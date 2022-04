Van een leegstaande Scapino tot een kapel: de locaties van festival STRP zijn veelzeggend, maar ook versnipperd ★★★☆☆

De Iraans-Nederlandse Sevdaliza heeft een robot van zichzelf in een nis geplaatst in de kapel Domusdela. Beeld Hanneke Wetzer

Het Eindhovense festival voor multimediale kunst STRP heeft van de nood een deugd gemaakt, en een grootstedelijk probleem zelfs tot kunst verheven. Voorheen werd de meerdaagse gehouden in het Klokgebouw op het Strijp-S-terrein aan de rand van de stad, en konden kunstenaars, installatiemakers, muzikale acts en publiek rondwandelen in een eensgezinde bubbel van kunstzinnigheid.

Hoe inspirerend die festivals ook waren, tot aan corona: de organisatie wilde iets anders. Veel Eindhovenaren wisten gedurende de voorgaande edities nauwelijks dat er een grootschalig kunstenfestival gaande was, ontdekte STRP. En vermoedelijk vond ook de gemeente dat de kunst meer naar het stadcentrum moest worden getrokken, zodat een gevarieerder publiek er kennis van kon nemen.

Winkelcentra

Dit jaar huist STRP in een kapel, een kerk, een zalencentrum naast een hotel en vooral: in twee winkelcentra die hun beste tijd lijken te hebben gehad. In een flink aantal leegstaande winkelpanden in Heuvel en Piazza zijn nu installaties opgebouwd. Dus kan het bij STRP 2022 zo zijn dat je in een kille, lege winkel naar een werk staat te kijken over de roofbouw op de aarde, terwijl achter je winkelende mensen koers zetten naar een dameskledingzaak met de naam Paprika, waar de voorraad er dezer dagen uitvliegt voor de helft van de prijs.

Het werk communiceert met de omgeving, meer dan voorheen in het Klokgebouw. In winkelcentrum Piazza is door het collectief Cream on Chrome een aandelenbeurs voor de ecologie gebouwd, inclusief beeldschermen met stijgende en dalende koersen. Je kunt achter een scherm gaan zitten als handelaar in het Afrikaanse ecosysteem en bijvoorbeeld investeren in olifantengras. Daarna stijgt het aandeel olifant, omdat een olifant nu eenmaal graag olifantengras eet. Maar verderop in het diagram zie je andere soorten kelderen.

Het werk wil speels laten zien hoe complex onze ecosysteem is, en hoe desastreus het is als we als malloten investeren in één monopolist, die vervolgens alles kapotmaakt. Het is een kritiek op consumentisme en kapitalisme, in een winkelcentrum waar de utopie van eeuwige welvaart en voortdurend economisch welbehagen na twee jaar pandemie ook wel zo’n beetje uit elkaar is gespat.

Indrukwekkend is het werk Last Grain of Sand van de groep Post Neon, ook in het Piazza. Rond de beklemmende laatste toespraak van de Britse geoloog en zandexpert Michael Welland (hij overleed in 2017) is een angstaanjagende virtual-realityvoorstelling gemaakt waarbij je als nietig mens in een duizelingwekkende afgrond wandelt. Intussen hoor je de alarmerende teksten van Welland, die stelt dat de mens ten dode is opgeschreven als die geen betere relatie opbouwt met de grondstoffen die hem helpen overleven.

Toekomstbeeld

De curatoren hebben een consistent programma gebouwd rond de klimaatproblematiek en eventuele technologische oplossingen, zoals een voortbestaan in digitale data. In de prachtige kapel Domusdela heeft de Iraans-Nederlandse Sevdaliza een robot van zichzelf in een nis geplaatst, met een bewegend en eng realistisch gezicht op een torso van ademend metaal. Rond haar hoofd, dat je steeds scherp aankijkt, zien we filmbeelden van liposucties, Braziliaanse butt lifts en andere chirurgie, terwijl de stem van de zangeres zingt over de perfecte vrouw. Sevdaliza zelf heeft de onmogelijke taak perfect te zijn overgedragen op haar alter ego, lijkt de boodschap. Zodat de maker kan doorgaan met zichzelf zijn?

Toch is de versnippering van het festival over zo veel plekken, waarnaar je soms lang moet zoeken, niet bevorderend voor de impact. Je mist het creatieve rumoer van het Klokgebouw, van al die makers in één kolossale ruimte vol uitdagend werk. De intensiteit van de projecten wordt toch wat minder als je een voormalige Scapino moet binnenwandelen om er naar vier beeldschermen te kijken. Ook al zijn de ramen afgeplakt tegen de overdaad aan binnenvallend winkelcentrumlicht.

Huwelijk in de kerk

In het Klokgebouw programmeerde STRP altijd grote namen uit de elektronische muziek, met publiekstrekkers als Underworld. Deze editie is ook de muziek verspreid over meerdere locaties in het centrum, van The Kingstonian tot het Muziekgebouw. In de Paterskerk speelt zaterdagavond de IJslandse singer-songwriter Jofridur Akadotir met de Britse componist Kieran Brunt en de Belgische cellist Benjamin Glorieux, bij een zoektocht naar verbinding tussen klassieke muziek en elektronica. Alleen de locatie is al de moeite waard.