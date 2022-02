Van de veelomvattende roman Bonita Avenue blijft in de theaterbewerking maar weinig over ★★☆☆☆

Hajo Bruins en Willem Voogd in Bonita Avenue. Beeld Annemieke van der Togt

Als een theaterproductie is gebaseerd op een beroemd boek, moet je als toeschouwer dat boek dan ook gelezen hebben, wil je er iets van meekrijgen? Nee, zou je zeggen, een voorstelling moet geheel op zichzelf kunnen staan, en de eeuwige discussie of het boek dan wel de voorstelling (of film) al dan niet beter is, kan achterwege blijven.

Bij deze daarom vooropgesteld: ik heb Bonita Avenue (2010) van Peter Buwalda niet gelezen, soms is het leven simpelweg te kort voor boeken van 550 pagina’s. Maar ik was wel nieuwsgierig naar de theaterbewerking ervan. Afgelopen weekend ging de voorstelling, een productie van Korthals Stuurman Theaterbureau, in Enschede in première, de stad waar het verhaal zich afspeelt.

Dat verhaal is in de roman kennelijk een grootse, caleidoscopische vertelling over het wel en vooral wee van een gegoede en tenslotte gedoemde Twentse familie, die na de vuurwerkramp in 2000 te maken krijg met een flinke ontwrichting van de onderlinge verhoudingen. De symboliek is duidelijk: de vuurwerkramp heeft iets onherroepelijks losgewrikt, de ene ramp volgt de andere op. Nadat een hele woonwijk in de as is gelegd, worden ook de ogen van deze personages door as vertroebeld: ze willen niet zien wat er allemaal mis is in hun leven.

Van die ongetwijfeld veelomvattende roman blijft in de theaterbewerking van Koen Caris maar weinig over. Pas na geruime tijd wordt een beetje duidelijk wat er allemaal aan de hand is, en hoe de ene leugen de andere in stand houdt. Pater familias Siem Sigerius (Hajo Bruins) is een vooraanstaand man, rector magnificus van de universiteit Tubantia, en bovendien gevraagd om minister van Onderwijs te worden in het kabinet-Kok. Sigerius houdt ook van judo en jazz, vooral van Bill Evans.

Zijn (stief)dochter Joni verdient in het geheim veel geld met sexy foto’s die door haar vriend Aaron (Willem Voogd) worden gemaakt, en die door duizenden mannen worden gekocht. Omdat hij zelf pornosites bezoekt, komt vader Siem daarachter. En dan is er nog zoon Wilbert (Marijn Klaver), een geval apart: hij is de buitenstander, en de gevaarlijke. Als het stuk begint heeft hij net naar zijn moeder (Olga Spelbos) gebeld met de mededeling dat hij vervroegd thuiskomt uit de gevangenis. Daar zat hij een straf uit wegens moord. Wilbert weet ook dondersgoed wat chantage is, en uiteindelijk ontaardt alles in een gruwelijk vader-zoonconflict.

In regie van Hanneke Braam zijn allerlei lijnen door elkaar heen gesneden, in korte, snelle scènes. Ook de acteurs spelen in een hoge versnelling, zodat het moeilijk wordt een en ander te doorgronden. Bovendien heeft Braam, kennelijk om al te veel teksttoneel te vermijden, een paar theatrale elementen toegevoegd, zoals dansjes, judogevechten en flitsende projecties. Met weinig effect: pas in het laatste half uur komt er enige rust in de voorstelling, vooral in de langere en diepgaande scènes tussen Sigerius en zijn vrouw, en die tussen vader en zoon, eindigend in een noodlotsdrama.

Het kan wel, van een beroemd boek een zelfstandige, eigenzinnige voorstelling maken, zoals diezelfde Braam in 2019 bewees met Turks fruit. Maar daarin richtte ze zich vooral op die allesverzengende, en uiteindelijk fatale liefde. Bonita Avenue is te veelomvattend voor een voorstelling van nauwelijks twee uur.