Van der Leeuw-lezing 2022 wordt uitgesproken door Susan Neiman

Susan Neiman Beeld Marlena Waldthausen

De 40ste Van der Leeuw-lezing zal op 4 november 2022 worden uitgesproken door de Amerikaanse filosoof en essayist Susan Neiman (67). Neiman studeerde aan de Harvard-universiteit en was hoogleraar aan Yale en in Tel Aviv. Sinds 2000 is ze directeur van het Einstein Forum in Potsdam, dat zich inzet om het intellectuele proces te democratiseren met lezingen en workshops van internationale denkers, die worden uitgedaagd om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te reiken. Neiman zelf houdt zich bezig met hoe mensen ermee omgaan dat de werkelijkheid niet overeenkomt met hun verwachtingen, ideeën van gerechtigheid en rationele idealen – in haar meest recente boek Wat we van de Duitsers kunnen leren betoogt ze dat de wereld veel kan opsteken van hoe Duitsland probeert in het reine te komen met het oorlogs- en Holocaustverleden. In een essay in deze krant spoorde ze Nederland in dat verband aan voort te maken met de verwerking van het koloniale verleden, dat van de slavernij in het bijzonder.

De Van der Leeuw-lezing is een initiatief van de stad Groningen, de provincie Groningen, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Stichting Martinikerk en de Volkskrant. Informatie over het krijgen van kaarten volgt in september.