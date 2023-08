Van de woning naar het werk gaat heerlijk op de Stromer ST7, maar het mag wel wat kosten

Stromer ST7. Beeld Stromer

Brede Pirelli-banden, ABS op het voorwiel, groot- en dimlicht, een claxon, een accu met een bereik van 260 kilometer en een elektrische versnellingsbak. Inderdaad, de nieuwste Stromer, de ST7, een speedpedelec, een snelle elektrische fiets die de 50 kilometer per uur bijna aantikt, begint steeds meer kenmerken te vertonen van een auto.

Blik heeft pedelecs weleens autovervangende voertuigen genoemd. Vooral voor woon-werkverkeer op afstanden tussen de 20 en 30 kilometer enkele reis is de snelle fiets een boeiend alternatief voor de auto. Als we dan ook nog de prijs in ogenschouw nemen, ís-ie al bijna een auto: de vanafprijs van de ST7 is 12.140 euro, als Blik ’m op maat zou mogen aankleden komen we al snel in de richting van 14 duizend euro. Ter vergelijking: de goedkoopste nieuwe auto van Nederland, de Hyundai i10, staat al voor ruim 15.600 euro in de catalogus.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Wie zich weleens op doorgaande fietspaden begeeft, kent de Stromers van de U-vormige dagrijverlichting en de volle vaart waarmee ze geruisloos voorbijstuiven. Ook deze ST7, de jongste van het Zwitserse fietsmerk, blijft maar net onder de 50 kilometer per uur. Dat kan dankzij een jofel rijwielgedeelte: een stabiel aluminium frame (in drie maten), brede banden, een fors stuur zonder draden of kabels, een onderhoudsvrije riemaandrijving en een precies schakelende versnelling van Pinion. Blik heeft eerder de loftrompet gestoken over deze bak, oorspronkelijk ontwikkeld door twee oud-Porsche medewerkers. De versnelling, die ouderwets kling-klang-kloingt, maar feilloos schakelt, telt twaalf niveaus, schakelt elektrisch, en doet dat, afhankelijk van de kracht die er op de pedaal wordt uitgeoefend, direct of na een tel rust. Een geheel automatische versnelling is onderweg als optie.

De onderhoudsarme riemaandrijving is standaard op de ST7.

Een van de echte vondsten is dat de Pinion bij stilstand, goed voelbaar in de pedalen, terugschakelt naar een vooraf ingestelde versnelling, zodat wegrijden altijd voorspelbaar en licht verloopt. Het instellen van de juiste versnelling gaat via de Stromer-app, waarin meerdere functies (zoals de gretigheid van de remmen) instelbaar zijn. Ook de statistieken, de aan gps gelinkte beveiliging en de pincode waarmee de fiets is te ontgrendelen, zijn hier te vinden.

De zware achterwielmotor: gewicht, maar ook aan de snelheid.

Op het piepkleine schermpje in de liggende buis is in maar drie menuutjes (leest Gazelle even mee?) alle de essentiële informatie voor onderweg te vinden, de rest van de wetenswaardigheden is verbannen naar de app.

Omni-display met meer dan genoeg informatie.

Opvallend is de felle koplamp, die bovendien over een grootlichtfunctie bleek te beschikken – sorry, tegenligger die nog ‘Je! Licht!’ mimede. Dankzij de enorme accu van 1.440 Wh heeft de fiets een actieradius van 260 km, voor wie aan de lichtste ondersteuning genoeg heeft. Blik houdt echter van doorrijden in de hoogste ondersteuning en moet het daarom doen met 100 tot 115 kilometer, wat voor de meeste woon-werkers betekent dat minder dan een keer per dag opgeladen hoeft te worden. De batterij is – weliswaar niet te tillen – uitneembaar, maar kan ook in de fiets worden opgeladen. Opladen vanaf leeg duurt 7 uur.

De claxon en het lichtknopje: met een beetje pech zet je per ongeluk het grootlicht aan bij het kiezen van het ondersteuningsniveau.

Mogen we ten slotte ook wat nadelen noemen? Het gewicht van de fiets is met 37 kilogram fors te noemen. In krappe fietsenschuurtjes is dit een nadeel. Het lange frame en de schuine hoek van de voorvork dragen weliswaar bij aan de rechtuitstabiliteit, maar blijkt in bochten een nadeel: het is lastig de fiets kort door de bocht te laten rijden.

De optionele Kinekt-zadelpenvering is de prijs van 245 euro meer dan waard.

Grootste ergernis ervoer Blik in de zithouding: een hoog zadel en een laag stuur, waardoor de berijder – uiteraard afhankelijk van framemaat en lichaamslengte – doorgaans voorover gebogen als een ronderijder zit. Dat leidt tot een geknikte nek en een blik die kort voor de fiets valt, wat bij hogere snelheden niet de beste plek is.

Het keiharde Brooks C17-zadel kan wat Blik betreft direct op Marktplaats.

Kleinere bezwaren gelden het zadel en de claxon. Het Brooks C17-zadel heeft een keihard zitvlak, maar is gemonteerd op de uitzonderlijk fijne zadelpenvering van Kinekt. Een vriend van Blik looft de C17, dus het is een smaakkwestie, maar uw redacteur van dienst zou ’m direct inruilen. Dat geldt zo mogelijk ook voor de claxon, waarbij personen in de wijde omtrek de neiging hebben stil te gaan staan – op zoek naar de herkomst van dit brandalarm. Als ook stadsbussen tegenwoordig een elektronische (tram)bel hebben, moet dat bij een fiets toch ook kunnen?

De 1.440 Wh-accu kan in de fiets blijven zitten om op te laden. Hij weegt bijna 7 kg. Beeld Stromer

Voor wie het stijve fietsframe trouwens te eerlijk is in het doorgeven van de stadse hobbels en andere oneffenheden onderweg, is er een optionele geveerde voorvork. Voor nog eens 990 euro begint deze pedelec dan het ideale woon-werkvoertuig te benaderen. Maar ja, die prijs. Het is tenslotte de prijs van een kleine tweedehandsauto.

Meerderheid pedelecrijders laat auto staan Een recente enquête onder vierhonderd pedelecfietsers lijkt uit te wijzen dat 80 procent van de snelle fietsers hun auto laten staan voor hun woon-werkverkeer. Het onderzoek van denktank de Kopgroep laat zien dat pedelecs intensief worden gebruikt: 96 procent doet het woon-werkverkeer ermee, bij tweederde van hen is de afstand meer dan 20 kilometer enkele reis en 80 procent rijdt minimaal drie dagen per week naar het werk. Een royale meerderheid van 68 procent trapt 5.000 kilometer per jaar weg en maalt daarbij (meestal) niet om slecht weer. Zie: snellefietser.nl