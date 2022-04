Van de vrouwelijke solisten zou je meer willen horen in de Johannes-Passion door het Koninklijk Concertgebouworkest ★★★☆☆

Mezzosopraan Catriona Morison zorgt voor het hoogtepunt met de aria ‘Es ist vollbracht’. Beeld Andrew Low

Het begint goed: de brommende golfslag in de strijkers trekt je mee de diepte in, terwijl de houtblazers erboven zweven, steeds hoger en harder. Ferm maar beheerst klinken de woorden ‘Herr, unser Herrscher’ uit het openingskoor van Bachs Johannes-Passion vrijdag door het Amsterdamse Concertgebouw.

Andrew Manze, die invalt voor de zieke Trevor Pinnock, dirigeert leden van het Concertgebouworkest, solisten en het Rotterdamse koor Laurens Vocaal. Manze heeft een beweeglijke en levendige lichaamstaal en onder zijn leiding speelt het orkest smetteloos. Het koor zingt dynamisch en strak en ach, hoe ontroerend klinkt Wer hat dich so geschlagen.

Dirigent Manze toont dat hij zich er bewust van is dat de Johannes-Passion dramatischer is dan de Matthäus. Het lijdensverhaal van Jezus Christus, maar dan volgens het evangelie van Johannes. Het passie-oratorium dat Bach eerder componeerde dan de grote Matthäus is uitgesprokener in handeling. Er zijn ook minder aria’s, dus er is minder ruimte voor contemplatie. Toch gaat de theatrale benadering van sommige solisten op een gegeven moment wat dwarszitten.

Tenor Maximilian Schmitt zingt zijn evangelistenpartij als een lyrische operatenor. Emotionele uithalen, zoals op ‘umbracht’, klinken te geaffecteerd. Zijn lichte tenor is zwaarder en moeizamer dan voorheen.

De gestiek van bas Ashley Riches, als een hautaine Pilatus, leidt af en helpt hem niet de laatste woorden van zijn zinnen goed te articuleren. Arttu Kataja, die de Christuspartij zingt, kiest voor gelaten en angstig maar daardoor wordt zijn klank onevenwichtig; in de laagte verdwijnt zijn stem, hij intoneert te hoog.

Van de vrouwelijke solisten zou je meer willen horen. Fris en wendbaar is sopraan Rachel Redmond. Mezzosopraan Catriona Morison is vooral in haar tweede aria Es ist vollbracht, het verdrietigste moment van de passie, vol en kleurrijk en met een schemerige onderlaag.