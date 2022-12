Van eeuwige bijrolspeelster naar leading lady. Wat maakt actrice Janni Goslinga zo goed?

Janni Goslinga (in het blauw) in 'Scenes uit een huwelijk'. Beeld Jan Versweyveld

Ontdaan strompelt Janni Goslinga de auto uit, haar ene voet volledig in het gips. Als ze haar regisseur Ivo van Hove en haar collega-acteurs ziet, barst ze in tranen uit. Ze komt net uit het ziekenhuis en vertelt dat haar voet gebroken is tijdens de repetities van de voorstelling Age of Rage. Dit is een van de meest dramatische scènes in de documentaire Twee mannen waarin Ivo van Hove en zijn vaste scenograaf Jan Versweyveld tijdens die repetities worden gevolgd. Goslinga gaat ervan uit dat ze niet meer kan meedoen aan deze intense voorstelling waarin gedanst, gezongen en veel gerend moet worden. Maar Van Hove bedacht een oplossing: Goslinga speelde in een rolstoel. Het was even omschakelen, maar het lukte wonderwel.

Janni Goslinga (53) is al 27 jaar in vaste dienst van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), voorheen Toneelgroep Amsterdam. Jaar in jaar uit speelt ze daar in talloze voorstellingen, altijd goed, niet altijd opvallend. Maar dit jaar lijkt ineens haar oogstjaar: voor haar hoofdrol in de voorstelling De dokter werd ze genomineerd voor de Theo d’Or en op 9 december krijgt ze de Mary Dresselhuys-prijs 2022, een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een acteur of actrice. Eerdere winnaars waren onder anderen Fedja van Huêt, Jacob Derwig, Steef de Jong en Beppie Melissen.

Wie is Janni Goslinga precies? De stille kracht van ITA? De actrice die liefst uit de schijnwerpers blijft? Of de actrice die nu echt goed op stoom komt?

Te bescheiden

Dat allemaal een beetje, maar vooral dat laatste, zegt haar collega Marieke Heebink. ‘Janni is iemand die met de jaren ongelofelijk is gegroeid. Een soort stoomwals die nu ook zichtbaar voor iedereen op gang is gekomen, waardoor ze nu een van de leading ladies in ons gezelschap is. Dat bleek in De dokter maar ook in Age of Rage was ze geweldig.’

Ivo van Hove, algemeen directeur van ITA, heeft haar in veel voorstellingen geregisseerd. Hij noemt haar een ensemble-actrice pur sang, iemand die van onschatbare waarde is voor zijn gezelschap. Van Hove: ‘Ze voelt zich enorm verantwoordelijk voor de groep en ook voor de voorstelling. Toen ze door dat onnozele ongelukje haar voet brak, was ze bijna in paniek omdat ze dacht dat ze alles in de steek liet. Op vergaderingen wordt altijd naar haar geluisterd, ze dwingt respect af. Zij is het cement van ons ensemble.’

En ze is, zegt Van Hove, een actrice die het avontuur omhelst. ‘Lang geleden maakten we een voorstelling van Aernout Mik zonder tekst – veel acteurs vonden dat doodeng, omdat ze hun houvast kwijt waren. Janni en Joop Admiraal vonden het fantastisch. Wat ook zo goed is: ze durft gevoelens te spelen zonder dat het sentimenteel wordt, dus zonder onnodige uitvergroting.’

Collega-acteur Hans Kesting: ‘Janni staat met beide benen op de grond – what you see, is what you get. Ze is volkomen betrouwbaar en altijd verstandig. Bijna te bescheiden misschien, terwijl bescheidenheid niet altijd goed is in het theater. Ik zou haar in haar acteren iets meer losheid willen toewensen. Hoewel dat wel een beetje aan het veranderen is, gelukkig.’

Janni Goslinga in 'Age of Rage' (ITA) Beeld Jan Versweyveld

ITA en Toneelgroep Amsterdam hebben altijd een aantal spelers in huis gehad die een boegbeeld waren. In het verleden waren dat onder anderen Kitty Courbois en Annet Nieuwenhuijzen, later Halina Reijn, Chris Nietvelt en Marieke Heebink. Al die tijd is Goslinga in haar vele rollen onderdeel van hun succes geweest. Want er zijn, naast haar recente rollen in Age of Rage en De dokter, behoorlijk wat andere rollen waarin zij opviel. Memorabel zijn Scènes uit een huwelijk, In ongenade naar het boek van Coetzee en haar onvergetelijke Masja in Tsjechovs Meeuw .

Vaak waren dat producties van gastregisseurs als Thomas Ostermeier en Luk Perceval; ook Eric de Vroedt, inmiddels artistiek leider van Het Nationale Theater in Den Haag, regisseerde haar een paar keer. Zoals in A Streetcar Named Desire (2008) van Tennessee Williams. Voor haar rol van Stella won ze een Colombina (beste bijdragende vrouwenrol) – haar eerste echte prijs.

De Vroedt: ‘Ik was in die tijd best dominant in wat voor speelstijl ik wilde en die stijl was nogal hyper. Janni werkte daar voluit aan mee. De keren dat ik haar heb geregisseerd viel het me op dat ze het leuk vindt om volop te kunnen transformeren, met pruiken op en zo. In Koningin Lear speelde ze een geweldige nouveau riche-vrouw. Als actrice is ze ontvankelijk voor ideeën van de regisseur en tegelijkertijd gaat ze daar dan eigenzinnig mee om – voor mij is dat de ideale combinatie.’

Janni Goslinga komt uit een artsengezin en haar broer Juda is ook acteur. Ze missen geen voorstelling van elkaar, geven elkaar feedback en als het moet ook commentaar. Zij koos onomwonden voor het theater, hij is veel meer in films en tv-series te zien.

Artsengezin

Juda Goslinga: ‘Van huis uit hebben we de liefde voor theater meegekregen. De broer van mijn moeder is regisseur Pieter Kramer, hij kwam veel bij ons over de vloer. En met hem artiesten als Loes Luca. Wij gingen vaak naar zijn voorstellingen en die maakten veel indruk. Janni wilde op haar 6de al aan het toneel, en is na de toneelschool meteen bij Toneelgroep Amsterdam terechtgekomen. Ze is daar een echte teamspeler en dat betaalt zich nu uit: haar kwaliteiten worden steeds meer onderkend. Toen ze dit jaar voor de Theo d’Or werd genomineerd voelde dat echt alsof alles samenkwam: de ambachtsvrouw die ze in 27 jaar is geworden, haar intelligentie, en de gelaagdheid die ze in De dokter kon leggen als dochter van onze ouders.’

Regisseur van De dokter is de Engelse theatermaker Robert Icke. Het was de eerste keer dat hij met Goslinga werkte: ‘Het personage dat ze in dit stuk speelt, staat constant onder hoogspanning, ze bevindt zich voortdurend in een warzone. Janni speelde dat met een bepaalde verwondering, maar ook vastberaden. In Londen werd die rol gespeeld door Juliet Stevenson, en ik was benieuwd of het ook met Janni zou lukken. Ze heeft me door haar rolopvatting enorm verrast. Helaas kon ik niet bij de première zijn. Al vrij snel stond een collega van haar op mijn voicemail: ‘Janni was fantastisch, next level.’’

Komende week is Janni Goslinga bij ITA opnieuw te zien in Age of Rage. Je zou verwachten dat ze nu helemaal los kan gaan, met dansen en rennen en al. Maar nee: besloten is dat ze in die rolstoel blijft. Waarom eigenlijk? Van Hove: ‘Ze speelt Hekabe en dat is een oorlogsslachtoffer. Die noodgedwongen rolstoel bleek een vondst en iedereen vond het prachtig. Janni ook.’