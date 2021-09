Van een kale plot weten de broers Zürcher een sensuele droomtrip te maken ★★★☆☆

Das Mädchen und die Spinne.

Lisa heeft een nieuw appartement. Een aantal mensen helpt haar verhuizen. Van dit kale plot maken de Zwitserse broers Ramon en Silvan Zürcher een sensuele, vervreemdende droomtrip. Moeder, buurvrouw, buurmeisje, klusjesmannen en vooral haar oude huisgenoot Mara: iedereen draait om elkaar heen, in het krappe nieuwe en het oude huis. Ze voeren gesprekken waarin niemand zegt wat hij of zij echt bedoelt; bijna altijd broeit er een ongrijpbare seksuele spanning in Das Mädchen und die Spinne.

Alles is even merkwaardig als doodnormaal, en nu en dan doorbreken de broers het tempo met een scène als een dans, op muziek, met close-ups van een pleister, een sigarettenpeuk, een stanleymes. Dingen vallen, of worden welbewust gesloopt. ‘Alles gaat kapot’, merkt Lisa op. Maar er ontstaan ook dingen. Een blik. Een aanraking. Wind tilt een vel papier op. Voyage, voyage. Intrigerend, voor wie zich openstelt.