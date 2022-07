Van de straat naar de kunstbeurs: zo ontstijgt een papieren monument voor vluchtelingen het activisme

'A (permanent) paper monument for the paperless' van Domenique Himmelsbach de Vries. Beeld Simon Lenskens

Dit weekend vindt This Art Fair weer plaats, de sympathiekste kunstbeurs van Nederland. Ruim honderdtwintig kunstenaars verkopen hier zelf hun kunst, zonder tussenkomst van galeries, met trainingen in cultureel ondernemerschap. De nieuwe editie is kleurrijk en uitbundig, met opvallend veel roze kunstwerken en stands.

Tussen alle knalkleuren valt de presentatie van Domenique Himmelsbach de Vries op: zestig koppen in sober zwart-wit kijken je aan vanaf de muur. Sommige portretten zijn heel gedetailleerd uitgewerkt, andere bestaan uit een paar onhandige lijnen. Allemaal maken ze nieuwsgierig naar de mannen en vrouwen die hier, in houtsnede, zijn afgebeeld. Dit is A Paper Monument for the Paperless, oftewel: Een papieren monument voor de papierlozen, waaraan de kunstenaar al ruim negen jaar werkt.

Misschien bent u stukjes van dit kunstwerk al eens tegen gekomen, geplakt tegen een elektriciteitskastje of op een groezelig muurtje tegenover het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarover later meer. Eerst even dit: de papierlozen die hier een monument krijgen zijn migranten die zonder geldige identiteitspapieren in Nederland verblijven, bijvoorbeeld omdat die papieren tijdens hun vlucht zijn ingenomen. Papierloze migranten kunnen geen legale verblijfsstatus krijgen. Ze ontvangen geen hulp van de overheid, maar mogen ook niet werken. Vaak leven ze op straat.

Domenique Himmelsbach de Vries kwam in 2013 in aanraking met We Are Here, een actiegroep opgericht door papierloze migranten die aandacht wilden vragen voor hun schrijnende situatie, met hulp van activisten, de kerk en kunstenaars. Himmelsbach de Vries besloot workshops houtsnijden aan de migranten te geven: ‘Het idee was dat ze elkaar zouden gaan tekenen, en dat we die portretten daarna in grote oplage zouden verspreiden om de groep meer zichtbaarheid te geven.’ Bevriende kunstenaars begonnen ook mee te snijden, en zo waren er op een gegeven moment zestig portretten.

Wat begon als een kleinschalig project met een budget van 200 euro groeide uit tot een wildplakactie door heel Europa. Sinds 2016 kunnen enthousiaste wildplakkers de portretten namelijk in krantvorm bestellen en de vellen in hun woonplaats verspreiden. Bestellingen komen uit heel Europa: ‘Soms krijg ik een foto van iemand die op vakantie is in Spanje of Griekenland en daar een of meerdere posters is tegengekomen.’

'Tijdelijk Monument' van collectief Bosnian Girl. Beeld Aad Hoogendoorn

Het papieren monument confronteert kijkers met een ongemakkelijke waarheid: wij, papierloze migranten, zijn hier, in Utrecht, in Madrid, in Thessaloniki. Daarmee doet het denken aan Tijdelijk Monument van het collectief Bosnian Girl. Op verschillende plekken in de openbare ruimte waren in 2020, 25 jaar na de val van de Bosnische enclave Srebrenica, portretten te zien van 25 Bosnische Nederlanders die in 1995 werden geboren. Srebrenica is ook onderdeel van onze Nederlandse geschiedenis, zo liet dat tijdelijke monument zien. Net zoals het papieren monument van Himmelsbach de Vries wil laten zien dat papierloze migranten onderdeel zijn van Europa.

Na de straatacties is het nu tijd voor een nieuwe fase in het papieren monument, vindt Himmelsbach de Vries: ‘Ik wil het project uit de vluchtige, activistische straatcontext halen en er voor zorgen dat het in het collectieve geheugen wordt gegrift.’ Om dat voor elkaar te krijgen werkte hij aan een duurzame limited edition, hij drukte de zestig portretten 25 keer mooi af op stevig papier. Het eerste exemplaar is al verkocht, aan het Stadsarchief Amsterdam. De andere edities hoopt hij te verkopen aan andere musea en verzamelaars ‘met lef en hart voor de wereld’.