’ en ‘snel gelukkig worden’. ‘Dus ofwel bitcoins, ofwel coaching en soulsearching’. Cesar Majorana heeft hetzelfde idee: volgens hem ging het binnen een paar weken op Clubhouse alleen nog maar over ‘covid of crypto’, en anders ‘over het feit dat het te veel over crypto en covid ging’. Hij denkt erover de app van zijn telefoon te verwijderen.

Clubhouse lijkt inderdaad in niets meer op de omgeving die ik aantrof toen ik er in februari van dit jaar voor het eerst rondkeek. Destijds hadden de rooms vooral het karakter van ‘ongedwongen babbelen’ – er waren groepjes waar je ’s ochtends kon inchecken voor een praatje tijdens het wandelen; rooms met onderwerpen als dieren opzetten of geurkaarsen maken; er waren speciale ‘borrelgroepjes’ rond de klok van vijf.

Nu zie ik als eerste een room voorbijkomen met als onderwerp ‘hoe krijg je meer engagement op Instagram?’ en een room waar je je eigen bedrijf kunt pitchen aan investeerders. Er is een ‘huiskamer voor accountants’ waar het nieuwste AFM-rapport besproken wordt. Bij de rooms die ‘speciaal voor mij’ geselecteerd zijn – aan de hand van mijn datagegevens, vermoedelijk – zit onder andere een room waar je kunt leren daytraden en eentje waar je kunt leren ‘afvallen vanuit liefde voor je lijf’, twee dingen waarin ik niet erg geïnteresseerd ben. En er is een room over duurzame mode, maar die is dan weer gesponsord door Adidas.

Waar de app voorheen een samenkomst was tussen creatievelingen, wordt Clubhouse momenteel gedomineerd door accountants, cryptohandelaren en motivational speakers. Zelfs Bas Smit – ondernemer, mega-influencer en destijds een van de eersten op de Clubhouse-trein – is nergens meer te bekennen.

Online wemelt het van de verklaringen van de razendsnelle rise and fall van de app. Clubhouse zou te snel te veel nieuwe features hebben toegevoegd, waardoor de app onoverzichtelijk werd. De nieuwigheid van audio-only ging er ondertussen bijzonder snel af, omdat vrijwel elk ander sociaal medium ook een audiofunctie introduceerde. Clubhouse zou vervolgens zijn exclusiviteit verloren zijn door in juli te besluiten de app open te gooien voor iedereen, waarmee het van een besloten clubhuis veranderde in iets wat leek op een internationaal digitaal schoolplein. Elon Musk en Oprah waren tegen die tijd allang weg, natuurlijk.

De meest aannemelijke reden voor de – voorlopige – teloorgang van Clubhouse is denk ik de algehele verveling. Clubhouse betekende voor veel mensen de zoveelste poging om iets van het leven te maken in tijden van pandemie, een mogelijke onlineoplossing voor alles wat we misten door de lockdown. Maar zoals met elke digitale vervanging voor de echte ervaring – het onlinetheater, de liveverbinding met een dj, de borrel via Zoom – kwamen we er al snel achter dat deze schermvariant van het oude normaal vooral een veel minder leuke versie van het echte leven was.

Met de populariteit van Clubhouse stierf de hoop op een onlineoplossing voor alles wat we missen door de coronamaatregelen. Niemand leeft meer in de illusie dat er zoiets kan bestaan als een digitale kroeg. De enige app die momenteel garen lijkt te spinnen bij de coronamaatregelen is Amigos, waarmee je kunt zien waar nog huisfeestjes gegeven worden. Tijdens de eerste twee weken van de avondlockdown steeg het aantal gebruikers van 109 duizend naar 184 duizend. Wekelijks schijnen er via de app zo’n zevenduizend illegale coronaraves georganiseerd te worden. Op Clubhouse hoor je daar ondertussen helemaal niemand over.