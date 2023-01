Van een gezamenlijk potje tafeltennis naar de grote podia: de Haagse band Prins S. en De Geit gaat hard

Prins S. en De Geit: Marne Mie­sen (links), Daniël Ortgiess (midden) en Scott Beekhuizen. Beeld Nick Helderman

Als één plek de geboorteplek is van Prins S. en De Geit, dan is het wel Het Strijkijzer, de woontoren in het centrum van Den Haag. Voordat het Haagse trio vorig jaar met zijn dansbare electropop op Lowlands stond, vóór de uitverkochte clubtours en voordat uitzinnige Haagse fans al dansend de fundering van het Haagse poppodium De Zwarte Ruiter naar zijn grootje hielpen, woonde zanger Scott Beekhuizen (26) daar in een studentenflat op de vierde verdieping. Componist/gitarist Marne Miesen (43), die Beekhuizen uit de Haagse uitgaansscene kent, zit nog steeds op de vierendertigste. En de pingpongtafel in de gemeenschappelijke ruimte, dat is dan de kraamkamer van de Haagse band die met veel succes poëtische of hilarische teksten vlijt op een spijkerbed van elektronische beats. Want tijdens een potje tafeltennis in 2019 kregen de plannen van de Haagse band daar gestalte.

Eurosonic Noorderslag 2023 Het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) wordt van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 januari gehouden op diverse locaties in Groningen. Het programma belooft veel: zangeres Dua Lipa komt langs voor een lezing op het bijbehorende congres en de Spaanse pop wordt drie dagen uitgelicht, naast veel ander talent uit de rest van Europa. Op zaterdag speelt in de Oosterpoort de beste Nederlandse pop en wordt de jaarlijkse Popprijs uitgereikt.

Beekhuizen: ‘Vóór onze tafeltennissessies zijn Marne en ik voor de lol een keer het gelegenheidsduo The Turtleneck Twins begonnen. Maar dat was wel heel erg conceptueel.’

Miesen: ‘We zouden in coltruien optreden en droge Duitse teksten declameren op een electrobeat. Ken je die Technofax-sketch van Jiskefet? Dat, zeg maar.’

The Turtlenecks gingen maar één melige verjaardag mee.

Beekhuizen, op de bank op bezoek bij Miesen: ‘Ik heb in talloze bandjes gezeten op school maar ik was net afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht en had geen serieuze plannen om muziek te maken.’

Miesen: ‘Maar ik kan goed pushen.’

Instemmend gelach van Beekhuizen.

Buik vol van de edm-scene

Op aandringen van zijn medebandlid diepte Beekhuizen een van zijn oude teksten op: Nacht. Miesen, die ook werkt als muziektheatercomponist, deed daar een baslijntje onder. Het demootje ging naar Daniel Ortgiess (44), producer, electronicaman, de derde van het trio en al sinds hun kleuterjaren bevriend met Marne Miesen.

Miesen, ook op de bank, wijzend op zijn jeugdvriend aan de eettafel: ‘En hij hád al een wereldhit.’ De man die jaren vóór Prins S en De Geit scoorde als co-producer van de edm-hit Booyah van Showtek, neemt met bescheidenheid én een kanttekening de eer in ontvangst.

‘Ik had mijn buik vol van die edm-scene waarin iedereen maar naar elkaar zit te kijken. Er zit zo weinig creativiteit in. Zo gauw het te veel afwijkt van wat trendy is, durven platenlabels het niet aan. Ik was in 2019 echt toe aan een nieuwe uitdaging.’

Toen Ortgiess het demootje draaide in zijn studio, in het pand dat hij deelt met dj Ferry Corsten, was hij meteen enthousiast. Het geluid sijpelde door de muren en trok Ortgiess’ manager en Corsten himself aan. Die kwamen buurten met de vraag: ‘Wat ís dit?’

Beekhuizen nu: ‘Dit als artistieke uiting klopt voor mij helemaal. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld bij iets wat ik deed. Dit voelt zo eigen, van mij, van ons, voor elkaar.’

Ortgiess: ‘We zeiden nadat we onze derde demo in elkaar hadden geknutseld: volgens mij hebben we nu verkering.’

Wederom instemming in een ambiance van koffie, gevulde koeken en een loom uitgestrekte Duitse herder, Mario, die behoorlijk contrasteert met de foto’s van altijd stuurs ogende mannen met hun sinistere, dwingende, mechanische beat.

Blij in de kinderboerderij

Het vorig jaar uitgekomen debuutalbum Rood Staan Hard Gaan laat een brede waaier van elektronische dansmuziek horen waarin ook de tekst om aandacht vraagt. Ortgiess noemt de muziek ‘haast een tijdlijn van de genres die ik de afgelopen decennia tof vond’.

Beekhuizen schrijft de teksten, maar laat zich ook inspireren door ingevingen en uitspraken van Miesen en Ortgiess, die hij in een mapje vol ‘brainfarts’ bijhoudt. De regel ‘keiblij in de rij voor de kinderboerderij’ van de single Kinderboerderij komt van Miesen.

En ook al lijkt de bezongen, nauwelijks in te houden opwinding van de rij kinderboerderijbezoekers opvallend op die van de clubganger – ‘Geen tijd om te verspillen, kijk eens goed naar m’n pupillen’ –, het nummer gaat toch echt over die knusse minidierentuin.

Ortgiess: ‘Die single kwam uit na de lockdown waarin je helemaal niets meer mocht. De kinderboerderij was een van de eerste plekken die weer voor publiek opengingen.’

Dan verklaart gitarist Miesen, in zijn T-shirt met opdruk ‘best german shepherd dad ever’: ‘Ik ben dol op de kinderboerderij.’ Het ‘De Geit’-gedeelte van de bandnaam komt ook van hem.

Miesen, ontwapenend oprecht: ‘Geiten kunnen me echt, ja, ontroeren.’

Beekhuizen had dat ‘Prins S.’ al lang geleden bedacht. Die S staat voor Scott, maar je mag Prins S. ook lezen als Prinses. Want Beekhuizen is met zijn blonde sluike haar, zijn rijzige gestalte en paars gelakte nagels ook een beetje een androgyne verschijning. Een harmonieus geheel van extremen. Je hoort ook iets daarvan in de muziek.

Waar in de meeste dansmuziek zang niets meer is dan het centrale geluid dat richting geeft aan een track, gaat het bij de Haagse act ook werkelijk ergens over. Beekhuizen toont zich op het album een geestige en scherpzinnige verhalenverteller die in alledaagse typeringen sferen en situaties goed weet te treffen. In Nacht declameert Beekhuizen met de kalmte van een podiumdichter:

Er vliegen vogels door de lucht hier

Er kruipen slangen op de grond

Heeft iemand nog een drankje?

Ik heb een veel te droge mond

Drs. P

Zijn teksten leverden hem in recensies meermaals de vergelijking op met Spinvis. Wat Beekhuizen een enorme eer vindt, want hij bewondert de songschrijver die je met de meest alledaagse, nuchtere zinnetjes diep weet te raken. Drs. P is ook nooit ver weg. Diens basgitaar-klapsigaarrijmelarij echoot na als Beekhuizen op een een geselende gabberbeat onderzoekt wat er allemaal rijmt op ‘Kan Je Niet Maken’: kwaken, braken, strakke kaken, moeilijk doen over gedane zaken.

Opvallend: de nacht en het nachtleven figureren veel in Beekhuizens songs. Een belangrijke inspiratie?

‘Ja, ja, ja, ja absoluut. En met name de nachtcultuur van jongeren. Voor mij zit er een fantastische dualiteit in hoe ik de nacht ervaar. Aan de ene kant vervult die een haast religieuze functie in de manier waarop iedereen samenkomt op een plek om iets transcendents te ervaren en de rest van de wereld te vergeten. Maar dat lukt niet altijd. Soms voel je de buitenwereld, de alledaagse sleur ook aan je roes knagen.’

Daarom volgt op het album, na het hedonisme van Nacht, nog een stukje muziek waarop je de clubbezoeker kunt horen snikken op de wc terwijl de beats door de muren heen dreunen. En daarom zingt Beekhuizen in Als De Zon Opkomt ‘Geen ontkomen aan wat ik voor mezelf verzweeg/ Want nu op de fiets is mijn bagagedrager leeg.’

Maar als een tekstueel cliché zijn plek opeist laat Beekhuizen dat ook toe. De eerste regel van Zwarte Sneeuw is een schaamteloos en onomwonden ‘Ik hou van jou.’ Een liefdesverklaring aan collegabandlid Marne Miesen, die in maart vorig jaar een hersenbloeding kreeg en een tijd in coma lag in. Zwarte Sneeuw is een poging van Beekhuizen om zich in het duister van zijn vriend te verplaatsen.

Droom je over Star Wars

De dieren, over je vriendin

Denk je aan de oorlog

Of een vrolijke herinnering

Kippenvelmoment

Het was onzeker of Miesen na zijn revalidatie nog wel zou kunnen spelen in de band. Op het Uit Festival in Den Haag afgelopen zomer speelde de band het nummer voor Marne, die toen noodgedwongen even deel uitmaakte van het publiek. Kippenvelmoment. Op het YouTubefilmpje is te zien hoe Miesen en zijn vriendin samen naar de band kijken, terwijl zijn hand de hare zoekt.

Het gaat naar omstandigheden goed. En ook al gaat Miesen gewoon mee naar de optredens, hij heeft met zijn bandleden afgesproken dat hij op de bank in de kleedkamer blijft liggen als hij zich bij uiteindelijk toch niet zo goed voelt.

En dan heeft Beekhuizen nog een nummer geschreven over de periode dat Marne in het ziekenhuis lag. Vlaflip is nog niet uit, maar krijgt een plekje op de opvolger van Rood Staan Hard Gaan. Werpt de vraag zich op of Daniël met al die tekstuele aandacht voor Marne zich niet een beetje achtergesteld voelt. Na wat plagerige, quasi -empathische ‘aaahs’ roept Beekhuizen dat ze dat zeker nog eens gaan doen. ‘Over de knoppendokter, of nee, trucker Nico.’

Ortgiess: ‘Ik heb in de coronatijd 2,5 jaar als koerier gewerkt. Vreselijk was dat. Ik deed uit balorigheid maar imitaties van een trucker. Vandaar trucker Nico.’

Hij is blij van die baan af te zijn. Met de nieuwe muzikale verkering en een hervonden creatieve vrijheid heeft hij andere prioriteiten. Dus toen het koeriersbedrijf hem vertelde dat zijn contract niet werd verlengd, wierp hij één blik in zijn toeragenda en zei: ‘Da’s goed.’ De verkering op de bank lacht die beslissing van harte toe.